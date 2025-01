'माझ्या पत्नीला मला पाहत बसायला आवडतं', आनंद महिंद्रांनी 90 तास काम करण्याच्या वक्तव्यावर दिलं उत्तर

महिंद्रा ग्रुपचे प्रमुख आनंद महिंद्रा यांनी L&T चे चेअरमन एस एन सुब्रह्मण्यम यांच्या '90 तास काम' करण्याच्या मुद्द्यावर टिपणी केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, कामाच्या तासासोबतच कामाच्या क्वालिटीकडे देखील लक्ष दिलं पाहिजे. आनंद महिंद्रा यांनी भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 या कार्यक्रमात याबाबत वक्तव्य केलं आहे. आनंद महिंद्रा सोशल मीडियावर कायमच ऍक्टिव असतात. यावेळी त्यांनी 90 तास काम करण्याच्या वक्तव्यावर आपलं मत मांडल आहे. नारायण मूर्ती आणि सुब्रह्मण्यम यांनी काही दिवसांपूर्वी कामाच्या तासांवरुन केलेलं वक्तव्य सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. आनंद महिंद्रा म्हणाले की, कामावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी तुमचं मानसिक संतुलन चांगल असणे गरजेचे आहे.

आनंद महिंद्रा यांनी एस एन सुब्रह्मण्यम यांच्या वक्तव्यावर सगळ्यांच लक्ष वेधलं आहे. कामाच्या तासासोबतच कामाची क्वालिटी देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. पुढे त्यांनी सांगितलं की, मुळात ही चर्चा चुकीच्या ठिकाणी जात आहे. ही चर्चा कामाच्या क्वांटिटी बद्दल आहे. पण मुळात ही चर्चा कामाच्या क्वालिटी म्हणजे दर्जाबद्दल होणं तितकंच गरजेचं आहे.

on 90hrs work week debate, Anand Mahindra says- Quality of work is important. He further adds, "My wife is wonderful, I love staring at her."

