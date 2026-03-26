  Amruta Fadnavis Unfiltered: आता हुडी घालून लोकं वर्षा बंगल्यावर येतात, अमृता फडणवीस काय म्हणाल्या?

Amruta Fadnavis Unfiltered: 'आता हुडी घालून लोकं वर्षा बंगल्यावर येतात', अमृता फडणवीस काय म्हणाल्या?

Amruta Fadanvis Unfiltered Interview: 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 26, 2026, 08:54 PM IST
Amruta Fadnavis Unfiltered: 'आता हुडी घालून लोकं वर्षा बंगल्यावर येतात', अमृता फडणवीस काय म्हणाल्या?
अमृता फडणवीस

Amruta Fadanvis Unfiltered Interview: झी २४ तास’कडून विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना विशेष पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येतंय.. झी 24 तास महिला सन्मान या हा पुरस्कार सोहळा मुंबईत पार पडतोय..  या पुरस्कार सोहळ्यात नेतृत्व, उद्योजकता, समाजकार्य, शिक्षण आदी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या प्रेरणादायी, नामवंत, गुणवंत महिलांचा सन्मान करण्यात येतोय.. या सन्मान सोहळ्यासाठी अमृता फडणवीस, नीलम गोऱ्हे, रितू तावडे, सोनाली कुलकर्णी, नेहा पेंडसे आदी मान्यवर उपस्थित होत्या. यावेळी अमृता फडणवीस यांनी विशेष मुलाखतीत सर्व प्रश्नांची दिलखुलासपणे उत्तरे दिली. या मुलाखतीत त्यांनी महाराष्ट्रात गाजलेल्या हुडी प्रकरणावर भाष्य केलंय. काय म्हणाल्या? सविस्तर जाणून घेऊया. 

आपण जसे आहोत आपण तसंच राहावं. आपले जे विचार आहेत ते तसेच पोहोचवावेत. अनफिल्डर राहावं. आपण खरे राहिल्यामुळेच स्वत:चा शोध घेऊ शकतो, असे अमृता फडणवीस म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी नोकरी सोडण्याच्या निर्णयाचे कारण सांगितले. मी एमबीए केल्यानंतर बॅंकेत नोकरीचा निर्णय घेतला. मी इथे खूप काही शिकले. बेटी बचावचा नारा पंतप्रधानांनी दिलाय. मुलीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायला हवं. लोकांसाठी मला अजून काय करता येईल याचा विचार मी करते. गरीब घरातील मुलींपासून श्रीमंत वर्गातील मुलींपर्यंत सर्वांशी मी संवाद साधलाय. गुंतवणूक कशी करायची? अशा गोष्टींसाठी त्या घरच्यांवर अवलंबून असतात. पण सशक्तीकरण म्हणजे आपलाच कमावलेला पैसा आहे, हे त्यांना आता कळू लागलंय, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.  

बॅंकेच्या नोकरीनंतर पुढे काय?

मी माझी कन्सल्टन्सी सुरु करतेय. माझे 5 सहकारी माझ्यासोबत असतील. यातून मला लोकसेवेसाठी वेळ मिळेल. काही सामाजिक कामे सुरु करायचे आहेत, जी पुढे कायम स्वरुपी पुढे सुरु राहतील, असे त्या म्हणाल्या. लोकांसाठी आपण काही करु शकतो हे जीवन खरे आहे. त्यांच्या सुख, समृद्धीसाठी काहीतरी करता येतं. देवाने मला ही संधी दिलीय. आजच्या दिवसात अपडेट राहणं आवश्यक आहे. आमचा आवाज पुढे आला पाहिजे, आपल्या पॉलिसी कशा बदलतायत? यासाठी संपर्कात राहणं, अपडेट राहणं आवश्यक असल्याचे अमृता फडणवीस म्हणाल्या. 

