'फक्त हे दोघे एकत्र उभे आहेत एवढंच नाहीये, यापेक्षा....' आदित्य ठाकरेंनी निकालाच्या पूर्वसंध्येला शेअर केला खास फोटो

गुरुवारी मुंबईसह महाराष्ट्रात 29 महापालिंकांसाठी मतदान झालं. आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष हे शुक्रवारच्या निकालाकडे लागून राहिलं आहे. वेगवेगळ्या बदलामध्ये यंदाचं मतदान झालं आहे. अगदी बोगस मतदान, दुबार मतदानासोबतच यावेळी शाई वरुनही नवा वाद पेटला. असं असताना राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियावरही एका फोटोची जोरदार चर्चा रंगली. तो फोटो म्हणजे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा आदित्य ठाकरेंनी शेअर केलेला 'तो' फोटो.
आदित्य ठाकरेंनी शेअर केलेला हा फोटो राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थावरचा आहे. दादर येथील मनसे आणि शिवसेना यांची संयुक्त सभेपूर्वीचा हा फोटो आहे. हे दोघे सभेला जाण्यापूर्वी त्यांना आदित्य ठाकरे यांचं भाषण असल्याचं ऐकलं. आदित्य ठाकरे यांचं नाव जाहीर होताच हे दोघे भाषण ऐकण्यासाठी उभे राहिले. त्यावेळेचा हा क्षण. हा क्षण फोटोग्राफर अविनाश गोवारीकर यांनी टिपला आहे.
हा फोटो
फक्त उद्धवसाहेब आणि राजसाहेब एकत्र उभे आहेत एवढाच नाहीये, ह्यापेक्षा जरा अधिक खास आहे!
मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क इथल्या प्रचारसभेत मी बोलेन किंवा नाही हे नक्की नव्हतं कारण दोन दिग्गज नेते सभेला संबोधित करणार असताना एवढा वेळही असेल का ह्याबद्दल शंकाच होती.
पण माझं नाव जाहीर झालं आणि मी भाषणाला उभा राहिलो. त्यावेळी माझे बाबा आणि काका दोघांनाही मी भाषण करणार आहे ह्याची कल्पना नव्हती. पण माझं नाव जाहीर होताच काकाच्या घरी असलेले ते दोघेही घाईघाईत गच्चीवर आले आणि तिथून माझा जाहीर संवाद ऐकू लागले.
मला ह्याबद्दल तेव्हा कल्पना नव्हती आणि नव्हती हेच बरंय, कारण त्या दोघांसारख्या उत्तम वक्त्यांसमोर भाषण? कसं करणार?
पण तो क्षण छायाचित्रात टिपला जाणं हे माझ्यासाठी खास आहे.
ह्या अमूल्य क्षणासाठी @avigowariker ह्यांचे आभार!
आदित्य ठाकरे यांच्या भाषणाचं आजही कौतुक होतंय. आदित्य ठाकरे यांच भाषण अंगार होतं. जो जोश तुमच्या भाषणाने संचारला... जबरदस्त. अनेकांनी आदित्य ठाकरेंच्या त्या भाषणाचं कौतुक केलंय.