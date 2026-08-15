/मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत आनंदाची बातमी, पहिला टप्पा कधी व कुठे सुरू होणार? महत्त्वाचे अपडेट समोर

भारत आता हाय स्पीड रेल्वेच्या नव्या युगात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. देशातील पहिली बुलेट ट्रेन प्रकल्प मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडोरचा पहिला टप्पा 2027मध्ये सुरू केला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णवी यांच्यानुसार, गुजरातमधील सूरत आणि बिलिमोरा दरम्यान 50 किमी लांबीच्या मार्गावर 15 ऑगस्ट 2027पर्यंत ट्रेन धावण्याची शक्यता आहे. तर पूर्ण 508 कमी लांबीच्या मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोरवर 2029 पर्यंत पहिली बुलेट ट्रेन धावणार आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प देशातील परिवहन क्षेत्रात मोठे बदल घडवू शकतात. या कॉरिडोरवर ट्रेनचा सर्वाधिक वेग 320 किमी प्रति तास इतका असेल. जपानच्या हाय स्पीड रेल्वे तंत्रज्ञानवर आधारित या प्रकल्पात अत्याधुनिक इंजिनियरिंगचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळं मुंबई आणि अहमदाबाददरम्यान प्रवास सुलभ होणार आहे. तसंच, वेळेचे अंतरही कमी होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात गुजरातच्या सूरत आणि बिलिमोरादरम्यान 50 किमीपर्यंत धावणार आहे. या टप्प्यात सुरुवातीला चाचण्या घेण्यात येतील. हा पूर्ण कॉरिडोर महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. हा टप्पा सुरू झाल्यानंतर गुजरात हाय स्पीड रेल्वे सेवा सुरू होणारे पहिले राज्य ठरेल.
या प्रकल्पाच्या सर्वात महत्त्वपूर्ण अभियांत्रिकी वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे मुंबईजवळील समुद्राखालचा रेल्वे बोगदा. हा बोगदा अंदाजे 7 किलोमीटर लांबीचा असून तो समुद्राखालून जाईल. हाय-स्पीड रेल्वे वाहतुकीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा हा भारतातील पहिला रेल्वे बोगदा असेल. मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरचा मोठा भाग उन्नत (एलिव्हेटेड) बांधला जात आहे. उन्नत खांबांवर रेल्वेमार्ग बांधल्यामुळे भूसंपादनाची गरज कमी होते आणि रेल्वेगाड्यांना लेव्हल क्रॉसिंग व इतर अडथळे टाळून हाय स्पीडने धावता येते. या प्रकल्पात अनेक मोठे पूल, व्हायाडक्ट्स आणि इतर आधुनिक संरचनांचाही समावेश आहे.
संपूर्ण कॉरिडॉरवर एकूण 12 प्रमुख स्थानके प्रस्तावित आहेत. महाराष्ट्रात वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), ठाणे, विरार आणि बोईसर यांचा समावेश असेल. गुजरातमध्ये वापी, बिलिमोरा, सुरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती स्थानकांचा समावेश असेल. या स्थानकांना प्रमुख औद्योगिक आणि व्यावसायिक केंद्रांशी जोडण्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यावर, देशात वेगवान, आधुनिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत रेल्वे वाहतुकीच्या एका नवीन युगाची सुरुवात करेल अशी अपेक्षा आहे. 2027 मध्ये सुरत-बिलिमोरा विभागाचे उद्घाटन हे भारताच्या हाय-स्पीड रेल्वे युगाची औपचारिक सुरुवात मानले जात आहे.