/महाराष्ट्रात पुन्हा राजकीय भूकंप? सचिन अहिरांनंतर अजून एका आमदाराला 20 कोटींची ऑफर, नाव सांगत संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा

महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांचं ऑपरेशन टायगर जोरदार सुरु आहे. या ऑपरेशन टायरगमुळे उद्धव ठाकरेंना एकनाथ शिंदेंनी दोन मोठे धक्के दिले आहेत. पहिल्यांदा मोठा धक्का म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी त्यांची साथ सोडली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंचे सर्वात जवळचे आणि विश्वासू सचिन अहिर यांनी शिंदें गटात प्रवेश केला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप होणार आहे, असा दावा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
संजय राऊत पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले की, पुन्हा एका आमदाराला एकनाथ शिंदे गटाकडून ऑफर देण्यात आली आहे. तुम्ही आमदार आणि खासदार फोडत आहात. कार्यकर्ते फोडत आहेत. पैसे देत आहात. लिंगाडे नावाच्या आमदाराला 20 कोटी ऑफर दिली, माहिती आहे. किती पाहिजे तुम्हाला. त्यामुळे तुम्हाला मग हॉस्पिटलमध्ये जाऊन स्ट्रेसमुळे अॅडमिट व्हावं लागत आहे. हे करू नका. थांबा कुठे तरी. थांबलं पाहिजे. त्यामुळे ती टॉलस्टॉयची गोष्ट आहे. आजचे राजकारणी वाचत नाही.म्हणून ती वाचावी. तुमच्या माध्यमातून समजून घ्यावी. आणि पूर्ण विराम तयार करावा. नाहीतर अंत आपोआप होईल.
धीरज लिंगाडे हे अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे सदस्य असून ते विधान परिषदेचे आमदार आहेत. ते राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे आमदार आहेत. 2023 मधील अमरावती पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपचे रणजित पाटील यांचा पराभव केला होता. त्यांनी माजी गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील आणि तीन आमदार राहिला रणजित पाटलांचा पराभव केल्यामुळे सर्वांचा भुवया उंचावल्या होत्या.
त्यांचे वडील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. तर ते स्वतः शिवसेनेतून नगरसेवक होते. पण 2023 मधील अमरावती पदवीधर मतदारसंघात त्यांनी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवली. 2010 ला शिवसेना बुलढाणा जिल्हाप्रमुख त्यांना पुढे शिवसेनेमध्ये कार्यरत झाले पण 2023 ला विधान परिषद निवडणुकीआधी त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.