'मुंबईकरांना खरंच याची गरज आहे का?' म्युझिकल रोडवरुन अमित ठाकरेंनी सरकारला सुनावलं!

Amit Thackeray On Musical Road: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) नेते अमित ठाकरे यांनी ट्वीटरवर एक पोस्ट केलीय. ज्यात मुंबईच्या कोस्टल रोडवरील नवीन 'म्युझिकल रोड' प्रकल्पावर प्रश्न उपस्थित केला.. "मुंबईकरांना खरंच ‘याची’ गरज आहे का?" असा प्रश्न त्यांनी विचारलाय. नेमकं काय म्हणाले अमित ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुंबईच्या रहिवाशांना अशा प्रकारच्या अनावश्यक गोष्टीची खरोखरच आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न मनसे नेते अमित ठाकरेंनी उपस्थित केला. म्युझिकल रोडमुळे रस्त्यावर खास प्रकारचे ग्रूव्ह्स बनवण्यात आले असून गाडी चालवताना 'जय हो' गाणे ऐकू येते. मुंबईकरांच्या खऱ्या समस्या सोडवण्याऐवजी अशा दिखाऊ गोष्टींवर पैसे खर्च करण्याच्या पद्धतीवर अमित ठाकरेंनी टीका केलीय.
मुंबईच्या कोस्टल रोडवर, नरिमन पॉइंट ते वरळी दरम्यानच्या 500 मीटरच्या भागात हा प्रकल्प सुरू करण्यात आलाय. मुंबई पालिकेने हा उपक्रम राबवला असून, रस्त्यावर खास प्रकारचे रंबल स्ट्रिप्स (ग्रूव्ह्स) बसवले आहेत. गाडी 60 ते 80 किमी प्रतितास वेगाने चालवली तर टायरांच्या कंपनांमुळे 'जय हो' हे गाणे ऐकू येते. हा भारतातील पहिला असा 'मेलोडी रोड' आहे. जपान, हंगेरी सारख्या देशांमध्ये असा रोड आधीपासून आहे. सुरक्षित ड्रायव्हिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी हा प्रकल्प साकारण्यात आला असून यासाठी 6.5 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
हा प्रकल्प मुंबईकरांच्या दैनंदिन समस्या सोडवण्यासाठी नाही, तर केवळ एक दिखावा आहे. मुंबईत प्रदूषण, वाहतूक जाम, खराब रस्ते, पाणीटंचाई अशा गंभीर समस्या आहेत, तरीही सरकार अशा अनावश्यक गोष्टींवर पैसे उधळत असल्याची टीका अमित ठाकरेंनी केलीय.
या रोडवर विशेष प्रकारच्या खोबण्या किंवा पट्ट्या बसवल्या आहेत, ज्या एका विशिष्ट अंतरावर आहेत. जेव्हा गाडी 70 ते 70 किलोमीटर प्रति तास वेगाने या भागातून जाते, तेव्हा टायरांच्या घर्षणामुळे ध्वनी तरंग तयार होतात आणि ते संगीतासारखे वाटते. ही संकल्पना 'मेलोडी रोड' म्हणून ओळखली जाते. बंद कारमध्ये हे गाणे स्पष्ट ऐकू येते. सुरंगेच्या आत 500, 100 आणि 60 मीटर अंतरावर सूचना फलक लावले आहेत, जे चालकांना या वैशिष्ट्याची माहिती देतात. हे आधुनिक अभियांत्रिकी आणि सांस्कृतिक मिश्रण प्रवास अधिक रोमांचक बनवते. हंगेरियन कंपनीने डिव्हायडरच्या बाजूला पहिल्या लेनमध्ये या पट्ट्या बसवल्या. ही कंपनी या प्रकारच्या तंत्रज्ञानात तज्ज्ञ आहे. गाणे निवडण्यात देशभक्तीचा विचार करण्यात आला. हे गाणे राष्ट्राला समर्पित आहे. या रोडमुळे मुंबईच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला एक अनोखा स्पर्श मिळालाय. ज्यामुळे तो जगातील इतर शहरांप्रमाणे आकर्षक झालाय.