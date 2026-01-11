'तुम्ही कुणाला मतदान करणार'? 28 प्रश्न विचारत आदित्य ठाकरेंनी मैदान जिंकलं

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दादर येथील शिवाजी पार्क येथे पहिल्यांदा उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची संयुक्त सभा झाली. मुंबईतील ही पहिलीच सभा. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 20 वर्षांनी पहिल्यांदा एकत्र शिवाजी पार्कावर आलेत. त्यामुळे या सभेबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. महानगरपालिका निवडणुकीला अवघे तीन दिवस बाकी असताना या सभेबाबत नागरिक उत्सुक होते.
या सभेला सुरुवातीला आदित्य ठाकरे यांनी भाषण केलं. आदित्य ठाकरेंनी आपल्या भाषणात अनेक मुद्दे मांडले. जवळपास 30 मिनिटांहून अधिक काळ त्यांनी भाषण केलं. या भाषणात त्यांच्या जाहिरनाम्यातील महत्त्वाचे प्रश्न, जे त्यांनी 'तुम्ही कुणाला मतदान करणार'? असा सवाल करत प्रश्न विचारले. हे प्रश्न कोणते होते. या प्रश्नांमधून त्यांनी मुंबईकरांच्या डोळ्यात अंजनच घातलं आहे. एक मिनिटं ३२ सेकंदात आदित्य ठाकरेंनी जवळपास 28 प्रश्न मुंबईकरांना प्रश्न विचारले. या प्रश्नांसाठी तुम्हाला मशाल, इंजिन आणि तुतारीला मतदान करायचं आहे.
या भाषणानंतर आदित्य ठाकरेंचं सगळ्याच स्तरावरुन कौतुक होत असल्याच दिसून आलं.