'मला माहित आहे... ' आनंद महिंद्रांनी मुंबईच्या पहिल्या Elevated Nature Trail

शहराच्या गजबजाटापासून दूर, कधीकधी आपल्याला फक्त निसर्गाच्या सानिध्यात थोडा वेळ घालवायचा असतो. उंच गगनचुंबी इमारतींमध्ये असा शांत आणि निवांत परिसर शोधणे हे जवळजवळ प्रत्येक शहरवासीयाचे स्वप्न असते. अशा परिस्थितीत मुंबईकरांनी स्वतःला भाग्यवान समजायला हवं. गेल्या महिन्यात, सिटी ऑफ ड्रीम्सने मलबार हिल येथे आपला पहिलाच उंच निसर्ग मार्ग उघडला. सिंगापूरच्या प्रतिष्ठित ट्री टॉप वॉकपासून प्रेरित हा निसर्ग उन्नत मार्ग कमला नेहरू पार्कला डूंगरवाडी जंगलांशी जोडतो.. नव्याने उद्घाटन झालेल्या पदपथाने आता उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

आनंद महिंद्रा यांनी एक्स (पूर्वी ट्विटर) वर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये पर्यटन आकर्षण केंद्राची झलक दाखवली आहे. त्यांनी लिहिले, “माझ्या बकेट लिस्टमध्ये हे एक ठिकाण आहे जे मी नक्की भेट देईन हे मला माहित आहे... कारण ते मुंबईतील माझ्या परिसरातील एक उंच निसर्ग मार्ग आहे. निसर्गाच्या सौंदर्याला आणि शांततेला स्पर्श करण्यासाठी तुम्हाला जास्त प्रवास करावा लागत नाही हे जाणून आनंद झाला.”

हा उंचावरील पदपथ 485 मीटर लांबीचा आणि 2.4 मीटर रुंदीचा आहे. लाकडी, कुंपणाने बांधलेला मार्ग घनदाट जंगलातून जातो. हिरवळ आणि उंच डोंगरांनी नटलेला हा परिसर कॅमेऱ्यात कैद केला आहे.

Here’s one spot on my bucket list that I KNOW I will visit…

Because it’s An Elevated Nature Trail in my neighbourhood in Mumbai

It’s nice to know that you don’t have to travel too far to touch nature’s beauty & serenity

Bravo, @mybmc #SundayWanderer

— anand mahindra (@anandmahindra) April 6, 2025