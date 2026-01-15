English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • फक्त हे दोघे एकत्र उभे आहेत एवढंच नाहीये, यापेक्षा.... आदित्य ठाकरेंनी निकालाच्या पूर्वसंध्येला शेअर केला खास फोटो

'फक्त हे दोघे एकत्र उभे आहेत एवढंच नाहीये, यापेक्षा....' आदित्य ठाकरेंनी निकालाच्या पूर्वसंध्येला शेअर केला खास फोटो

आमदार आदित्य ठाकरेंनी एक बोलका फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केला आहे. ज्यामध्ये राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र पाठमोरे उभे दिसत आहेत. निकालाच्या पूर्वसंध्येला या फोटोमागचा अर्थ काय? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 15, 2026, 06:30 PM IST
'फक्त हे दोघे एकत्र उभे आहेत एवढंच नाहीये, यापेक्षा....' आदित्य ठाकरेंनी निकालाच्या पूर्वसंध्येला शेअर केला खास फोटो

गुरुवारी मुंबईसह महाराष्ट्रात 29 महापालिंकांसाठी मतदान झालं. आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष हे शुक्रवारच्या निकालाकडे लागून राहिलं आहे. वेगवेगळ्या बदलामध्ये यंदाचं मतदान झालं आहे. अगदी बोगस मतदान, दुबार मतदानासोबतच यावेळी शाई वरुनही नवा वाद पेटला. असं असताना राजकीय वर्तुळात आणि सोशल मीडियावरही एका फोटोची जोरदार चर्चा रंगली. तो फोटो म्हणजे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांचा आदित्य ठाकरेंनी शेअर केलेला 'तो' फोटो. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे 'या' फोटोत?

आदित्य ठाकरेंनी शेअर केलेला हा फोटो राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थावरचा आहे. दादर येथील मनसे आणि शिवसेना यांची संयुक्त सभेपूर्वीचा हा फोटो आहे. हे दोघे सभेला जाण्यापूर्वी त्यांना आदित्य ठाकरे यांचं भाषण असल्याचं ऐकलं. आदित्य ठाकरे यांचं नाव जाहीर होताच हे दोघे भाषण ऐकण्यासाठी उभे राहिले. त्यावेळेचा हा क्षण. हा क्षण फोटोग्राफर अविनाश गोवारीकर यांनी टिपला आहे. 

आदित्य ठाकरेंनी पोस्टमध्ये काय म्हटलंय? 

हा फोटो 
फक्त उद्धवसाहेब आणि राजसाहेब एकत्र उभे आहेत एवढाच नाहीये, ह्यापेक्षा जरा अधिक खास आहे!

मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क इथल्या प्रचारसभेत मी बोलेन किंवा नाही हे नक्की नव्हतं कारण दोन दिग्गज नेते सभेला संबोधित करणार असताना एवढा वेळही असेल का ह्याबद्दल शंकाच होती.

पण माझं नाव जाहीर झालं आणि मी भाषणाला उभा राहिलो. त्यावेळी माझे बाबा आणि काका दोघांनाही मी भाषण करणार आहे ह्याची कल्पना नव्हती. पण माझं नाव जाहीर होताच काकाच्या घरी असलेले ते दोघेही घाईघाईत गच्चीवर आले आणि तिथून माझा जाहीर संवाद ऐकू लागले.

मला ह्याबद्दल तेव्हा कल्पना नव्हती आणि नव्हती हेच बरंय, कारण त्या दोघांसारख्या उत्तम वक्त्यांसमोर भाषण? कसं करणार?

पण तो क्षण छायाचित्रात टिपला जाणं हे माझ्यासाठी खास आहे.

ह्या अमूल्य क्षणासाठी @avigowariker ह्यांचे आभार! 

आदित्य ठाकरेंची पोस्ट

भाषणाचं आजही होतंय कौतुक 

आदित्य ठाकरे यांच्या भाषणाचं आजही कौतुक होतंय. आदित्य ठाकरे यांच भाषण अंगार होतं. जो जोश तुमच्या भाषणाने संचारला... जबरदस्त. अनेकांनी आदित्य ठाकरेंच्या त्या भाषणाचं कौतुक केलंय. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Aditya ThackerayRaj Thackerayuddhav thackerayRaj and Uddhav photoMahapalika Election 2026 result

इतर बातम्या

मोठी बातमी! Air India, Indigo, SpiceJet एअरलाइन्सचा अलर्ट;...

भारत