Add Zee Business As A Preferred Source
App

45 मिनिटांचा प्रवास 15 मिनिटांत, जुलैअखेरपर्यंत सुरू होणार नवा मार्ग, नवी मुंबईतून थेट...

ऐरोली-काटई नाका उन्नत मार्गाचा पहिला आणि दुसरा टप्पा जुलैमध्ये सेवेत दाखल होणार आहे. महापे, शिळफाटा आणि कल्याण फाटा येथील वाहतूक कोंडी फुटणार असून प्रवासाचा वेळ वाचणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 03, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:40 PM IST
45 मिनिटांचा प्रवास 15 मिनिटांत, जुलैअखेरपर्यंत सुरू होणार नवा मार्ग, नवी मुंबईतून थेट...
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पावसाळ्यात खाज, पुरळ आणि फंगल इन्फेक्शनपासून राहा दूर; फॉलो करा 'या' टिप्स
monsoon news7 min ago
2
Airoli-Katai Elevated Corridor7 min ago
3
lohagad16 min ago
4
Ketan Agarwal23 min ago
5
Mira Bhayandar43 min ago