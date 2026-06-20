6 बंडखोर एकनाथ शिंदेंकडेच का गेले?;2029 ची अमित शाह स्वत:साठी तयारी करताय- राज ठाकरेंचा दावा

मुंबईत मनसेचा मेळावा पार पडला. यावेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरें यांनी पदाधिका-यांना मार्गदर्शन केलं. रंगशारदा हॉलमध्ये मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आगामी राजकीय रणनीतीबाबत मंथन करण्यात आलं. काय म्हणाले राज ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.
सत्तेचा अमरपट्टा कुणीच घेऊन आले नाही. प्रत्येकाला सत्तेपासून दूर जावं लागतं- हे ही जातीलच, असे राज ठाकरे म्हणाले. २०२९ ची अमित शहा स्वत:ची तयारी करतायेत. केंद्रात वर वेगळी तयारी सुरुय. अंतर्गत वाद हा देशापेक्षा भाजपमध्ये जास्त आहे. नरेंद्र मोदींचं मॅग्नेट आहे म्हणून सगळं शांतय, असे राज ठाकरे म्हमआले.
एसआयआर बाबत सर्व मांडणी शाखाशाखांमधून दिली जाईल. बीएलए यांचे फॉर्म रजिस्टर केलेच नाहीत. टेबलाखाली ठेवून दिल्याची माहिती राज ठाकरेंनी दिली. आपण बिएलएची नोंदणी केली तरी ते रजिस्टर होत नसतील तर तुम्हाला एसआयआरमध्ये कामच करु दिलं जाणार नाही, असे राज ठाकरे म्हणाले. पुढच्या आठवड्यात काम कसं करायचे हे कळेल, असे राज ठाकरेंनी म्हटले.
सत्ता भाजपची आहे. मग 6 खासदार शिंदेंकडे का गेले असतील? असा प्रश्न राज ठाकरेंनी विचारला. 2029 ची अमित शाह स्वत: तयारी करतायत, असे राज ठाकरे म्हणाले. गोंधळ सुरु आहे तो देशापेक्षा भाजपमध्ये सुरु आहे. आता नरेंद्र मोदी पदावर आहे तोपर्यंत सर्व शांत आहे. वर्षभरात गोंधळ होईल असे काहीजण म्हणतायत. ज्यावेळी वेळ येईल तेव्हा तुम्ही जमिनीत घट्ट पाय रोवून उभे राहिलेले दिसले पाहिजेत.
मेळाव्यातून राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांना एसआयआरकडे लक्ष ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. एसआयरमुळे पश्चिम बंगालमध्ये काय गोंधळ झाला तुम्हाला माहिती आहे. तुमचं यादीकडे बारीक लक्ष असलं पाहिजे. 20 वर्षांपुर्वी माझ्यासोबत आलात. आंदोलन, जनसंपर्क उत्तम करत असता. पण हीदेखील एक प्रक्रिया आहे. फक्त आंदोलन करुन चालणार नाही. ही प्रक्रीया समजून घ्यायला हवी.
महाराजांच्या जिरेटोपावर जैनांचा झेडा. या सर्व गोष्टी जाणिवपूर्वक सुरु आहेत का? तुम्हाला निवडणुकीपूर्वी आंदोलनात गुंतवून ठेवायचंय का? हे पाहा. वर्षानुवर्षे जैन समाज इथे शांततेने वावरतोय. पण काहीजण भाजपच्या वळचळणीला लागलीयत. आम्ही हातात बांगड्या भरल्या नाहीत, असे म्हणतात. मराठी माणसाचं मनगट कधी पाहिलंयत का? उगीच वाद उकरून काढू नका. मला काहीजण भेटायला येणार आहेत. तेव्हा मी बोलेनच. कसल्या पाँढऱ्या पट्ट्या मारताय? धर्माचं अस्तित्व दाखवताय. धर्माचं काम करा. नको त्या भानगडीत कशाला पडताय. मध्ये कबुतरांचा विषय काढला होता. हे सर्व राजकीय पक्षांच्या नादी लागून करतात. अशा गोष्टीत तुम्हाला गुंतवून ठेवतात. दुसरीकडे यांचं काम सुरु असतं.
निवडणुकीला 3 वर्षे आहेत म्हणून गाफील राहु नका. पायाखालून काय सरकून जाईल तुम्हाला कळणार नाही. दुबार मतदारांवर लक्ष ठेवा. सर्व गोष्टींवर तुमचे लक्ष असायला हवे. अन्यथा निवडणुका लढवण्यात काही अर्थ नाही. ज्या प्रकारे राजकारण सुरु आहे, त्यातून हाताला काही लागणार नाही. सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणी आलेलं नसतं. हेही दूर होतीलच. 60 वर्षे राज्य केलं त्या काँग्रेसची परिस्थिती बघा काय आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले.