45 मिनिटांचा प्रवास 15 मिनिटांत, जुलैअखेरपर्यंत सुरू होणार नवा मार्ग, नवी मुंबईतून थेट...

मुंबई महानगर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात रस्त्याचे जाळे उभारण्यात येत आहेत. वाहतुक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि इंधन बचतीवर तोडगा काढण्यासाठी अनेक रस्त्यांची उभारणी करण्यात येत आहेत. त्यातीलच एक महत्त्वाचा रस्ता म्हणजे ऐरोली-कटाई नाका उन्नत मार्ग. या मार्गाचा पहिला आणि दुसरा टप्पा जुलैमध्ये सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. या मार्गामुळं वाहतूक कोंडी फुटणार आहे त्याचबरोबर प्रवासाचा वेळदेखील वाचणार आहे.
नवी मुंबई - डोंबिवली प्रवास केवळ 15 मिनिटांत करता यावा यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ऐरोली-काटई नाका उन्नत मार्ग बांधत आहे. या प्रकल्पाचे काम तीन टप्प्यांत सुरू असून, यातील दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. ऐरोली-काटई उन्नत मार्गामुळं ऐरोली ते डोंबिवली दरम्यानचे अंतर सुमारे 10 किमीने कमी होणार आहे. 12.71 किमी लांबीच्या या मार्गांमुळं प्रवासासाठी लागणारा 30 ते 45 मिनिटांचा वेळ वाचणार आहे.
पहिल्या टप्प्याचे 92 टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम येत्या काही दिवसांत पूर्ण करून हे दोन्ही टप्पे जुलैअखेरपर्यंत वाहतूक सेवेत दाखल करण्याचे नियोजन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) आहे. मात्र डोंबिवली ते नवी मुंबई असा थेट प्रवास 15 मिनिटांत करण्यासाठी वाहनचालक-प्रवाशांना ऑक्टोबर 2028 पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. कारण या प्रकल्पातील तिसऱ्या टप्प्याचे काम नुकतेच सुरू झाले असून, हा टप्पा ऑक्टोबर 2028 मध्ये पूर्ण होणार आहे.
ऐरोली-कटाई नाका उन्नत मार्गाच्या दोन्ही टप्प्यामुळं महापे, शिळफाटा, कल्याण फाटा तसेच ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाहतूक जलद होणार आहे. मुलुंड-ऐरोली पूल, ठाणे-बेलापूर मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग-4 यांच्यात जलद संपर्क होणार आहे. त्यामुळं नागरिकांचा वेळ, इंधन आणि प्रवासाचा खर्च वाचणार आहे.
2018 मध्ये ऐरोली-काटई उन्नत मार्गाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात ठाणे-बेलापूर मार्ग ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 हा 3.43 किमीचा मार्ग उभारला जात आहे. दुसरा टप्पा ऐरोली पुलापासून ठाणे-बेलापूर मार्गावरील भारत बिजलीपर्यंत जोड रस्ता असा असणार आहे. या मार्गामुळं ठाणे-नवी मुंबई, बदलापूर, कल्याण डोंबिवली या परिसात होणारी वाहतूक कोंडी फुटणार आहे.