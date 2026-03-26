'रश्मी वहिनीच्या हातचे साबुदाणे वडे अन् देवेंद्रजींची आवड', मातोश्रीवर जाणार? अमृता फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

Amruta Fadanvis Unfiltered Interview:   मुंबईत झी २४ तासकडून विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना विशेष पुरस्कार देण्यात आला. नेतृत्व, उद्योजकता, समाजकार्य, शिक्षण अशा क्षेत्रांत काम करणाऱ्या प्रेरणादायी महिलांचा सन्मान करण्यात आला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 26, 2026, 09:20 PM IST
अमृता फडणवीस

Amruta Fadanvis Unfiltered Interview:  मुंबईत झी २४ तासकडून विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना विशेष पुरस्कार देण्यात आला. नेतृत्व, उद्योजकता, समाजकार्य, शिक्षण अशा क्षेत्रांत काम करणाऱ्या प्रेरणादायी महिलांचा सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमाला अमृता फडणवीस, नीलम गोऱ्हे, रितू तावडे, सोनाली कुलकर्णी, नेहा पेंडसे आदी मान्यवर उपस्थित होत्या. अमृता फडणवीस यांनी यावेळी खुल्या मनाने मुलाखत दिली.

'खरे राहणे आणि अनफिल्टर्ड असणे महत्त्वाचे'

अमृता फडणवीस म्हणाल्या, “आपण जसे आहोत तसेच राहावे. आपले विचार तसेच मांडावेत. अनफिल्टर्ड राहिले तरच स्वतःचा खरा शोध घेता येतो.” त्यांनी एमबीए केल्यानंतर बँकेत नोकरी केली. तिथे खूप काही शिकल्याचे सांगितले. पंतप्रधानांच्या ‘बेटी बचाव’ नार्याप्रमाणे मुलींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांनी गरीब आणि श्रीमंत घरातील मुलींशी संवाद साधला. गुंतवणूक कशी करावी याबाबत घरच्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही, स्वतःचा कमावलेला पैसा हाच सशक्तीकरणाचा खरा अर्थ आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नोकरी सोडून नवीन वाट

बँकेची नोकरी सोडल्यानंतर अमृता फडणवीस कन्सल्टन्सी सुरू करणार आहेत. त्यांच्यासोबत ५ सहकारी असतील. यातून त्यांना लोकसेवा आणि सामाजिक कामांसाठी वेळ मिळेल. काही कायमस्वरूपी सामाजिक उपक्रम सुरू करण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. “लोकांसाठी काही करणे हेच खरे जीवन आहे. देवाने दिलेली संधी आहे,” असे त्यांनी सांगितले. आजच्या काळात अपडेट राहणे, धोरणे समजून घेणे आणि आपला आवाज पुढे नेणे गरजेचे असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

'आता हुडी घालून लोकं वर्षा बंगल्यावर येतात', झी 24 तासच्या कार्यक्रमात अमृता फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं 

'भोंदू बाबांवर विश्वास ठेवू नका'

अशोक खरात प्रकरणावर अमृता फडणवीस यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “डोळे बंद करून भोंदू बाबांवर विश्वास ठेवणे घातक आहे. अंधविश्वासामुळे फसवणूक होते,” असे त्यांनी बजावले. पोलीस आणि कायद्यावर विश्वास ठेवा. सर्व बाबा वाईट नाहीत, पण किर्तन आणि फिलॉसॉफी सांगणाऱ्यांनाही मेहनत आणि नीतीमूल्ये महत्त्वाची आहेत. रामायण-महाभारत वाचा, श्रद्धा चांगल्या विचारांवर आणि मेहनतीवर ठेवा. घाईघाईने केलेली गोष्ट अंधश्रद्धा ठरते. झी २४ ताससारख्या माध्यमांनी अशा गोष्टी उघडकीस आणल्या तर लोक साथ देतील, असे त्यांनी आवाहन केले.अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, अशोक खरात प्रकरण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर कारवाई झाली. पण ही गोष्ट आधीच समोर आली असती तर बरं झालं असतं. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका यात महत्त्वाची आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

खरी-खोटी बातमी

‘खरी बातमी, खोटी बातमी’ या सेक्शनमध्ये अमृता फडणवीस यांनी स्पष्ट उत्तर दिले. बँकेची नोकरी सोडल्यानंतर राजकारणात येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. “एक म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाहीत. देवेंद्र फडणवीसांनी मला सांगितले आहे आणि मीही एक तलवार आहे,” असे त्यांचे शब्द. ट्रोलिंगला ‘लॅडर’ म्हणत त्या म्हणाल्या, “ट्रोलिंग पार केले तर यश मिळते. आपले विचार पूर्ण करा. लोक कधी वाईट तर कधी चांगले बोलतील, पण आपले मत मांडत राहा.”

'लोकं हुडी घालून येतात'

अमृता फडणवीस यांनी वैयक्तिक गोष्टीही सांगितल्या. “देवेंद्र फडणवीस हुडी घातलेले आवडतात, ही खरी बातमी आहे. आता देवेंद्रजी हुडे घालून कुठे जात नाहीत तर लोक आमच्या घरी हुडी घालून येतात,” असे त्यांनी हसत हसत सांगितले. 

'रश्मी वहिनींच्या हातचे साबुदाणे वडे' 

देवेंद्र फडणवीस यांना रश्मी वहिनींच्या हातचे साबुदाणे वडे आवडतात, ही खरी बातमी असल्याचे त्या म्हणाल्या. साबुदाणे वडे खायला कधी मातोश्रीवर जालं का? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. याला अमृता फडणवीसांनी उत्तर दिलं. “आम्हाला कधी वाटेल तेव्हा साबुदाणे वडे खायला रश्मी वहिनींकडे जाऊ शकतो. माझे वहिनींसोबत चांगले संबंध आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

कोकणात पडला गारांचा पाऊस; ऐन कडाक्याच्या उन्हात राज्यात मेघ...

महाराष्ट्र बातम्या