प्रभादेवीनंतर मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला रहदारी पूल पाडणार, सात वर्षांपूर्वीच बांधलेला 27 कोटींचा पूल

Goregaon Veer Savarkar Bridge: प्रभादेवी येथील जुना पुल बंद करण्यात आल्यामुळं तेथील रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पूल बंद करण्यात आल्यामुळं मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची समस्या निर्माण होत आहे. वरळी शिवडी उन्नत रस्त्यासाठी प्रभादेवी येथील जुना पूल तोडण्यात येणार आहे. प्रभादेवीप्रमाणेच गोरेगावमध्येही याची पुनरावृत्ती पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या वर्सोवा-दहिसर भाईंदर सागरीकिनारा मार्ग प्रकल्पासाठी गोरेगावमधील वीर सावरकर उड्डाणपूल पाडण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. सात वर्षांपूर्वीच 27 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेला उड्डाणपूल तोडून तिथे द्विस्तरीय उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे. प्रभादेवीनंतर आणखी एका विकासकामासाठी जुना पूल पाडावा लागणार आहे.
महापालिकेने सागरीकिनारा मार्गाच्या उत्तर मुंबईतील भागाचे काम सुरू केले आहे. हा मार्ग वर्सोवा- दहिसर आणि पुढे भाईंदरपर्यंत जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेबरोबरच शासकीय जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. यामध्ये किनारपट्टी नियमन क्षेत्राबाहेरील भागामध्ये प्रत्यक्षात कामे सुरू झाली आहेत. मात्र या मार्गामध्ये वीर सावरकर उड्डाणपूल अडथळा ठरू लागल्याने तो पाडून त्या ठिकाणी नवीन द्विस्तरीय फूल उभारण्याचा पर्याय महापालिका प्रशासनाने निश्चित केला आहे.
हा पूल न पाडता काही नियोजन करता येते का यावर गेले सहा - सात महिने खल सुरू होता. मात्र आता हा पूल पाडणे हेच वेळ आणि खर्चाच्या दृष्टिकोनातून योग्य असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत नियोजनही महापालिकेने केले असल्याचे समजते. गोरेगावमधील हा पूल एमटीएनएल पूल' नावानेही ओळखला जातो,
हा पूल सात वर्षांपूर्वी बांधला गेला असून त्यासाठी 27 कोटी रुपये खर्च झाले होते.
पूल पाडल्यामुळे गोरेगाव परिसरात वाहतूक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्याप्रमाणे प्रभादेवी येथील जुन्या पुलाच्या बंदमुळे वाहतूक कोंडी झाली होती.
वर्सोवा-दहिसर-भाईंदर सागरीकिनारा मार्ग हा मुंबई महानगरपालिकेचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, ज्यामुळे किनारपट्टीवरील वाहतूक सुधारेल आणि प्रवासाचा वेळ कमी होईल.