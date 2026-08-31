आदिती तटकरेंच्या PROचा अचानक मृत्यू; भांडूपमध्ये शतपावली करताना नेमकं काय घडलं?

महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या कार्यालयात जनसंपर्क अधिकारी (PRO) म्हणून कार्यरत असलेले आशिष मेटे यांचे अकस्मात निधन झाले आहे. मुंबईतील भांडूप परिसरात ही घटना घडली. अवघ्या 30 वर्षांच्या आशिष मेटे यांच्या अचानक मृत्यूने राजकीय, प्रशासकीय आणि पत्रकारिता क्षेत्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, आशिष मेटे हे भांडूपमधील इमारतीच्या आवारात रात्री शतपावली करत होते. चालत असताना ते अचानक खाली कोसळले. या घटनेत त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याची माहिती आहे. दुखापतीनंतर त्यांना वैद्यकीय मदत देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांचा मृत्यू झाला.
आशिष मेटे यांच्या मृत्यूमागे नेमके कारण काय होते, याबाबत अद्याप अधिकृतपणे स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. प्राथमिक वृत्तांमध्ये पडल्यामुळे डोक्याला दुखापत झाल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, अचानक ते का कोसळले, याचे कारण अद्याप निश्चित झालेले नाही. त्यामुळे अधिकृत वैद्यकीय अहवालानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
या घटनेबाबत समोर आलेल्या वृत्तांमध्ये काही तपशीलांमध्ये फरक दिसतो. महाराष्ट्र टाइम्स आणि ई-सकाळच्या वृत्तानुसार भांडूपमध्ये चालताना ते कोसळले आणि डोक्याला मार लागला. तर अन्य वृत्तामध्ये ते घरी परतल्यानंतर अचानक अस्वस्थ झाल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे अधिकृत पोलीस किंवा वैद्यकीय माहिती समोर येईपर्यंत मृत्यूची नेमकी परिस्थिती सांगताना सावधगिरी आवश्यक आहे.
आशिष मेटे हे काही काळापासून मंत्री आदिती तटकरे यांच्या कार्यालयात जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काम पाहत होते. माध्यमांशी समन्वय साधणे, कार्यालयीन माहिती पोहोचवणे आणि विविध घडामोडींमध्ये संवादाची भूमिका बजावणे, अशा जबाबदाऱ्या ते सांभाळत असल्याचे वृत्त आहे. राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेकांशी त्यांचा संपर्क असल्याने त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर शोक व्यक्त केला जात आहे.
आशिष मेटे यांच्या निधनाचे वृत्त समोर आल्यानंतर त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून आणि मित्रपरिवाराकडून दुःख व्यक्त केले जात आहे. वयाच्या अवघ्या ३०व्या वर्षी त्यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर मोठा आघात झाला आहे. सोशल मीडियावरही अनेकांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.