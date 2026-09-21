'ही गोष्ट त्वरित थांबवा!',गणेशोत्सवात रस्त्यावर चिमुकल्याचं रूप पाहून अमित ठाकरे भावूक; महाराष्ट्र सैनिकांना दिला संदेश!

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. गणरायाच्या आगमनाने सर्वत्र भक्तिमय आणि आनंदाचं वातावरण आहे. मात्र, याच उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओने लक्ष वेधून घेतलं आहे. या व्हिडीओमध्ये एका लहान मुलाच्या शरीरावर राखाडी किंवा सिल्वर रंग लावून त्याला रस्त्यावर उभं करण्यात आल्याचं दिसत आहे. या प्रकारावर मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी चिंता व्यक्त केली असून, लहान मुलांचं अशा प्रकारे शोषण होऊ नये, असं आवाहन केलं आहे.
गणेशोत्सव सुरू असताना सर्वत्र आनंदाचं वातावरण आहे. मात्र, रस्त्यावर दिसणाऱ्या काही घटनांकडेही समाजाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचं अमित ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओचा संदर्भ देत त्यांनी लहान मुलांना अशा पद्धतीने रस्त्यावर उभं करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली.
गणेशोत्सव सुरू आहे, सगळीकडे आनंदाचं वातावरण आहे. पण या सगळ्यात रस्त्यावर एक गोष्ट पाहायला मिळते आहे..— Amit Thackeray (@amitrthackeray) September 21, 2026
लहान लहान मुलांच्या अंगाला सिल्वर केमिकलचे रंग लावून त्यांना देव किंवा महापुरुषांच्या रुपात उभं केलं जात आहे आणि त्यांच्याकडून भीक मागून घेतली जात आहे. हे अतिशय भीषण आहे!
माझं… pic.twitter.com/d832GkyE6O
अमित ठाकरे यांनी केलेल्या पोस्टनुसार, काही ठिकाणी लहान मुलांच्या अंगाला सिल्वर केमिकलचे रंग लावून त्यांना देव किंवा महापुरुषांच्या वेशात रस्त्यावर उभं केलं जात आहे. त्यानंतर या मुलांकडून लोकांकडे पैसे मागितले जात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. अशा प्रकाराला त्यांनी अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचं म्हटलं आहे.
अमित ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमधून महाराष्ट्र सैनिक आणि नागरिकांना थेट आवाहन केलं आहे. “ती लहान मुलं आहेत, निष्पाप आहेत,” असं सांगत त्यांनी अशा प्रकारचं दृश्य आजूबाजूला दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करण्याचं आवाहन केलं. मुलांकडून अशा पद्धतीने पैसे मागून घेणं थांबवण्याची गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
अमित ठाकरे यांनी केवळ हा प्रकार थांबवण्याचं आवाहन केलेलं नाही, तर संबंधित कुटुंबाला मदतीची गरज असल्यास मदतीचा हात पुढे करण्याचंही म्हटलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “त्या कुटुंबाला जी काही मदत हवी असेल ती आपण आपल्या परीने करू.” तसेच, “मी स्वतःसुद्धा त्यांच्या पाठीशी उभा राहीन,” असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
अमित ठाकरे यांनी लहान मुलांचं अशा प्रकारे शोषण होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. “हे चित्र आपल्याला बदलायचंच आहे,” असं म्हणत त्यांनी ज्या ठिकाणी असा प्रकार दिसेल, तिथे तो तातडीने थांबवण्याचं आवाहन केलं. गणेशोत्सवाच्या उत्साहासोबतच चिमुकल्यांच्या सुरक्षिततेकडे आणि त्यांच्या हक्कांकडेही समाजाने लक्ष द्यावं, असा संदेश त्यांच्या पोस्टमधून देण्यात आला आहे.