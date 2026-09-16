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अंधेरी स्थानकात बदल होणार, 4 लाख प्रवाशांना होणार फायदा, गर्दीच्या वेळेत...

अंधेरी स्थानकात लवकरच नवे बदल होणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव विचारधीन आहे. काय आहेत बदल जाणून घेऊयात.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 16, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:05 PM IST
अंधेरी स्थानकात बदल होणार, 4 लाख प्रवाशांना होणार फायदा, गर्दीच्या वेळेत...
Image Credit: mumbai local train

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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अंधेरी स्थानकात बदल होणार, 4 लाख प्रवाशांना होणार फायदा, गर्दीच्या वेळेत...
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