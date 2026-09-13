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अमित शहा मुंबई दौऱ्यावर, संजय राऊतांनी सांगितलं कारण; म्हणाले, 'मुंबईत शेअर बाजार...'

अमित शहा सध्या मुंबई दौऱ्यावर आहेत. अमित शहाच्या मुंबई दौर्यावरुन शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 13, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:14 PM IST
अमित शहा मुंबई दौऱ्यावर, संजय राऊतांनी सांगितलं कारण; म्हणाले, 'मुंबईत शेअर बाजार...'
Image Credit: Mumbai News,

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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