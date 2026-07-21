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'...म्हणून पोलिसांच्या मागे लपून मुलांची डोकी फोडताय? लोकांच्या मतांवर...', अमित ठाकरेंचा केंद्र सरकारला संतप्त सवाल

विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागणं हा गुन्हा आहे का? असा सवाल अमित ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 21, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:59 AM IST
'...म्हणून पोलिसांच्या मागे लपून मुलांची डोकी फोडताय? लोकांच्या मतांवर...', अमित ठाकरेंचा केंद्र सरकारला संतप्त सवाल
Image Credit: अमित ठाकरेंनी सरकावर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'...म्हणून पोलिसांच्या मागे लपून मुलांची डोकी फोडताय? लोकांच्या मतांवर...', अमित ठाकरेंचा केंद्र सरकारला संतप्त सवाल
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