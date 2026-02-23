English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अजित पवारांचा अपघात की घातपात?; प्राथमिक अहवालातून काही धक्कादायक माहिती काय समोर येईल?

Ajit Pawar Plane Accident : अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून अमोल मिटकरींनी पुन्हा एकदा खळबळजनक विधान केलंय. विमानाचा पायलट हा सुसाईड बॉम्बर म्हणून आलेला होता असा धक्कादायक आरोप अमोल मिटकरींनी केलाय.

नेहा चौधरी | Updated: Feb 23, 2026, 10:24 PM IST
Ajit Pawar Plane Accident :  अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अजित पवारांच्या विमान अपघाताचं प्रकरण चांगलंच तापलं, अमोल मिटकरींनी विमानातील पायलटसंदर्भात सभागृहात गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. तर दुसरीकडे रोहित पवारांनी देखील ब्लॅक बॉक्ससंदर्भात मोठा गौप्यस्फोट केलाय. पाहुयात याच संदर्भातला आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट. 

अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून अमोल मिटकरींनी पुन्हा एकदा खळबळजनक विधान केलंय. विमानाचा पायलट हा सुसाईड बॉम्बर म्हणून आलेला होता असा धक्कादायक आरोप अमोल मिटकरींनी केलाय. त्यांच्या या आरोपांनंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. याआधीही अमोल मिटकरींनी अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भात गंभीर शंका उपस्थित
केल्या होत्या, मात्र यावेळी त्यांनी विमानाच्या पायलटला थेट सुसाईड बॉम्बर म्हणत खळबळ उडवून दिली. 

अमोल मिटकरींनी अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा मुद्दा विधान परिषदेतही उपस्थित केला, ट्रॅफिकमध्ये अडकलेले साहिल आणि यश हे दोन पायलट कुठे आहेत? तसंच सुमित कपूर कुठे आहे असाही सवाल अमोल मिटकरींकडून उपस्थित करण्यात आला आहे, रोहित पवारांनी देखील अमोल मिटकरींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना दुजोरा दिला आहे. 

अजित पवारांच्या विमान अपघातावरून भास्कर जाधवांकडून देखील संशय व्यक्त करण्यात आलाय.. अजित पवारांचा अपघात झाला हे मन मानायला तयार नाही, त्यांचा घातपात झाला असंच वाटत असल्याचं
रोखठोक मत भास्कर जाधवांनी विधानसभेत मांडलंय. तर आरोपांच्या अँगलनं या प्रकरणाचा तपास केला जावा अशी भूमिका संजय शिरसाटांनी घेतलीय.

अनेक नेत्यांनी दादांच्या अपघातासंदर्भात शंका व्यक्त केल्यानंतर सीएम फडणवीस यांनी सीबीआयमार्फत या घटनेची चौकशी होणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. तर सीबीआय चौकशी करून टाईमपास करू नका? घटनेच्या चौकशीला 5 ते 10 वर्ष लागत असतील तर आम्हाला चौकशी नको अशी रोखठोक भूमिका रोहित पवारांनी मांडलीय. 

एकीकडे अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात शंका उपस्थित केल्या जात आहेत, दुसरीकडे मात्र, ब्लॅक बॉक्सवरूनही दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. याच ब्लॅक बॉक्ससंदर्भात रोहित पवारांनी मोठा दावा केलाय. ब्लॅक बॉक्स किती जळाला याची माहिती असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. तर जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील ब्लॅक बॉक्सवरून संशय व्यक्त केलाय. 

अजित पवारांचं अकाली जाणं सर्वांच्याच मनाला चटका लावून गेलं, दादांच्या राजकारणातली पोकळी कधी न भरून निघण्यासारखी आहे. मात्र, दुसरीकडे दादांचा अपघात आहे की घातपात? यावरून चांगलंच
राजकारण पेटलं आहे. अनेक दिग्गज नेत्यांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केलाय. त्यामुळे आगामी काळात चौकशीतून काय समोर येतं, तसंच 28 तारखेला येणा-या प्राथमिक अहवालातून काही धक्कादायक माहिती समोर येते का? याकडे देखील आता महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय. 

