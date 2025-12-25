शिंदेंनी अधिक जागा जिंकल्याने अजित पवार संतापले; 'या' चौघांना थेट नावं घेऊन झापलं

Ajit Pawar Unhappy With Party Leaders: नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकींमध्ये सत्ताधारी घटक पक्षांनी चांगली कामगिरी केली. भारतीय जनता पार्टी, अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं एकत्रितपणे 288 पैकी 200 हून अधिक जागा जिंकल्या. या विजयानंतर सत्ताधारी पक्षांच्या तिन्ही प्रमुख नेत्यांनी समाधान व्यक्त केलं असलं तरी अनेक ठिकाणी हे पक्ष एकमेकांविरोधातही लढल्याचं दिसून आलं. त्यामुळेच आपल्या मित्रपक्षापेक्षा कमी जागा मिळाल्याची खदखद कार्यकर्त्यांमध्ये दिसून येत होती. आता ही खदखद थेट पक्षाचे सर्वेसर्वा असलेल्या नेत्यांकडूनही व्यक्त होऊ लागली आहे. असाच प्रकार बुधवारी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची साप्ताहिक बैठकत घडला. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांवर नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे.
आगामी महानगरपालिका निवडणुका, पक्ष बळकटीकरण तसंच स्थानिक पातळीवरील सर्वसामान्यांचे प्रश्न व कामं मार्गी लावण्याच्या संदर्भात सविस्तर चर्चा केली, आवश्यक त्या सूचना देत मार्गदर्शन केल्याचा दावा अजित पवारांनी सोशल मीडियावर या बैठकीमधील दोन फोटो शेअर करत केला आहे. मात्र यासोबतच त्यांनी नगरपालिकेच्या निवडणुकींच्या निकालामध्ये महायुतीमध्ये जिंकलेल्या जागांच्या बाबतीत पक्ष तिसऱ्या स्थानी राहिल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या बैठकीला पक्षाचे वरिष्ठ नेते, मंत्री, आमदार आणि खासदार उपस्थित होते. त्यांच्यासमोरच अजित पवारांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची साप्ताहिक बैठक पार पडली. यावेळी आगामी महानगरपालिका निवडणुका, पक्ष बळकटीकरण तसंच स्थानिक पातळीवरील सर्वसामान्यांचे प्रश्न व कामं मार्गी लावण्याच्या संदर्भात सविस्तर चर्चा केली, आवश्यक त्या सूचना देत मार्गदर्शन केलं.
या बैठकीला पक्षाचे वरिष्ठ नेते,… pic.twitter.com/iypIAcRxdC
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) December 24, 2025
पक्षाच्या बैठकीत अजित पवार यांची पक्षाच्या मंत्र्यांवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करताना, नगरपालिका निवडणुकीत मंत्र्यांनी दिलेली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली असती तर नक्कीच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेपेक्षा जास्त जागा निवडून राष्ट्रवादीला निवडून आणता आल्या असत्या असं म्हटल्याचं समजतं. अजित पवारांनी थेट काही मंत्र्यांची नावं घेऊन त्यांची कामं समधानकारक नसल्याचंही नमूद केलं. या नेत्यांमध्ये मंत्री बाबासाहेब पाटील, मकरंद पाटील आणि नरहरी झिरवळ यांचा समावेश होता. या तिन्ही मंत्र्यांनी नगरपालिका निवडणुकीच्या काळात कामासंदर्भात अजित पवारांकडून नाराजी व्यक्त केली आहे. माजी मंत्री बाबा अत्राम यांच्याबाबत देखील नाराजी व्यक्त करण्यात आली, पक्ष पाठीशी राहून देखील गडचिरोली जिल्ह्यात अपेक्षित काम झालं नाही, असं अजित पवारांनी आफली नाराजी व्यक्त करताना बोलून दाखवलं.
भाजपाचे 117 ठिकाणी नगराध्यक्ष / अध्यक्ष निवडून आले आहेत. तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे 53 जण नगराध्यक्ष/अध्यक्ष झालेत. त्या खालोखाल तिसऱ्या क्रमांकावर अजित पवारांचा पक्ष असून त्यांना 37 ठिकाणी नगराध्यक्ष बसवण्यात यश आलं आहे. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे मिळून 44 नगराध्यक्ष/अध्यक्ष झालेत. याच यादीत तिसऱ्या स्थानी असणं अजित पवारांना खललं असून पक्ष दुसऱ्या स्थानी हवा होता असा त्यांच्या टीकेचा सूर दिसून आला.
अजित पवारांचा पक्ष आता मुंबईमध्येही महापालिका निवडणूक एकट्यानेच लढणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. भाजपाचा नवाब मलिक यांना विरोध असल्याने त्यांनी मलिकांकडे जबाबदारी असेल तर राष्ट्रवादीसोबत न जाण्याची भूमिका घेतली आहे.