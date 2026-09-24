अजय देवगणला मोठा धक्का, पालिकेने धाडली नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

बॉलिवूड अभिनेता अजय देवगणचा मुंबईतील बंगला पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र, यावेळी कारण चित्रपट किंवा वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित नसून थेट मुंबई महापालिकेच्या कारवाईशी संबंधित आहे. अजय देवगण यांच्या कुटुंबाशी संबंधित असलेल्या कपोळ को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील एका मालमत्तेबाबत मुंबई महापालिकेने ‘काम थांबवण्याची नोटीस’ म्हणजेच स्टॉप वर्क नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मिळालेल्या माहितीनुसार, देवगण कुटुंबाच्या मालकीच्या या मालमत्तेचा वापर सलून आणि स्पासाठी केला जात असल्याचे समोर आले आहे. या वापरासाठी महापालिकेच्या ‘के वेस्ट’ विभागाकडून आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती का, हा या प्रकरणातील प्रमुख मुद्दा आहे. पालिकेने संबंधित जागेच्या अशा वापरासाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन झाले आहे का, याची तपासणी करण्यात आली.
या प्रकरणाला सुरुवात कपोळ को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर झाल्याची माहिती आहे. सोसायटीतील रहिवाशांकडून संबंधित मालमत्तेच्या वापराबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता मालकांकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि परवानग्यांची माहिती मागितली. त्यानंतर या प्रकरणाची पाहणी आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली.
महापालिकेने संबंधित मालमत्तेचा वापर आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्यांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यानंतर स्टॉप वर्क नोटीस बजावण्यात आली. म्हणजेच, संबंधित ठिकाणी सुरू असलेले काम किंवा वापर थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, देवगण कुटुंबाने या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. या कालावधीत संबंधित कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरण महापालिकेकडे सादर केले जाऊ शकते.
देवगण कुटुंबाने कपोळ को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील आपली एक मालमत्ता व्यावसायिक वापरासाठी भाड्याने दिल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, निवासी सोसायटीमध्ये अशा प्रकारचा व्यावसायिक वापर करण्याबाबत रहिवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली. त्यामुळे सोसायटीकडून देवगण कुटुंबाला पत्र लिहून संबंधित कागदपत्रे आणि परवानग्या सादर करण्याची विनंती करण्यात आली होती. आता महापालिकेनेही या प्रकरणात ‘Stop Work Notice’ बजावल्याने पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, देवगण कुटुंबाकडून सादर होणारी कागदपत्रे आणि त्यावरील महापालिकेचा निर्णय या प्रकरणात महत्त्वाचा ठरणार आहे.