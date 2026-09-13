अमित शहा मुंबई दौऱ्यावर, संजय राऊतांनी सांगितलं कारण; म्हणाले, 'मुंबईत शेअर बाजार...'

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा सध्या मुंबई दौऱ्यावर आहेत. अमित शहांच्या दौऱ्यावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे. त्याचबरोबर, त्यांनी विविध मुद्द्यांवरही प्रतिक्रिया दिली आहे. अमित शहा यांच्या मुंबई दौऱ्यावर टीका करताना राऊत म्हणाले की, 'देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आज मुंबईमध्ये आहेत. हे काय आश्चर्याची किंवा फार मोठी वेगळी बातमी असं नाही. अलिकडच्या काळामध्ये जेव्हा पासून जंतर-मंतर आंदोलन दिल्लीमध्ये झाले आहे त्यापासून ते फार दिल्लीमध्ये नसतात आणि शक्यतो ते मुंबईमध्ये असतात.'' ते जेव्हा मुंबईमध्ये असतात तेव्हा त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा ताण मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबई पोलिसांवर पडतो आणि त्याचा दुष्परिणाम मुंबईकर जनतेला भोगाव लागतो, असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.
'मुंबईत अमित शाह यासाठी येतात कारण मुंबईतून त्यांना कोट्यवधी रुपये, हजारो कोटींच्या थैल्या देणारे मोठे बिल्डर आणि जमिनीचे व्यवहार करणारे लोक आहेत. ज्यांच्या जीवावर भाजपचा फंड चालतो, ते लोक मुंबईत आहेत. अमित शाह हे एकेकाळी शेअर बाजारात काम करत होते. त्यामुळे मुंबईत शेअर बाजार आणि उद्योगपती असल्याने ते इथे राहतात. मात्र, देशाचे गृहमंत्री म्हणून त्यांनी गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत येणे थोडे कमी केले पाहिजे. ते एकदम 6-7 गाड्या घेऊन येतात, पण आम्ही त्यांना गॅरंटी देतो की त्यांनी 1-2 गाड्या घेऊन फिरावे, मुंबईकर त्यांना हात लावणार नाहीत. मुंबईची गॅरंटी घेतो आणि मुंबईकर गॅरंटी घ्यायला तयार असतो. तुम्ही तुमची एक गाडी घेऊन फिरा तुम्हाला काही होणार नाही. तुम्ही असं काही महान राष्ट्र कार्य केले नाही त्याच्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शक्ती तुमच्या जीवावर उठलेली असते,' अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे.
'आता इथे गणपतीचे उत्सव आहे. रस्त्या रस्त्यावरती मंडप आहे. मूर्ती जात आहे लोक खरेदीला बाहेर पडले आहेत गृहमंत्री आल्यामुळे मुंबईचा अर्धा पोलीस फोर्स हा गृहमंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर आहे रस्ते बंद केले जातात सुरक्षिततेच्या नावाखाली बाहेर जातात तेव्हा अजून रस्ते बंद होतात त्याचा भुर्दंड मुंबईकरांना पडतो. गृहमंत्री यांचं कार्यक्षेत्र दिल्लीत बसून काम करण्याचं आहे, जर ते दिल्लीत जात नसतील किंवा दिल्ली त्यांना जेनझीची भीती वाटत असेल तर त्यांनी मणिपूरला गेलं पाहिजे, बराच मोठा कालखंड असा आहे ते मनिपुरला गेले नाहीत, मणिपूरला देशाच्या गृहमंत्र्यांची आवश्यकता आहे, अशी अनेक राज्य आहेत, ते आसामला गेले पाहिजेत, आसामची सुद्धा कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आहे, बंगाल मधला कायदा गंभीर झाला आहे,' असंही ते म्हणाले.
'अमित शहा लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतील. त्यानंतर आता बाजूला चिंचपोकळीचा चिंतामणी तिकडे देखील जाणार आहेत कारण ते आधार गौतम अदानी यांनी घेतला आहे. त्याच्यामुळे उद्योगपतींच्या गणपतीसाठी त्यांना जावं लागेल. त्यासाठी ते व्यवस्थेसाठी थांबले आहेत. ते सुद्धा एक फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे,' असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.