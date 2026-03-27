अमृता फडणवीस आता नव्या भूमिकेत? बँकेची नोकरी सोडल्यानंतरचा 'ॲक्शन प्लॅन' पहिल्यांदाच समोर!

Amruta Fadnavis Join Politics : अमृता देवेंद्र फडणवीस या बँकेत उच्चपदावर होत्या. यांनी ही नोकरी सोडली असून पुढे त्या नेमकं काय करणार? राजकारणात प्रवेश करणार का? या सगळ्यावर पहिल्यांदा मनमोकळेपणाने झी २४ तासच्या कार्यक्रमात बोलल्या आहेत.
झी २४ तासचा महिला सन्मान हा सोहळा नुकताच मुंबईत पार पडल्या. या सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस उपस्थित होत्या. अमृता फडणवीस यांनी आपली बँकेची नोकरी सोडली आहे. यानंतर या राजकारणात प्रवेश करणार का? अशी चर्चा सगळीकडे सुरु असताना त्यांनी पहिल्यांदाच आपण पुढे काय करणार याबद्दल सांगितलं आहे.
मी माझी कन्सल्टन्सी सुरु करतेय. माझे 5 सहकारी माझ्यासोबत असतील. यातून मला लोकसेवेसाठी वेळ मिळेल. काही सामाजिक कामे सुरु करायचे आहेत, जी पुढे कायम स्वरुपी पुढे सुरु राहतील, असे अमृता फडणवीस म्हणाल्या. लोकांसाठी आपण काही करु शकतो हे जीवन खरे आहे. त्यांच्या सुख, समृद्धीसाठी काहीतरी करता येतं. देवाने मला ही संधी दिलीय. आजच्या दिवसात अपडेट राहणं आवश्यक आहे. आमचा आवाज पुढे आला पाहिजे, आपल्या पॉलिसी कशा बदलतायत? यासाठी संपर्कात राहणं, अपडेट राहणं आवश्यक असल्याचे अमृता फडणवीस म्हणाल्या.
अमृता फडणवीस यांनी अॅक्सिस बँकेतील (Axis Bank) आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन 23 वर्षांच्या बँकिंग कारकीर्दीला पूर्णविराम दिला आहे. या निर्णयाची माहिती त्यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (ट्विटर) वर एका भावनिक पोस्टद्वारे दिली. अमृता फडणवीस 23 वर्षांपूर्वी अॅक्सिस बँकेत एक 'मॅनेजमेंट ट्रेनी' (Management Trainee) म्हणून रुजू झाल्या होत्या. राजीनामा दिला तेव्हा त्या बँकेत 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष' (Senior Vice President) या जबाबदार पदावर कार्यरत होत्या. या प्रदीर्घ कालावधीत त्यांनी ब्रांच ऑपरेशन्स, कॉर्पोरेट बँकिंग, ट्रेझरी आणि कस्टमर रिलेशन्स अशा विविध विभागांमध्ये काम केले आहे. अमृता फडणवीस यांनी हा राजीनामा स्वेच्छेने दिला असून त्यांनी याला "आयुष्यातील एका सुंदर अध्यायाचा शेवट" असे संबोधले आहे. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी अॅक्सिस बँकेचे एमडी आणि सीईओ अमिताभ चौधरी तसेच त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी बँकेला आपले "दुसरे घर" आणि "शिक्षक" मानले आहे.
अशोक खरात प्रकरण खूपच भयानक आहे. यातून किती गोष्टी निघणार आहेत. डोळे बंद करुन या भोंदू बाबांवर विश्वास ठेवणं उचित नाही. अंधविश्वास ठेवतो तेव्हा घात होतो. इतकी पुस्तक आहेत, इतकी माहिती आपल्या आजुबाजूला आहे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी दिली आहे. झी २४ तासचा'महिला सन्मान' हा पुरस्कार सोहळा मुंबईत पार पडला. या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी अमृता फडणवीस यांनी राज्यात चर्चेत असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणांवर संतप्त अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस हुडी घातलेले आवडतात ही खरी बातमी असल्याचे अमृता फडणवीस म्हणाल्या. हुडी घालून आता कुठे जातात का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी आता लोकं आमच्या घरी हुडी घालून येतात, असे त्या म्हणाल्या. देवेंद्र फडणवीस यांना रश्मी वहिनींच्या हातचे साबुदाणे वडे आवडतात, असे त्या म्हणाल्या आम्हाला कधी वाटेल तेव्हा खाऊन येऊ शकतो. माझे रश्मी वहिनींसोबत चांगले संबंध आहेत, असे त्या म्हणाल्या. देवेंद्र फडणवीस ड्युएट गाणी गातात, ही खोटी बातमी आहे. हल्ली चर्चा करण्यासाठी खूप गंभीर विषय आहेत. त्यामुळे ड्यूएट गात नसल्याचे त्या म्हणाल्या.