मुंबईच्या प्राईम लोकेशनवर महाराष्ट्र शासनाची डील; ₹16,00,00,00,000 चा खर्च अन् ऐतिहासिक इमारतीचा ताबा

Mumbai Real Estate : मुंबई शहराच्या मलमत्तांचे दर सातत्यानं वाढत असून, आता या मलमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्याची बाब सामान्यांच्या अवाक्याबाहेर जाताना दिसत आहे. मात्र याच मुंबई शहरामध्ये महाराष्ट्र शासनानं एका अतिशय मोक्याच्या आणि उच्चभ्रू परिसरामध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चून संपूर्ण इमारत खरेदी केली आहे. या इमारतीच्या करारनाम्याच्या हस्तांतरणाची प्रक्रियासुद्धा पार पडली असून, ही 23 मजली इमारत इथून पुढं महाराष्ट्र शासनाच्या अख्तयारित येईल.
मुंबईच्या Real Estate क्षेत्रातील हा अतिशय मोठा आणि तितकाच चर्चेत असणारा व्यवहार असून, ही इमारत म्हणजे नरिमन पॉईंट परिसरात असणारी 'एअर इंडिया' Building. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत करारनामा हस्तांतरण केला असल्याची माहिती असून, इथून पुढं या ‘एअर इंडिया’ इमारतीत मंत्रालयाचा कारभार पार पडेल. नरिमन पॉइंट इथं असणारी ही 23 मजली ‘एअर इंडिया’ इमारत राज्य सरकारकडून खरेदी करण्यात आली असून, त्यासाठी सुमारे ₹1600 कोटी रुपये इतकी रक्कम मोजण्यात आली.
टाटा समुहाचा भाग असणाऱ्या एअर इंडिया कंपनीच्या विलिनीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया दोन वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाली. यामध्ये एअर इंडियाचे अनेक असेट या प्रक्रियेचा भाग नव्हते. नरिमन पॉईंट इथं असणारी इमारत त्याचाच एक भाग. ज्यामुळं ही इमारत आता महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात येत आहे.
नरिमन पॉईंट इथं असणारी ही इमारत दशकानुदशकांपासून मुंबईच्या अतिशय प्रतिष्ठीत अशा परिसरामध्ये जणू समुद्रकिनाऱ्यावाशी असणाऱ्या एखाद्या शुभ्र भिंतीप्रमाणं उभी आहे. या 23 मजली इमारतीचं बांधकाम 1974 मध्ये करण्यात आलं होतं. या इमारतीतील विशेष बाब म्हणजे त्यामध्ये असणारी एक खासगी लिफ्ट. जी, तळमजल्यापासून सर्वात वरच्या मजल्यापर्यंत पोहोचवते. एअर इंडियाच्या तत्कालीन अध्यक्षांसाठी ही लिफ्ट लावण्यात आली होती. हा तोच काळ होता, जेव्हा या विमान कंपनीची मालकी केंद्र शासनाच्या अख्तयारित येत होती.
सदर इमारतीचा हक्क एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल)कडे असून, त्यातील 23 मजल्यांपैकी 9 मजले पूर्णपणे रिकामे असल्याचं सांगण्यात येतं. आठ मजल्यांवर आयकर विभागाचं कार्यालय आहे तर, तीन मजल्यांवर जीएसटीची कार्यालयं आहेत. इमारतीतील खालचे दोन मजले अद्यापही एअर इंडियाकडे असून, या इमारतीत टू लेवल अंडरग्राऊंड पार्किंग असल्याचं सांगण्यात येतं.
असं म्हणतात की, नरिमन पॉईंट कॉम्प्लेक्सला न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटनच्याधर्तीवर एक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीकोनातून या परिसराचा विकास करण्यात आला होता. जिथं दोन पंचतारांकित हॉटेलं, अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बँकांची मुख्यालयं, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि परदेशी दूतावासांसह हा परिसर अनेक धनाढ्यांचं केंद्रही समजला जातो. 1993 च्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये ही इमारतसुद्धा दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर होती. जिथं इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये एका गॅरेजवरील कारमध्ये बॉम्बस्फोट धझावला होता. या स्फोटात इमारतीतील बँक ऑफ ओमानच्या कार्यालयाचं मोठं नुकसान झालं होतं असंही सांगितलं जातं.