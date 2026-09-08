'महाराष्ट्रभर दौरा करून मोदींच्या फ्रेम हटवणार!', अमित ठाकरेंचा मोठा प्लॅन; म्हणाले, 'मतं द्या नाहीतर नका देऊ पण…'

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी गणेशोत्सवानंतर पुन्हा एकदा महाराष्ट्र दौरा करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, सण-उत्सवातील गैरप्रकार, मुंबईतील स्वच्छता आणि राजकीय मुद्द्यांवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. महाराष्ट्रभर दौरा करताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेजवळ लावलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फ्रेमच्या मुद्द्यावरही भूमिका घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न घेऊन गणेशोत्सवानंतर पुन्हा महाराष्ट्राचा दौरा करणार असल्याचं अमित ठाकरे यांनी सांगितलं. आपल्या मुद्द्यांवरून मागे हटणार नसल्याचं स्पष्ट करत, विद्यार्थी आणि इतर नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने आवाज उठवत राहू, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे आगामी काळात त्यांच्या दौऱ्यात कोणते मुद्दे केंद्रस्थानी असतील, याकडे लक्ष लागलं आहे.
महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शेजारी लावण्यात आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या फ्रेमचा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रभर दौरा करून अशा फ्रेम हटवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केल्याचं समोर आलं आहे. या भूमिकेमुळे आगामी काळात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
राजकारणात मतं मिळवण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीचं समर्थन करणार नसल्याचं अमित ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. “मतं द्या नाहीतर नका देऊ, पण चुकीच्या गोष्टींचं समर्थन करणार नाही,” अशी त्यांची भूमिका आहे. सणांच्या निमित्ताने होणाऱ्या अश्लील नृत्यप्रकारांनाही त्यांनी विरोध केला. उत्सव साजरे करताना नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असा त्यांचा सूर होता.
गणेशोत्सव किंवा इतर सणांच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या अश्लील नृत्यांना प्रोत्साहन देण्यास अमित ठाकरे यांनी स्पष्ट विरोध केला. उत्सवाचा आनंद घेताना सार्वजनिक शिस्त आणि नागरिकांना होणारा त्रास यांचाही विचार झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे उत्सवांच्या आयोजनाबाबतचा हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरही अमित ठाकरे यांनी टोला लगावला. “मोदी मुंबईत आले म्हणून मुंबईतला कचरा उचलला गेला,” असा दावा करत त्यांनी मुंबईत वर्षानुवर्षे असलेल्या कचऱ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मोदींच्या दौऱ्यामुळे स्वच्छता होत असेल, तर त्यांनी महाराष्ट्रभर दौरे करावेत, असा उपरोधिक सवालही त्यांनी केला.
अमित ठाकरे यांनी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि नागरिकांच्या मूलभूत समस्या यावर पुढेही आवाज उठवणार असल्याचं सांगितलं. त्यांचा आगामी महाराष्ट्र दौरा केवळ राजकीय कार्यक्रमांपुरता मर्यादित न राहता विद्यार्थी, स्थानिक प्रश्न आणि सार्वजनिक सुविधांशी संबंधित मुद्द्यांवर केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, त्यांच्या मोदी आणि सणांबाबतच्या वक्तव्यांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.