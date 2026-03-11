6000 मिसाइल-बॉम्ब पडल्यानंतरही तेहरानची हवा चांगली, मग इराणपेक्षा मुंबईची हवा प्रदूषित का? AQI 163 कसा झाला?

इराण आणि इस्त्रायल यांच्यात गेल्या 12 दिवसांपासून युद्ध पेटलं आहे. बॉम्प आणि मिसाइलच्या धुरांशी इराणची राजधानी तेहरान झुंजत आहे. या युद्धाची चर्चा सगळीकडे होताना दिसत आहे. असं असताना एक वेगळीच धक्कादायक आणि चिंताजनक माहिती समोर आळी आहे. तेहरानच्या हवेपेक्षा मुंबईची हवा ही अधिक प्रदूषित, आरोग्याला घातक आणि त्याचा AQI अतिशय खराब असल्याच समोर आलं आहे.
8 आणि 9 मार्च 2026 रोजी झालेल्या इ इस्रायली हल्ल्यांमुळे तेथील तेल साठे आणि रिफायनरीजना मोठी आग लागली आहे. तेल साठ्यांवरील हल्ल्यांमुळे आकाशात काळपट धूर पसरला असून हवेत सल्फर ऑक्साईड आणि नायट्रोजन संयुगे यांसारखी विषारी प्रदूषके मोठ्या प्रमाणात मिसळली आहेत. तेहरानमध्ये धुराचे कण आणि पावसाचे थेंब एकत्र येऊन काळ्या रंगाचा विषारी पाऊस पडला आहे. यामुळे रस्ते, इमारती आणि घरांच्या परिसरात तेलकट थर साचला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) या प्रदूषित हवेमुळे श्वास घेण्यास त्रास, डोळ्यांची जळजळ आणि त्वचेचे विकार होण्याचा इशारा दिला आहे. नागरिकांना मास्क वापरण्याचे आणि शक्यतो घरातच राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, काही तांत्रिक नोंदींनुसार युद्धाचा परिणाम असूनही तेहरानचा सरासरी AQI अधूनमधून 50-80 (Moderate) च्या दरम्यान राहिला आहे, जो मुंबईच्या 165 (Poor) या AQI पेक्षा कमी आहे. मुंबईची हवा इतकी खराब कशी यामागे काय कारण आहे ते देखील समजून घेऊया.
पायाभूत सुविधांची कामे आणि धूळ: मुंबईत सध्या मेट्रो, रस्ते आणि कोस्टल रोड यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या बांधकामातून उडणारी धूळ हवेतील प्रदूषके (Particulate Matter) वाढवण्यास कारणीभूत ठरते.
वाहनांचे उत्सर्जन: मुंबईतील वाहनांची प्रचंड संख्या आणि सततची वाहतूक कोंडी यामुळे नायट्रोजन डायऑक्साइड (NO2) आणि इतर विषारी वायूंचे प्रमाण वाढले आहे.
हवामानातील बदल: समुद्राकडून येणाऱ्या वाऱ्याचा वेग मंदावल्यामुळे प्रदूषित हवा शहराच्या वरच साचून राहते. याला 'विंटर इन्व्हर्जन' (Winter Inversion) असेही म्हणतात, ज्यामुळे थंडीच्या दिवसात प्रदूषण जास्त जाणवते.
औद्योगिक आणि बायोमास प्रदूषण: औद्योगिक उपक्रम आणि उघड्यावर कचरा जाळणे हे देखील प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत आहेत.