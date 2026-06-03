पहिल्याच पावसात नालेसफाईची पोलखोल, महापौरांचा शब्द तरी मुंबईची 'तुंबई'?

Pre-Monsoon Showers Drainage: मुंबईत बुधवारी सकाळी झालेल्या मान्सूनपूर्व पावसामुळे अंधेरी सबवेमध्ये पाणी साचल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी घडलेल्या या प्रकारामुळे महापालिकेच्या मान्सूनपूर्व तयारीबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. यंदाच्या पावसात पाणी तुंबणार नाही याची खात्री आयुक्तांनी दिली.मात्र मान्सूनपूर्व पावसातच अंधेरी सबवे पाण्याखाली गेला.
पावसाळ्यात अंधेरी सबवे पाण्याखाली जाणं हे काही नवं नाही.. नेमेचि येतो पावसाळा या उक्तीप्रमाणे नेमेचि तुंबतो अंधेरी सबवे असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. मात्र मुंबईत अद्याप पावसाला सुरुवात झालेली नाही. उकाड्यानं मुंबईकरांची लाहीलाही होतेय. अशात बुधवारी सकाळी मुंबईत मान्सूनपूर्व पावसानं हजेरी लावली. मात्र अवघ्या तासाभराच्या पावसानं अंधेरी सबवे तुंबला.. त्यामुळे अंधेरी सबवेतील वाहतूक बंद करण्याची नामुष्की ओढवली. मान्सूनपूर्व पावसात अंधेरी सबवे तुंबल्यानं मुंबई महापालिकेच्या नालेसफाईच्या कामाची पोलखोल केलीय... यावरुनच विरोधकांनी सत्ताधा-यांवर निशाणा साधलाय.
विरोधकांच्या या टीकेनंतर सत्ताधा-यांनी मात्र सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केलाय. तसंच मुंबईची तुंबई होणार नाही असा दावाही सत्ताधारी करतायत.अंधेरी सब-वेवच्या समस्येवर उपाय म्हणून महापालिकेनं उड्डाणपुल उभारण्याचा विचार केला होता. मात्र सल्लागाराच्या अहवालात उड्डाणपूलाचा पर्याय सपशेल नापास ठरला. अंधेरी पूर्व-पश्चिमला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असलेला अंधेरी सब-वे पण पावसाळा आला की हमखास किमान 20 ते 35 वेळा तुंबतो. मोगरा नाला या समस्येचं मूळ आहे. उगमस्थानापासून अंधेरी सब-वेपर्यंत सुमारे अडीच किलोमीटर अंतरात नाल्याला तब्बल 13 मीटरचा उतार आहे. त्यामुळे पावसाचं पाणी वेगानं सब-वे परिसरात येतं.
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी मुंबईतील नालेसफाईच्या कामाचा आढावा घेतला.. यावेळी त्यांनी 80 टक्क्यांहून अधिक नालेसफाई पूर्ण झाल्याचं म्हणत मुंबई तुंबणार नाही असा दावा केला.. मात्र मान्सूनपूर्व पावसातच अंधेरी सबवे तुंबल्यानं नालेसफाईच्या दाव्यांची पोलखोल केलीय. मान्सूनपूर्व पावसातच ही अवस्था असेल तर मुसळधार पावसात मुंबईकरांची काय अवस्था होणार असा सवाल उपस्थित होतोय.