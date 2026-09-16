अंधेरी स्थानकात बदल होणार, 4 लाख प्रवाशांना होणार फायदा, गर्दीच्या वेळेत...

रेल्वे प्रशासनाकडून मुंबईत अनेक नवनवीन उपाययोजना करण्यात येत आहेत. लवकरच अंधेरी स्थानकातही बदल होण्याची शक्यता आहे. अंधेरी स्थानकात लोकलमधून उतरल्यानंतर प्रवाशांना आता थेट अंधेरी पूर्वेकडे प्रवाशांना आता थेट अंधेरी पूर्वेकडे बाहेर पडण्याचा मार्ग मिळणार आहे. तसा प्रस्ताव रेल्वेकडून तयार करण्यात येत आहे. पश्चिम रेल्वेने सहाव्या मार्गालयत उत्तर बाजूस 12 डब्यांचा होम प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे.
होम प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आल्यास प्लॅटफॉर्म 9 वरुन येणाऱ्या लोकलमधील प्रवाशांना डबल डिस्चार्जची सुविधा म्हणजेच दोन्ही बाजूनी उतरता येणार आहे. या होम प्लॅटफॉर्ममुळं पादचारी पुलावरील गर्दी कमी होणार आहे. याचाच फायदा ग्राहकांना होणार असून वेळेत ट्रेन पकडण्यासही सोप्पे होणार आहे. अनेकदा पुलावर असलेल्या गर्दीतून वाट काढत असताना ट्रेन निघून जाते.
प्रस्तावित 12 डब्यांच्या होम प्लॅटफॉर्ममुळं प्लॅटफॉर्म 9वर येणाऱ्या ट्रेनमधील प्रवाशांना ट्रेनच्या दोन्ही बाजूंनी उतरता येणार आहे. पूर्वेकडील जाणाऱ्या प्रवाशांना थेट अंधेरी पूर्वेकडील रस्त्याच्या दिशेने जाता येणार आहे. त्यामुळं सध्याच्या एफओबी व जिन्यांवरील प्रवाशांचा भार कमी होणार आहे.
अंधेरी स्थानकात सकाळी व संध्याकाळच्या वेळी प्रचंड गर्दी होते. दररोज लाखे प्रवासी ये-जा करत असतो. तसंच पश्चिम आणि हार्बर लोकल मार्गस्थ होत असताता. त्यामुळं या स्थानकातून दररोज एक हजाराहून अधिक उपनगरीय ट्रेनची ये-जा होत असते. संध्याकाळी विरारच्या दिशेने जाणारी ट्रेन स्थानकात येताच मोठी गर्दी होते. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 9वर ट्रेन आल्यावर प्रवासी मार्गाचा वापर करावा लागतो. एफओबी आणि जिन्यावर गर्दीचा ताण वाढतो.
अंधेरी स्थानकात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 आणि 5 दक्षिणेकडे वाढवण्याचे काम सुरू आहे. यामुळं प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5 वरुन विरारच्या दिशेने ट्रेन नेणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7 उत्तरेकडे 10 मीटर तर प्लॅटफॉर्म 6 दक्षिणेकडे 20 मीटर वाढवण्याचे कामही सुरू होईल. यासोबतच एस 49 सिग्नल दक्षिणेकडे हलवण्यात येणार आहे.
प्लॅटफॉर्म क्रमांक 7च्या टोकाला नवा सिग्नल उभारण्याचे काम प्रस्तावित आहे. त्याच हार्बर मार्गाच्या अप आणि डाउन मार्गादरम्यान आपत्कालीन क्रॉसओव्हरची तरतूद केली जात आहे. जम्बो ब्लॉक किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत हार्बर मार्गावरील ट्रेन परत जाण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे.