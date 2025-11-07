आदित्य ठाकरेंचा अभिनेत्रीसोबतचा VIDEO व्हायरल, रेस्तराँमध्ये दिसले एकत्र, जाणून घ्या सत्य

Aditya Thackeray Viral Video: आदित्य ठाकरे आणि बॉलिवूड सेलिब्रिटींचे फार चांगले संबंध आहेत हे आता सर्वश्रुत आहे. आदित्य ठाकरे अनेकदा अभिनेता दिनू मौर्या, अक्षय कुमार यांच्यासह वेगवेगळ्या कार्यक्रमात दिसत असतो. दिशा सालियन प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप करतानाही त्यांच्या बॉलिवूडमधील संबंधांचा दाखला देण्यात आला होता. दरम्यान नुकताच आदित्य ठाकरेंचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत ते एका अभिनेत्रीसोबत दिसत आहेत.
सोशल मीडियावर आदित्य ठाकरेंचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओत आदित्य ठाकरेंसोबत बॉलिवूड अभिनेत्री भूमी पेडणेकर दिसत आहे. आदित्य ठाकरे आणि भूमी पेडणेकर एकत्र दिसल्याने सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं आहे. यादरम्यान दोघांसोबत आणखी काहीजणही दिसत आहेत. मुंबईतल La Loca Maria रेस्तराँमध्ये ते एकत्र होते. यानंतर ही लंच डेट होती की, मैत्रीपूर्ण भेट याबद्दल चर्चा सुरु आहे.
भूमी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) च्या यंग ग्लोबल लीडर्स (YGL) समुदायाची सदस्य आहे. या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, ती जिनेव्हा येथे झालेल्या यंग ग्लोबल लीडर्स समिट 2025 मध्ये सहभागी होणारी पहिली भारतीय अभिनेत्री बनली. तिच्या सर्व चाहत्यांसाठी हा अभिमानाचा क्षण होता.
'दम लगा के हैशा', 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', 'पती पत्नी और वो' आणि इतर चित्रपटांमधील भूमिकांसाठी भूमी प्रसिद्ध आहे. ती शेवटची नेटफ्लिक्सच्या लोकप्रिय शो 'द रॉयल्स' मध्ये दिसली होती, ज्यामध्ये ईशान खट्टरही मुख्य भूमिकेत होता.