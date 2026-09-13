/समान नागरी कायदासंदर्भात अमित शाहांची मोठी घोषणा! तर मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात राबवणार महिनाभर विशेष कार्यक्रम

गृहमंत्री अमित शाह हे मुंबईत असताना त्यांनी पत्रकार परिषद घेत एक मोठी घोषणा केली. अमित शाह यांनी घोषणा केली की, 2029 पूर्वी एनडीए-शासित सर्व 21 राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यात येणार आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, समान नागरी संहितेचा अर्थ असा आहे की, धर्म कोणताही असो, विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेची विभागणी आणि मूल दत्तक घेणे यांसारख्या बाबींमध्ये प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदे राहणार आहे.
या पत्रकार परिषदेत अमित शाह म्हणाले की, आम्ही अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता लागू केला असून मला विश्वास आहे की 2029 पूर्वी आम्ही एनडीए-शासित सर्व 21 राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता पूर्णपणे लागू करण्यात येईल. हा निर्णय सरकारच्या 'इंडिया फर्स्ट' दृष्टिकोनाचा एक भाग असून स्वातंत्र्यापासून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले दीर्घकाळचे आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न सरकार आता एकेक करून सोडवण्यात येणार आहे. प्रत्येक नागरिकाला समान हक्क मिळवून देणे आणि देशाचे कायदे अधिक मजबूत करणे, हा यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
#WATCH | Mumbai: Union Home Minister Amit Shah says, "We introduced the Uniform Civil Code (UCC) in several states. I am confident that we will implement the UCC in all 21 states governed by the BJP-led NDA before 2029...Operations such as the surgical strikes, air strikes, and… pic.twitter.com/n6J6ZKaOkh— ANI (@ANI) September 13, 2026
गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी अजून मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त भाजपाने 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबरपर्यंत ‘सेवासंकल्प अभियान’ राबवण्यात येणार आहे. जनकल्याण, राज्य आणि राष्ट्रसेवेच्या या यज्ञाला अहर्निश सुरु ठेवणे महत्वाचे राहणार आहे. त्यामुळे सेवा संकल्प अभियान सर्व देशात रावबण्यात येणार आहे. प्रत्येक भाजपाच्या प्रत्येक विभाग, जिल्ह्यात, प्रत्येक विधानसभा आणि लोकसभा क्षेत्रात हे अभियान राबवलं जाणार आहे.
#WATCH | Mumbai: Union Home Minister Amit Shah says, "...Prior to 2014, our national politics was plagued by corruption, casteism, and dynastic politics. In the political era spanning 2014 to 2026, the nation has moved beyond these issues toward a politics of performance. For the… https://t.co/kmui5zNIBx pic.twitter.com/ydl1YAIY8W— ANI (@ANI) September 13, 2026