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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत आनंदाची बातमी, पहिला टप्पा कधी व कुठे सुरू होणार? महत्त्वाचे अपडेट समोर

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनबाबत एक आनंदाची बातमी समोर येतेय. देशातील पहिली बुलेट ट्रेन कधी सुरू होणार? 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 15, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:53 PM IST
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत आनंदाची बातमी, पहिला टप्पा कधी व कुठे सुरू होणार? महत्त्वाचे अपडेट समोर
Image Credit: Ahmedabad mumbai Bullet Train (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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