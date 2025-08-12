6 किमीची खाडी मार्ग सहज पार करता येणार, दीड तासांचा प्रवास 15 मिनिटांत होणार, मुंबईकरांचा प्रवास सोप्पा होणार

Mumbai News: कटई नाका ते मुंब्रा हा 6.71 किमी लांबीच्या विशेष उन्नत प्रकल्पाला अखेर सीआरझेडची मुंजुरी मिळाली आहे. एमएमआरडीएकडून या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पाचा काही भाग हा खारफुटीचा असल्यामुळं मंजुरीसाठी अडचणी येत होत्या. अखेर या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवी मुंबईसह मुंब्रा, डोंबिवली, शीळफाटा या परिसात सातत्याने वाहतूककोंडी होते. म्हणूनच प्रशासनाने ऐरोली ते मुंब्रा असा प्रकल्प हाती घेतला आहे.
ऐरोली ते मुंब्रा प्रकल्पाचा विस्तार म्हणून एमएमआरडीएने मुंब्रा-काटई नाका या उन्नत मार्गाचे काम हाती घएतले आहे. देसाई खाडीवरून हा मार्ग जाणार आहे. या मार्गाला महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने परवानगी दिली आहे. या प्रकल्पाची 570 चौरस फुट जागा या ठिकाणी आहे. एकूण 16 हजार 279.91 चौरस मीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. त्यातील 158.21 चौरस मीटर खारफुटीचा भाग आहे.
या मार्गामुळं ठाणे-नवी मुंबई, बदलापूर, कल्याण डोंबिवलीतदेखील वाहतूक कोंडी दूर होणार आहे. तसंच, थेट मुंब्र्यावरुन नवी मुंबईला पोहोचता येणार आहे. दरम्यान, 6.71 किमीचा मार्ग देसाई खाडीदेखील पार करणार आहे. या मार्गामुळं ऐरोली ते काटई नाका हा दीड तासांचा प्रवास 15 मिनिटांवर येणार आहे. त्यामुळं पुढे बदलापूर व मुरबाड दिशेने जाणाऱ्या नागरिकांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. ठाणे-बेलापूर, महापे रस्ता व शीळ कल्याण रस्त्यावरील कोंडी दूर करण्यास मदत होणार आहे.
1) या प्रकल्पाचे मुख्य फायदे काय आहेत?
उत्तर:
प्रवास वेळेत बचत: ऐरोली ते कटई नाका प्रवास 15 मिनिटांवर येईल.
वाहतूक कोंडी कमी: ठाणे-नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर आणि शीळफाटा येथील वाहतूक कोंडी कमी होईल.
जलद कनेक्टिव्हिटी: मुंब्र्यावरून थेट नवी मुंबईला पोहोचणे सोपे होईल.
आर्थिक विकास: सुधारित कनेक्टिव्हिटमुळे या भागातील रियल इस्टेट आणि व्यावसायिक विकासाला चालना मिळेल.
2. हा मार्ग कुठून जाणार आहे?
उत्तर: हा 6.71 किमीचा उन्नत मार्ग मुंब्रा ते कटई नाका दरम्यान बांधला जाईल आणि तो देसाई खाडी पार करेल. हा मार्ग ठाणे-बेलापूर रस्ता आणि शीळ-कल्याण रस्त्याला जोडणारा असेल.
3.या मार्गामुळे कोणत्या भागांना फायदा होईल?
उत्तर: या मार्गामुळे मुंब्रा, कटई नाका, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, बदलापूर आणि मुरबाड या भागांना फायदा होईल. याशिवाय, ठाणे-बेलापूर रस्ता आणि शीळ-कल्याण रस्त्यावरील रहिवाशांना आणि व्यावसायिकांना जलद कनेक्टिव्हिटी मिळेल.