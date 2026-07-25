'भाजप यालाच घाबरत...', धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर टू द पॉइंटमधून आदित्य ठाकरेंची Exclusive प्रतिक्रिया

दिल्लीतील जंतर-मंतर इथे गेल्या अनेक दिवसापासून 'कॉकरोच जनता पार्टी' आणि हजारो विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन सुरु होते. या विद्यार्थ्यांसमोर अखेर केंद्र सरकारला झुकावे लागलं आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या राजीनाम्यानंतर विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करत आदित्य ठाकरेंनी झी २४ तासच्या टू द पॉइंटमध्ये Exclusive प्रतिक्रिया दिली आहे. देशातील तरुणांसमोर केंद्र सरकारला झुकावं लागलं. कधीही न झुकणा-या भाजपला 15-16 वर्षांच्या मुलांनी झुकवलं, अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरेंनी दिलीय. झी 24 तासच्या टू द पाईंट कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिलीय. सोबतच आंदोलक तरुणांचा चेहरा तिरंगा होता आणि सर्वच पक्षांनी विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलंय.
आदित्य ठाकरे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर म्हणाले की, या आंदोलनाचे नेतृत्व हे जेजी करत होतो. या आंदोलनामध्ये आमच्या पक्षाच काम एवढंच होतं की, जे कोणी आंदोलनकर्ते आहेत ही सगळी तरुण मुलं आणि मुली आहेत. एवढंच नाहीतर विद्यार्थीदेखील आहेत. त्यांच्यासोबत अनेक भारतीय नागरिक हे भारतासाठी रस्त्यावर उतरले होते. आमचं कामं एवढंच होतं त्यांचं संरक्षण करणे. त्यांना कोणी लाठी मारणार नाही त्यांच्यावर कोणी टअर गॅस सोडार नाही. कारण आपण पाहतोच आहे, दिल्लीमध्ये काय झालं. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हे पहिलं पाऊल आहे आणि यालाच भाजप घाबरत होतं. कारण तुम्ही पाहिलं असेल पूर्ण आंदोलनामध्ये गेल्या 20 दिवसात जवळपास जे वातावरण बनत गेलं. दिल्लीमध्ये तर चिघळलं. भाजप विरुद्ध भारत असे एक चित्र फक्त निर्माणच नाही झालं तर ते सत्य परिस्थितीत उतरलं.
आदित्य ठाकरे सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबद्दल म्हणाले की, अनेक जण विचार होते की सोनम वांगचुक यांना किडनॅप करुन अटके करण्याची काय गरज होती. ती व्यक्ती तर शांतपणे उपोषणच करत होती ना. खरं पाहिलं तर 20 तारखेला म्हणजे आमचं मुंबईत १९ तारखेला शिवाजी पार्कात एक आंदोलन केलं. एवढ्यासाठीच केलं होतं की, २० तारखेला मोर्चात तरुणाई उतरणार आहे तर कशाला ते व्हिज्युअल वगैरे डिस्टर्ब करायला नको. पण २० तारखेला जर तुम्ही पाहिलं तर आम्ही सगळे टीव्ही पाहत होतो, पार्लमेंटच्या दिशेने जेव्हा जात होता मोर्चा तेव्हा छातीवर बंदूक रोखली. टिअर गॅस, टेजर गन इलेक्ट्रिक शॉक देणारे टेझर गन तुम्ही बॅरिकेटमध्ये इलेक्ट्रिक शॉक लावलेले आहेत. तुम्ही लाठीचार्ज करता त्यांच्यावर गंजलेले खिळे आहेत एवढं निर्दयी क्रूर भाजपाचा जो एक जी राजवट आहे.
मला वाटत त्याच्यावर फ्रस्ट्रेशन हे आलच लोकांना आणि ही सुरुवात आहे. म्हणजे आता काय झालेलं त्या दिवशी पण मी बोललो की मंत्रिप्रधान ते प्रधानमंत्री हे कधी ट्रानझिशन होईल हे तुम्हाला माहिती नाही.