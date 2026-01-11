English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तुम्ही कुणाला मतदान करणार'? 28 प्रश्न विचारत आदित्य ठाकरेंनी मैदान जिंकलं

आदित्य ठाकरे यांच्या दादर येथील शिवाजी पार्क येथील भाषणाने सगळ्यांनाच स्तब्ध करुन टाकलं. आदित्य ठाकरेंच्या भाषणातील 28 प्रश्न जाणून घ्या. या प्रश्नांचा विचार करुन तुम्हाला कोण विकास करायला मदत करेल त्या व्यक्तीला मतदान करण्याच त्यांनी यामध्ये म्हटलं आहे. 

Updated: Jan 11, 2026, 08:49 PM IST
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दादर येथील शिवाजी पार्क येथे पहिल्यांदा उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची संयुक्त सभा झाली. मुंबईतील ही पहिलीच सभा. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 20 वर्षांनी पहिल्यांदा एकत्र शिवाजी पार्कावर आलेत. त्यामुळे या सभेबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. महानगरपालिका निवडणुकीला अवघे तीन दिवस बाकी असताना या सभेबाबत नागरिक उत्सुक होते. 

या सभेला सुरुवातीला आदित्य ठाकरे यांनी भाषण केलं. आदित्य ठाकरेंनी आपल्या भाषणात अनेक मुद्दे मांडले. जवळपास 30 मिनिटांहून अधिक काळ त्यांनी भाषण केलं. या भाषणात त्यांच्या जाहिरनाम्यातील महत्त्वाचे प्रश्न, जे त्यांनी 'तुम्ही कुणाला मतदान करणार'? असा सवाल करत प्रश्न विचारले. हे प्रश्न कोणते होते. या प्रश्नांमधून त्यांनी मुंबईकरांच्या डोळ्यात अंजनच घातलं आहे. एक मिनिटं ३२ सेकंदात आदित्य ठाकरेंनी जवळपास 28 प्रश्न मुंबईकरांना प्रश्न विचारले. या प्रश्नांसाठी तुम्हाला मशाल, इंजिन आणि तुतारीला मतदान करायचं आहे. 

आदित्य ठाकरे यांचे 'तुम्ही कुणाला मतदान करणार'? हे प्रश्न 

 

या भाषणानंतर आदित्य ठाकरेंचं सगळ्याच स्तरावरुन कौतुक होत असल्याच दिसून आलं.

