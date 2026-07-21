'...म्हणून पोलिसांच्या मागे लपून मुलांची डोकी फोडताय? लोकांच्या मतांवर...', अमित ठाकरेंचा केंद्र सरकारला संतप्त सवाल

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे पुत्र तसेच पक्षाचे नेते अमित ठाकरेंनी नवी दिल्लीमधील जंतर मंतर येथे सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातील एक व्हिडीओ पाहून संताप व्यक्त केला आहे. अमित ठाकरेंनी सोशल मीडियावरुन आपल्या संतापाला वाट मोकळी करुन देताना सरकारवर निशाणा साधला आहे.
'लाजा वाटल्या पाहिजेत या सरकारला!' असं म्हणत अमित ठाकरेंनी हिरव्या टी-शर्टमधील तरुणाला दिल्ली पोलीस लाठ्यांनी मारहाण करत असल्याच्या व्हिडीओवरुन संताप व्यक्त केलाय. "20 हून अधिक विद्यार्थ्यांचा जीव घेणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेविरोधात शांततेत प्रश्न विचारणाऱ्या मुलांवर तुम्ही लाठ्या चालवल्यात? बंदुका दाखवून त्यांना अडवलं? 15-15 वर्षांच्या मुलांची डोकी फोडली? अश्रूधूर सोडला? सत्तेची ही कसली मस्ती आलीये सरकारला? देशात लोकशाही उरलीये की निव्वळ दडपशाही सुरू आहे?" असा सवाल अमित ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.
"विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागणं हा गुन्हा आहे का? त्यासाठी शांतपणे रस्त्यावर उतरलेल्या महिला आंदोलकांवर काल पुरुष पोलीस अधिकाऱ्यांनी लाठ्या चालवल्या. नाव आणि बॅज नंबर नसलेले जवान आणून तरुणांना अगदी तुडवलं गेलं. सोनम वांगचुक सरांच्या पत्नीशी गैरवर्तन केलं गेलं आणि अनेक तरुणांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आलं. देशात शांतपणे न्याय मागणाऱ्यांची ही अवस्था? ही कसली गुंडगिरी सुरू आहे?" असा सवाल अमित ठाकरेंनी केला आहे.
"पेपर फोडून विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारे दलाल तुमच्या राज्यात मोकाट फिरतात, आणि हक्कासाठी लढणाऱ्या या देशाच्या तरुणाला काल तुम्ही बेशुद्ध होईपर्यंत मारलंत? तुमच्याकडे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं नाहीत म्हणून पोलिसांच्या मागे लपून मुलांची डोके फोडताय? सत्तेचा हा कसला माज?" अशा शब्दांमध्ये अमित ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला आहे.
"स्वतःच्या अपयशाची जबाबदारी घेण्याची हिंमत या सरकारमध्ये उरलेली नाही, म्हणूनच असा अमानुष पोलीस बळाचा वापर केला गेला. लोकांच्या मतांवर निवडून आलेलं सरकार असं चालत नसतं. खरंच…लाजा वाटल्या पाहिजेत या सरकारला!" असं अमित ठाकरेंनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मनसेनेचे नेते संदीप देशपांडेंनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात बोलताना सरकारला लक्ष्य केलं आहे. "जालियनवाला बागमध्ये डायर होता तसेच काल दिल्लीमध्ये लाठीमार करणारे कायर होते. विद्यार्थी काय चायनामधून आले होते का? ब्रिटिशांपेक्षा सरकार गैरगुजरे झाले आहे. गांधीजी उपोषणाला बसल्यावर ब्रिटिश यायचे तरी," असं देशपांडेंनी म्हटलं आहे. "कोणीतरी जबाबदारी घेतली पाहिजे ना? पोलिसांनी गुंडाप्रमाणे वागू नये. मला वाटते नरेंद्र मोदी यांचे भाषण ऐकत होते ते मनमोहन सिंग यांना सांगत होते पण मोदी यांनी स्वतः कडे पाहिले पाहिजे. गेले वीस दिवस सरकार काय करत होते?" असा सवालही देशपांडेंनी उपस्थित केला आहे.