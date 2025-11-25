English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
6 महिन्यांपासून बेपत्ता असलेली चिमुरडी....; आनंद महिंद्रा यांची ती पोस्ट अन् मुंबई पोलीस पुन्हा चर्चेत

Anand Mahindra Praises Mumbai Police: महिंद्रा ग्रुपचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा यांनी एक्स वर मुंबई पोलिसांचे कौतुक केले आहे. नेमके काय म्हटलं? जाणून घेऊयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 25, 2025, 08:44 AM IST
6 महिन्यांपासून बेपत्ता असलेली चिमुरडी....; आनंद महिंद्रा यांची ती पोस्ट अन् मुंबई पोलीस पुन्हा चर्चेत
Anand Mahindra Praises Mumbai Police For Reuniting Girl Missing For Six Months With Family

Anand Mahindra Praises Mumbai Police: महिंद्रा अँड महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमॅन आणि देशातील टॉप क्लास बिझनेसमॅन आनंद महिंद्रा ( Anand Mahindra ) यांनी अलीकडेच मुंबई पोलिसांचे कौतुक केले आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) 6 महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या 4 वर्षांच्या मुलीचा शोध घेत तिला सुखरुप तिच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवले आहे. ही चिमुरडी मुंबईतून गायब झाली होती. आनंद महिंद्रा यांनी सोशल मीडियावर मुंबई पोलिसांच्या या कामाचे कौतुक करत जगातील सर्वोत्तम पोलीस दल असल्याचे म्हटलं आहे.

आनंद महिंद्रा यांच्या पोस्टमध्ये काय?

आनंद महिंद्रा यांनी X (ट्विटर)वर एक पोस्ट रीट्विट केली आहे. या पोस्टमध्ये आरोहीची गोष्ट सांगण्यात आली होती. ही पोस्ट एक्स युजरने मोहिनी माहेश्वरी यांनी शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये लिहिण्यात आलं आहे की, मुंबई पोलिसांनी हार न मानता या चिमुरडीला तिच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवलं आहे. या मुलीला 14 नोव्हेंबर म्हणजेच बालदिनाच्या दिवशीच पोलिसांनी शोधून दाखवलं आहे. मोहिनी माहेश्वरीने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, आरोही बेपत्ता झाल्यानंतरही मुंबई पोलिसांनी ही केस बंद केली नाही.

मुंबई पोलिसांनी मुलीला कसं शोधलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, जेव्हा मुलगी बेपत्ता झाली तेव्हा तिचा शोध घेण्यासाठी पोलिस तिचा फोटो नेहमीच खिशात ठेवायचे. जसं की ती त्यांचीच मुलगी आहे. पोलिसांनी संपूर्ण शहरात आरुषीचे पोस्टर वाटले होते. प्रत्येक पुराव्याची कसून तपासणी करण्यात येत होती. जेव्हा आरुषीला पुन्हा मुंबईत आणण्यात आले. तेव्हा मुंबई क्राइम ब्रँचने फुगे आणि एका निळ्या फ्रॉकने तिचे स्वागत केले. 

आनंद महिंद्रा यांनी काय म्हटलं?

चिमुरडीने जेव्हा पोलिसांना पाहिलं तेव्हा त्यांना घाबरण्याऐवजी ती धावत त्यांच्याकडे धावली आणि त्यांच्या कुशीत शिरली. आनंद महिंद्रा यांनी यावर प्रतिक्रिया देत लिहलं की, तुम्ही फक्त अपेक्षा आणि आनंदाची भेट दिली आहे. यामुळंच तुम्ही जगातील सर्वोत्तम पोलीस दल आहात. 

सोशल मीडिया युजर्सनी मुंबई पोलिसांचे खूप कौतुक केले आहे. अनेकांनी पोलिसांच्या या कामगिरीचे कौतुक केले आहे. तसंच, अनेकांनी मुंबई पोलिसांना धन्यवाद दिलं आहे. 

FAQ

प्रश्न १: उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी अलीकडेच मुंबई पोलिसांचे कौतुक का केले आहे?

उत्तर: मुंबई पोलिसांनी ६ महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या ४ वर्षांच्या चिमुरडीचा शोध घेऊन तिला सुखरूप तिच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवले, म्हणून आनंद महिंद्रा यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.

प्रश्न २: आनंद महिंद्रा यांनी मुंबई पोलिसांबद्दल काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

उत्तर: आनंद महिंद्रा यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत लिहिले की, "तुम्ही फक्त अपेक्षा आणि आनंदाची भेट दिली आहे. याचमुळे तुम्ही जगातील सर्वोत्तम पोलीस दल आहात."

प्रश्न ३: बेपत्ता असलेल्या चिमुरडीचे नाव काय होते आणि ती कधी बेपत्ता झाली होती?

उत्तर: बेपत्ता असलेल्या चिमुरडीचे नाव आरोही (किंवा आरुषी) होते. ती सुमारे ६ महिन्यांपासून मुंबईतून बेपत्ता होती.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Anand Mahindra Praises Mumbai PoliceAnand MahindraMumbai newsMaharashtra Newsmumbai police

