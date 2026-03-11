English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
6000 मिसाइल-बॉम्ब पडल्यानंतरही तेहरानची हवा चांगली, मग इराणपेक्षा मुंबईची हवा प्रदूषित का? AQI 163 कसा झाला?

इराण-इस्त्रायलच्या युद्धाचा आज 12 वा दिवस. या युद्धाचा परिणाम सगळीकडे होताना दिसत आहे. इराणची राजधानी तेहरानध्ये बॉम्ब हल्ले, क्षेपणास्त्र डागले जात असताना इराणची एअर क्वालिटी इंडेक्स ही मुंबईच्या हवेपेक्षा चांगली असल्याच समोर आलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 11, 2026, 07:48 PM IST
इराण आणि इस्त्रायल यांच्यात गेल्या 12 दिवसांपासून युद्ध पेटलं आहे. बॉम्प आणि मिसाइलच्या धुरांशी इराणची राजधानी तेहरान झुंजत आहे. या युद्धाची चर्चा सगळीकडे होताना दिसत आहे. असं असताना एक वेगळीच धक्कादायक आणि चिंताजनक माहिती समोर आळी आहे. तेहरानच्या हवेपेक्षा मुंबईची हवा ही अधिक प्रदूषित, आरोग्याला घातक आणि त्याचा AQI अतिशय खराब असल्याच समोर आलं आहे. 

 8 आणि 9 मार्च 2026 रोजी झालेल्या इ इस्रायली हल्ल्यांमुळे तेथील तेल साठे आणि रिफायनरीजना मोठी आग लागली आहे.  तेल साठ्यांवरील हल्ल्यांमुळे आकाशात काळपट धूर पसरला असून हवेत सल्फर ऑक्साईड आणि नायट्रोजन संयुगे यांसारखी विषारी प्रदूषके मोठ्या प्रमाणात मिसळली आहेत. तेहरानमध्ये धुराचे कण आणि पावसाचे थेंब एकत्र येऊन काळ्या रंगाचा विषारी पाऊस पडला आहे. यामुळे रस्ते, इमारती आणि घरांच्या परिसरात तेलकट थर साचला आहे.

(हे पण वाचा - इराणने धमकी खरी करुन दाखवली! होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणचा थायलंडच्या कार्गो जहाजावर हल्ला) 

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) या प्रदूषित हवेमुळे श्वास घेण्यास त्रास, डोळ्यांची जळजळ आणि त्वचेचे विकार होण्याचा इशारा दिला आहे. नागरिकांना मास्क वापरण्याचे आणि शक्यतो घरातच राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, काही तांत्रिक नोंदींनुसार युद्धाचा परिणाम असूनही तेहरानचा सरासरी AQI अधूनमधून 50-80 (Moderate) च्या दरम्यान राहिला आहे, जो मुंबईच्या 165 (Poor) या AQI पेक्षा कमी आहे. मुंबईची हवा इतकी खराब कशी यामागे काय कारण आहे ते देखील समजून घेऊया. 

मुंबईची हवा इतकी प्रदूषित का?

पायाभूत सुविधांची कामे आणि धूळ: मुंबईत सध्या मेट्रो, रस्ते आणि कोस्टल रोड यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या बांधकामातून उडणारी धूळ हवेतील प्रदूषके (Particulate Matter) वाढवण्यास कारणीभूत ठरते.
वाहनांचे उत्सर्जन: मुंबईतील वाहनांची प्रचंड संख्या आणि सततची वाहतूक कोंडी यामुळे नायट्रोजन डायऑक्साइड (NO2) आणि इतर विषारी वायूंचे प्रमाण वाढले आहे.
हवामानातील बदल: समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्याचा वेग मंदावल्यामुळे प्रदूषित हवा शहराच्या वरच साचून राहते. याला 'विंटर इन्व्हर्जन' (Winter Inversion) असेही म्हणतात, ज्यामुळे थंडीच्या दिवसात प्रदूषण जास्त जाणवते.
औद्योगिक आणि बायोमास प्रदूषण: औद्योगिक उपक्रम आणि उघड्यावर कचरा जाळणे हे देखील प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

