मुंबई विमानतळापेक्षा नवी मुंबई विमानतळावरील विमानप्रवास महागला, 1 जूनपासून नवीन शुल्क लागू

Navi Mumbai Airport News : नवी मुंबई विमानतळाबद्दल महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नवी मुंबई विमानतळावरील विमान प्रवास महागला आहे. 1 जूनपासून विमान तिकीट शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे.
Navi Mumbai Airport News : मुंबईतील सांताक्रूझ आणि अंधेरी विमानतळानंतर नवी मुंबईत विमानतळ सुरु करण्यात आलंय. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ डिसेंबरमध्ये सुरुवात झाली. त्यानंतर या विमानतळावर पोहोचण्यासाठीचा खर्च हा विमान तिकीटपेक्षाही महाग आहे. तर आता त्यात अजून एक भर म्हणजे 1 जून 2026 पासून विमान तिकीट महाग होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई विमानतळापेक्षा नवी मुंबई विमानतळाचा प्रवास महाग असणार आहे. यामागील कारण म्हणजे वापरकर्ता विकास शुल्कात वाढ करण्यास भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरणाने मंजुरी देण्यात आली.
आता 1 जून 2026 पासून नवी मुंबई विमानतळावरील विमान तिकीटात वापरकर्ता विकास शुल्क लावले जाणार आहे. या वाढीव शुल्कानुसार नवी मुंबई विमानतळावरील देशांतर्गत 620 आणि आंतरराष्ट्रीय 1225 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीव वापरकर्ता विकास शुल्कामुळे विमान तिकीट महागणार आहे. मुंबई विमानतळाच्या तुलनेत नवी मुंबई विमानतळावरील शुल्क जास्त आहे.
आर्थिक नियामक प्राधिकरणाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात मुंबई विमानतळासाठी वापरकर्ता विकास शुल्क ठरलं आहे. 16 मे 2025 ते 31 मार्च 2029 दरम्यान हे दर असणार आहे. या दरानुसार मुंबई विमानतळासाठी वापरकर्ता विकास शुल्क देशांतर्गत (जाणाऱ्या) प्रवाशासाठी 175 आणि (येणाऱ्या) प्रवाशांसाठी 75 रुपये आहेत. तर आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी जाणाऱ्या इकॉनॉमी क्लाससाठी 615 रुपये आणि बिझनेस क्लाससाठी 695 रुपये तर येणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे शुक्ल 260 रुपये प्रति प्रवासी आहे. आता मुंबई आणि नवी मुंबईतील वापरकर्ता विकास शुल्क तफावत पाहिल्यावर धक्का बसतो.
आता प्रश्न आहे की, नवी मुंबई विमानतळावर एवढं वापरकर्ता विकास शुल्क एवढी वाढ का करण्यात आली. तर नवी मुंबई विमानतळाचा समावेश हा ‘ग्रीनफील्ड’ मध्ये होता. सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये अशा ग्रीनफील्ड विमानतळांवरील शुल्क अधिक असतं. गुंतवणुकीची भरपाई करण्यासह विमानतळाचे कामकाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरुवातीला हे शुल्क अधिक असतं.
दुसरीकडे नवी मुंबई विमानतळाचा प्रवास विमान तिकीटपेक्षा महाग असल्याचे अनेक प्रवाशांना सोशल मीडियावर पोस्ट करुन यापूर्वी शेअर केलं आहे. अंधेरीला जाण्यासाठी एक प्रवाशाला नवी मुंबई विमानतळावरून उबर टॅक्सीसाठी तीन हजार भाडं मोजावे लागलं.