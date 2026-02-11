English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
  • लेकीच्या जाण्यानं आम्ही निराधार, सरकार आणि विमान कंपनीने आम्हाला...; पिंकी माळीच्या वडिलांचा मोठा गौप्यस्फोट!

'लेकीच्या जाण्यानं आम्ही निराधार, सरकार आणि विमान कंपनीने आम्हाला...'; पिंकी माळीच्या वडिलांचा मोठा गौप्यस्फोट!

Pinky Mali Father Reaction :  रोहित पवार यांनी जे मुद्दे उपस्थित केलेत त्यांच्याशी आम्ही सहमत आहोत, असे पिंकी माळीचे वडील म्हणाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 11, 2026, 06:38 PM IST
'लेकीच्या जाण्यानं आम्ही निराधार, सरकार आणि विमान कंपनीने आम्हाला...'; पिंकी माळीच्या वडिलांचा मोठा गौप्यस्फोट!
पिंकी माळीचे वडील

Pinky Mali Father Reaction : 28 जानेवारी महाराष्ट्राला हादरवून टाकणारी बातमी समोर आली. बारामती येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला आणि त्या अपघातात अजित पवार यांच्यासह विमानातील पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली. या अपघातात अजित पवार यांच्यासोबत दोन वैमानिक, एक क्रू मेंबर आणि त्यांचे सुरक्षा रक्षक विदीप जाधव यांचाही दुर्दैवी अंत झाला. हा अपघात नव्हे तर घातपात होता, असा गंभीर आरोप शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी केलाय. त्याला आता पिंकी माळीच्या वडिलांनीदेखील दुजोरा दिलाय.  एअर होस्टेस पिंकी माळीचा या अपघातात मृत्यू झालाय. काय म्हणाले पिंकीचे वडील? जाणून घेऊया. 

पिंकी माळीचे वडील काय म्हणाले?

रोहित पवार यांनी जे मुद्दे उपस्थित केलेत त्यांच्याशी आम्ही सहमत आहोत, अनेक गोष्टींची उत्तरे अजून मिळाली माहीत ,हळूहळू सत्य बाहेर येतय. ज्या गतीने तपास झाला पाहिजे तसा होताना दिसत नाही, अशी खंत पिंकीच्या वडिलांनी व्यक्त केली. 

माझी मुलगी अपघाताने गेली की घातपाताने गेली हे आम्हला कळले पाहिजे. सत्य जाणून घ्यायचा आम्हाला अधिकार आहे. पुन्हा कोणाबरोबर असे होऊ नये म्हणून याची उच्च स्थरीय चौकशी झाली पाहिजे. फास्ट ट्रॅकवर चौकशी झाली पाहिजे. आताची चौकशी संथ गतीने सुरू असून सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

कालच सीआयडी टीम आली होती. माझा डीएनए घेऊन गेलेत. आम्ही चौकशी करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. पायलेट का बदलला?, अजित पवार यांच्यासोबत फक्त बॉडीगार्ड होता की कोणीही पीएसुद्धा होता? विमान हवेतच उलटे सुलट कसं झालं? असे अनेक मुद्दे संशय उपस्थित करत असल्याचे ते म्हणाले. 

'आम्हाला आर्थिक मदत नाही'

सरकारने  मदत केली नाही. त्याबद्दल काही नाही पण पिंकीच्या कंपनीनेसुद्धा आम्हला काही आर्थिक मदत केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. व्हीएसआर कंपनीला बँन केले असताना भारत सरकारने याची दखल का नाही घेतली? जर दखल घेतली असती तर माझी मुलगी आज जिवंत असती अशा शब्दात त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.  

पिंकीच आमचा आधार होती आता आम्ही निराधार झालोय. मला पाहिल्यापासूनच वाटत होतं गडबड आहे, एवढ्या सकाळी कधी वाहतूक कोंडी असते का? मग पायलट कसा वाहतुकीत अडकला? अचानक पायलट का बदलला? यात नक्की काही तरी वेगळे आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे आम्हला न्याय पाहिजे, अशी मागणी पिंकीच्या वडिलांनी केली.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Ajit pawarAjit Pawar Death CasePinky Mali Father Reactionairline compensationपिंकी माळी

