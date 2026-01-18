English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'एक दिवस असाही येईल की...', आदित्य ठाकरेंची दिवसरात्र कष्ट घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना भावनिक साद

Aditya Thackeray:  आदित्य ठाकरे यांनी दिवसरात्र कष्ट घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांना भावनिक साद घातली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 18, 2026, 08:11 PM IST
आदित्य ठाकरे

Aditya Thackeray: मुंबई महापालिका निवडणुकीत मतदारांनी महायुतीच्या बाजुने कौल दिला. यानंतर आता महायुतीचा महापौर बसणार हे निश्चित झालंय. ठाकरे बंधुंसाठी हा फार मोठा धक्का मानला जातोय. उद्धव आणि राज यांनी या निकालाचे विश्लेषण केले आहे. दरम्यान आदित्य ठाकरे यांनी दिवसरात्र कष्ट घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांना भावनिक साद घातली आहे. काय म्हणाले आदित्य ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.

कार्यकर्त्यांप्रती कृतज्ञता

आदित्य ठाकरे यांनी विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन केले. तसेच दिवसरात्र कष्ट घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) या पक्षांच्या निवडणुकीत यशस्वी झालेल्या सर्व नगरसेवकांचे आणि रात्रंदिवस मेहनत घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे त्यांनी कौतूक केले. तुमचा उत्साह आणि समर्पण यामुळे पक्षांना मोठे यश मिळाले. याशिवाय, ज्या इच्छुकांनी स्वतःची महत्वाकांक्षा बाजूला ठेवून महाराष्ट्राच्या हितासाठी एकत्र आले, त्यांचेही ठाकरेंनी आभार मानले. या सर्वांनी एकजुटीने काम केल्याने पक्षांची ताकद वाढली आणि मुंबईच्या विकासासाठी नवे द्वार उघडले. हे यश केवळ निवडणुकीपुरते नाही, तर महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी प्रेरणादायी असल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणआले. 

'सत्ता आणि पैशाच्या विरोधात उभे राहून मिळवलेले यश'

प्रचंड धनबळ आणि सत्तेच्या जोरावर उभ्या राहिलेल्या आव्हानांना सामोरे जाऊन हे यश मिळवणे हे अत्यंत महत्वाचे आहे. यंत्रणांच्या दबावातही मराठी भाषा आणि मुंबईच्या हक्कांचा आवाज कायम ठेवणे ही मोठी गोष्ट. निवडणूक संपली तरी महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठीचा लढा सुरूच आहे. या संघर्षात पक्षांनी दाखवलेली दृढता आणि एकजूट यामुळे विरोधकांना धडा मिळाला. खोट्या प्रचाराच्या आणि पैशाच्या गोंधळातही सत्य आणि न्याय जिंकतो, हे सिद्ध केल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले. 

'विरोधकांच्या ताकदीसमोरही आघाडी'

विरोधकांकडे चार वर्षे प्रशासन, महापालिका, यंत्रणा, केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच निवडणूक आयोगाची साथ होती. तरीही निकाल अतिशय बोलका आहे. त्यांनी 54 नगरसेवक आणि अनेकांना आपल्याकडे ओढले, पण तरीही आपल्या पक्षांना 65 जागा मिळाल्या. हे दाखवते की, जनतेचा विश्वास आणि पक्षांची निष्ठा किती मजबूत आहे. जय-पराजय हे येतच राहतात, पण या लढ्यातून मुंबईला नवे बळ मिळाल्याचे ठाकरे म्हणाले.

भविष्यातील राजकारणाची दिशा 

एक दिवस मुंबई आपल्या मालकांसमोर अभिमानाने उभी राहील. राजकारण हे फक्त मुद्द्यांवर, केलेल्या कामांवर आणि नैतिक मूल्यांवर आधारित असेल. हे दिवस आपणच आणू, असा विश्वास आहे. पक्षांच्या प्रयत्नांनी मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी नव्या संधी निर्माण होतील. हे यश केवळ सुरुवात आहे, ज्यातून राज्याच्या उज्ज्वल भविष्याची रूपरेषा दिसते, असा विश्वास आदित्य ठाकरेंनी व्यक्त केला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

