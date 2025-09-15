English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सदावर्तेंची कॉलर टाईट; लेकीचं कौतुक करायला पोहोचले भुजबळ; नेमकं काय घडलंय? जाणून घ्या!

Zen Sadavrte:  वकील गुणरत्न सदावर्ते यांची कन्या झेन सदावर्ते ही जागतिक स्तरावर उड्डाण घेतेय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 15, 2025, 01:31 PM IST
सदावर्तेंची कॉलर टाईट; लेकीचं कौतुक करायला पोहोचले भुजबळ; नेमकं काय घडलंय? जाणून घ्या!
झेन सदावर्ते

Zen Sadavrte:  ॲड. गुणरत्न निवृत्तीराव सदावर्ते हे मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध विधिज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. मूळचे नांदेडचे, त्यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २०२१ मध्ये यशस्वी खटला लढवला, ज्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय ओळख मिळाली. ओबीसी हक्क आणि जातिव्यवस्थेविरोधी लढ्यासाठी ते कार्यरत आहेत. त्यांनी बिग बॉस १८ मध्ये सहभाग घेतला, ज्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली. त्यांची कन्या झेन सदावर्ते ही गुणवंत विद्यार्थिनी आहे. तिने २०१८ मध्ये मुंबईच्या क्रिस्टल टॉवर आगीत १७ जणांचे प्राण वाचवले, ज्यासाठी तिला राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार मिळाला. वडिल गुणरत्न यांच्यासोबत सर्वांना अभिमान वाटेल असे काम झेन करतेय. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ यांनी झेनचं कौतुक केलंय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

वकील गुणरत्न सदावर्ते यांची कन्या झेन सदावर्ते ही जागतिक स्तरावर उड्डाण घेत ईस्ट लंडन विद्यापीठात एलएलबी ऑनर्स पदवीसाठी रवाना होत आहे. बॅरिस्टरपदाकडे वाटचाल करणाऱ्या झेनने राष्ट्रीय गुणवंत शिष्यवृत्तीवर ही पदवी मिळवली. मुंबईतील आयटीसी ग्रँड हॉटेल येथे आयोजित सन्मान सभा झाली, ज्यात मंत्री छगन भुजबळ यांनी शाल, पुष्पहार देऊन तिचे कौतुक केले आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी आशीर्वाद दिले. विविध राजकीय नेते आणि ओबीसी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

सिद्धिविनायक मंदिर ड्रेसकोडवरील भूमिका

महाराष्ट्रातील अनेक मंदिरांत ड्रेसकोड लागू झाल्याने मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिरानेही तो सक्तीचा केला. न्यासाने जारी पत्रानुसार, पारंपारिक किंवा पूर्ण अंगाला झाकणारे कपडे नसेल तर दर्शनास मनाई. झेन सदावर्तेने या निर्णयाला महिलांवरील अन्याय म्हणून राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. तिने म्हटले, कोणाचे कपडे ठरवणे हे संकोच निर्माण करणारे आणि भेदभावाचे आहे. हा निर्णय सर्व भाविकांसाठी असला तरी झेनचा विरोध चर्चेत आला.

झेनचे शिक्षण

मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रसिद्ध विधिज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांची मुलगी असलेली झेन डॉन बॉस्को इंटरनॅशनल शाळेत शिकते. तिचे वडील मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात खटला लढवले, ज्यामुळे ते ओबीसी समाजात मान्य आहेत. झेनचे शिक्षण आणि सामाजिक भूमिका वडिलांच्या वारशाला पुढे नेतात.

शौर्य पुरस्कार

२२ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुंबईच्या हिंदमाता परिसरातील क्रिस्टल टॉवर इमारतीत आगी लागली, ज्यात ४ जणांचा मृत्यू आणि १८ जखमी झाले. त्या वेळी १२ वर्षीय झेनने प्रसंगावधान दाखवून शाळेतील आपत्कालीन प्रशिक्षणाचा उपयोग करत आई-वडीलांसह १७ जणांना वाचवले. तिने ओले कपडे देऊन श्वास घेण्यास मदत केली आणि अग्निशमन दलाच्या मदतीने सर्वांना सुरक्षित बाहेर काढले. यासाठी तिला २०१९ चा राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार मिळाला, ज्यात पदक, प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कम देण्यात आली.

प्रश्न: झेन सदावर्ते यांनी कोणत्या कारणासाठी राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार मिळवला?

उत्तर: २२ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुंबईच्या हिंदमाता परिसरातील क्रिस्टल टॉवर इमारतीत लागलेल्या आगीत १२ वर्षीय झेन सदावर्ते यांनी प्रसंगावधान दाखवून १७ जणांचे प्राण वाचवले. शाळेतील आपत्कालीन प्रशिक्षणाचा उपयोग करत तिने आई-वडीलांसह सर्वांना सुरक्षित बाहेर काढले. यासाठी २०१९ मध्ये तिला राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्काराने (पदक, प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कम) सन्मानित करण्यात आले.

प्रश्न: झेन सदावर्ते यांनी सिद्धिविनायक मंदिराच्या ड्रेसकोडविरोधात का तक्रार केली?

उत्तर: सिद्धिविनायक मंदिराने पारंपारिक किंवा अंगभर कपड्यांशिवाय दर्शनास मनाईचा निर्णय घेतला. झेन सदावर्ते यांनी हा निर्णय भेदभाव करणारा आणि महिलांना संकोच निर्माण करणारा ठरवत राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. तिने कपड्यांवरील बंधने अन्यायकारक असल्याचे मत मांडले, ज्यामुळे हा मुद्दा चर्चेत आला.

प्रश्न: झेन सदावर्ते यांच्या शैक्षणिक यशाचे आणि सन्मानाचे महत्त्व काय आहे?

उत्तर: झेन सदावर्ते ईस्ट लंडन विद्यापीठात एलएलबी ऑनर्स पदवीसाठी राष्ट्रीय गुणवंत शिष्यवृत्तीवर शिक्षण घेत आहे. बॅरिस्टरपदाकडे तिची वाटचाल आहे. तिच्या सन्मानार्थ मुंबईतील आयटीसी ग्रँड हॉटेल येथे सभा झाली, ज्यात मंत्री छगन भुजबळ यांनी तिचे कौतुक केले. तिचे वडील ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मराठा आरक्षण खटल्यातील यशामुळे तिच्या कर्तृत्वाला विशेष महत्त्व आहे.

