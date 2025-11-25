6 महिन्यांपासून बेपत्ता असलेली चिमुरडी....; आनंद महिंद्रा यांची ती पोस्ट अन् मुंबई पोलीस पुन्हा चर्चेत

Anand Mahindra Praises Mumbai Police: महिंद्रा अँड महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमॅन आणि देशातील टॉप क्लास बिझनेसमॅन आनंद महिंद्रा ( Anand Mahindra ) यांनी अलीकडेच मुंबई पोलिसांचे कौतुक केले आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) 6 महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या 4 वर्षांच्या मुलीचा शोध घेत तिला सुखरुप तिच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवले आहे. ही चिमुरडी मुंबईतून गायब झाली होती. आनंद महिंद्रा यांनी सोशल मीडियावर मुंबई पोलिसांच्या या कामाचे कौतुक करत जगातील सर्वोत्तम पोलीस दल असल्याचे म्हटलं आहे.
आनंद महिंद्रा यांनी X (ट्विटर)वर एक पोस्ट रीट्विट केली आहे. या पोस्टमध्ये आरोहीची गोष्ट सांगण्यात आली होती. ही पोस्ट एक्स युजरने मोहिनी माहेश्वरी यांनी शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये लिहिण्यात आलं आहे की, मुंबई पोलिसांनी हार न मानता या चिमुरडीला तिच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवलं आहे. या मुलीला 14 नोव्हेंबर म्हणजेच बालदिनाच्या दिवशीच पोलिसांनी शोधून दाखवलं आहे. मोहिनी माहेश्वरीने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, आरोही बेपत्ता झाल्यानंतरही मुंबई पोलिसांनी ही केस बंद केली नाही.
Mumbai Police…
You just gave us the gift of hope and happiness.
For this alone, you rank as one of the finest forces in the world
(Thank you for sharing this story so vividly, Mohini) https://t.co/ZNaFe2gNEa
— anand mahindra (@anandmahindra) November 24, 2025
मिळालेल्या माहितीनुसार, जेव्हा मुलगी बेपत्ता झाली तेव्हा तिचा शोध घेण्यासाठी पोलिस तिचा फोटो नेहमीच खिशात ठेवायचे. जसं की ती त्यांचीच मुलगी आहे. पोलिसांनी संपूर्ण शहरात आरुषीचे पोस्टर वाटले होते. प्रत्येक पुराव्याची कसून तपासणी करण्यात येत होती. जेव्हा आरुषीला पुन्हा मुंबईत आणण्यात आले. तेव्हा मुंबई क्राइम ब्रँचने फुगे आणि एका निळ्या फ्रॉकने तिचे स्वागत केले.
चिमुरडीने जेव्हा पोलिसांना पाहिलं तेव्हा त्यांना घाबरण्याऐवजी ती धावत त्यांच्याकडे धावली आणि त्यांच्या कुशीत शिरली. आनंद महिंद्रा यांनी यावर प्रतिक्रिया देत लिहलं की, तुम्ही फक्त अपेक्षा आणि आनंदाची भेट दिली आहे. यामुळंच तुम्ही जगातील सर्वोत्तम पोलीस दल आहात.
सोशल मीडिया युजर्सनी मुंबई पोलिसांचे खूप कौतुक केले आहे. अनेकांनी पोलिसांच्या या कामगिरीचे कौतुक केले आहे. तसंच, अनेकांनी मुंबई पोलिसांना धन्यवाद दिलं आहे.
उत्तर: मुंबई पोलिसांनी ६ महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या ४ वर्षांच्या चिमुरडीचा शोध घेऊन तिला सुखरूप तिच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवले, म्हणून आनंद महिंद्रा यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.
उत्तर: आनंद महिंद्रा यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत लिहिले की, "तुम्ही फक्त अपेक्षा आणि आनंदाची भेट दिली आहे. याचमुळे तुम्ही जगातील सर्वोत्तम पोलीस दल आहात."
उत्तर: बेपत्ता असलेल्या चिमुरडीचे नाव आरोही (किंवा आरुषी) होते. ती सुमारे ६ महिन्यांपासून मुंबईतून बेपत्ता होती.