'भोंदू बाबांवर विश्वास ठेवू नका'

अशोक खरात प्रकरण खूपच भयानक आहे. यातून किती गोष्टी निघणार आहेत. डोळे बंद करुन या भोंदू बाबांवर विश्वास ठेवणं उचित नाही. अंधविश्वास ठेवतो तेव्हा घात होतो. इतकी पुस्तक आहेत, इतकी माहिती आपल्या आजुबाजूला आहे. डोळे बंद करुन असल्या बाबांच्या मागे जाऊ नका. पोलीस, कायदा तुम्हाला साथ देईल. पण या बाबांबुवांना बॉयकॉट करायला हवं, असेही त्या म्हणाल्या. सर्वच बाबा असे नाहीत. काही किर्तन, फिलोसॉपी आपल्या कार्यक्रमातून सांगतात. आपल्याला आपल्या भविष्याबाबत भीती असते. पण मेहनत केली, आपल्या निती मुल्यांवर चालत राहिलो तर आपण आपल्या निश्चित पोहोचू, असे त्या म्हणाल्या. श्रद्धा आपल्या विचार, चांगलेपणावर असते. आपल्या वेदांवर असते, महाभारतावर असते. मेहनत हे सर्व गोष्टींचं मूळ असते. कोणती गोष्ट पाहिजे म्हणून घाईत जे करता ती अंधश्रद्धा असते. पण श्रद्धा ही तशी नाही. तुम्ही रामायण, महाभारत वाचलंय. कसे वागल्यावर काय होऊ शकतं? हे तुम्ही जाणता. या सर्व गोष्टी आपल्याकडेच आहेत. 
बाबाबुवा असे कांड झाल्यावरच समोर येतात. मला या बाबाबद्दल माहिती नव्हतं. ते एका वेगळ्या कारणामुळे पुढे आलं. आपल्या आजुबाजूला काही चुकतंय का, याबाबत आपण अलर्ट राहिलं पाहिजे. झी 24 तासचं नेटवर्क मोठं आहे. तुम्ही अशा गोष्टी पुढे आणल्या तर लोकं तुम्हाला साथ देतील, असेही त्या म्हणाल्या. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका यात महत्वाची आहे. यात गर्वाची गोष्ट नाही. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यापर्यंत ही गोष्ट पोहोचल्यावर कारवाई केली पण ही गोष्ट आधीच पोहोचायला हवी होती, असे अमृता फडणवीस म्हणाल्या.   

'खरी बातमी, खोटी बातमी'

खरी बातमी, खोटी बातमी या सेक्शनमध्ये अमृता फडणवीस यांनी दिलखुलास उत्तरे दिली. बॅंकेतील नोकरी सोडल्यानंतर राजकारणात येणार नसल्याचे अमृता फडणवीस म्हणाली. एका म्यानात 2 तलवारी राहू शकत नाही, असं मला देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलंय, मीपण एक तलवार आहे. त्यामुळे मी राजकारणात येणार नाही, असे अमृता फडणवीस म्हणाल्या. तुम्ही तुमचं मत मांडता तेव्हा तुम्हाला काऊंटर प्रतिक्रिया मिळतात. त्यामुळे तुम्हाला ते माहिती असतं. ट्रोलिंग हे लॅडर आहे. तुम्ही ते पार केलात तर यशस्वी व्हाल. तुमचे विचार आहेत ते पूर्ण करा. लोक कधी वाईट बोलतील तर कधी चांगलं बोलतील, असेही त्यांनी सांगितले.

'हुडी घालू लोक येतात'

देवेंद्र फडणवीस हुडी घातलेले आवडतात ही खरी बातमी असल्याचे अमृता फडणवीस म्हणाल्या. हुडी घालून आता कुठे जातात का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी आता लोकं आमच्या घरी हुडी घालून येतात, असे त्या म्हणाल्या. देवेंद्र फडणवीस यांना रश्मी वहिनींच्या हातचे साबुदाणे वडे आवडतात, असे त्या म्हणाल्या आम्हाला कधी वाटेल तेव्हा खाऊन येऊ शकतो. माझे रश्मी वहिनींसोबत चांगले संबंध आहेत, असे त्या म्हणाल्या. देवेंद्र फडणवीस ड्युएट गाणी गातात, ही खोटी बातमी आहे. हल्ली चर्चा करण्यासाठी खूप गंभीर विषय आहेत. त्यामुळे ड्यूएट गात नसल्याचे त्या म्हणाल्या.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

