प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 26, 2026, 11:30 PM IST
Amruta Fadanvis Unfiltered: 'तुम्हीपण घरी देवाभाऊ म्हणता का?', अमृता फडणवीसांचं भन्नाट उत्तर!
अमृता फडणवीस

Amruta Fadanvis Unfiltered Interview:  “आपण जसे आहोत तसेच राहावे. आपले विचार तसेच मांडावेत.”, असे मुंबईत झी २४ तास महिला सन्मान सोहळ्यात अमृता फडणवीस म्हणाल्या. यावेळी त्यांनी विविध प्रश्नांना दिलखुलासपणे उत्तरे दिली. एमबीए केल्यानंतर बँकेत नोकरी केली. तिथे खूप शिकल्या. पंतप्रधानांच्या ‘बेटी बचाओ’ नार्‍याप्रमाणे मुलींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांनी गरीब-श्रीमंत सर्व मुलींशी संवाद साधला. आता मुलींना स्वतः कमावलेला पैसा हाच सशक्तीकरणाचा खरा अर्थ समजू लागला आहे, असे त्या म्हणाल्या. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांना देवाभाऊ म्हणतात. तुम्ही घरीदेखील कधी देवाभाऊ म्हणता का?, असा मिश्किल प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. या प्रश्नाचे त्यांनी हजारजबाबीपणे आपल्या खास स्टाइलने उत्तर दिले. याबद्दल जाणून घेऊया.

नोकरी सोडून नवीन वाट

बँकेची नोकरी सोडून अमृता आता स्वतःची कन्सल्टन्सी सुरू करत आहेत. पाच सहकाऱ्यांसोबत काम करणार असून यातून लोकसेवा आणि सामाजिक कामे कायमस्वरूपी सुरू ठेवणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. “लोकांसाठी काही करणे हेच खरे जीवन आहे. देवाने ही संधी दिली आहे,” असे त्यांनी सांगितले. आजूबाजूच्या बदलांबाबत अपडेट राहणे आणि आवाज उठवणे गरजेचे असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

भोंदू बाबांवर कडक टीका

अशोक खरात प्रकरणावर बोलताना अमृता म्हणाल्या, “डोळे बंद करून भोंदू बाबांवर विश्वास ठेवू नका. अंधश्रद्धा घातक आहे.” पोलीस व कायद्यावर विश्वास ठेवा. सर्व बाबा वाईट नाहीत, पण मेहनत, नीतीमत्ता आणि रामायण-महाभारतातील शिकवणुकींवर श्रद्धा ठेवा. मुख्यमंत्र्यांनीही अशा प्रकरणात लवकर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

राजकारणात येणार नाही

‘खरी बातमी, खोटी बातमी’मध्ये अमृता म्हणाल्या, “देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले – एका म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाहीत. मीही एक तलवार आहे. म्हणून राजकारणात येणार नाही.” ट्रोलिंगला ‘लॅडर’ समजून पार करा. आपले विचार पूर्ण करा, लोक कधी चांगले तर कधी वाईट बोलतील, पण आपले काम चालू ठेवा.

'तुम्हीपण देवाभाऊ म्हणता का?'

देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्रात देवाभाऊ म्हणतात. तुम्हीपण त्यांना देवाभाऊ म्हणता का? असा मिश्किल प्रश्न मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारला. यावर अमृता फडणवीस यांनी हसत उत्तर दिलं. आता देवा भाऊ म्हणण्याची वेळ आलीय. आतापर्यंत नाही म्हटलं पण विचार चांगला आहे, असे त्या म्हणाल्या.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

