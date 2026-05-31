अंधेरी ते चेंबूर डायरेक्ट मेट्रो धावणार; दोन ट्रेन बलण्याची कटकट संपली

Andheri Chembur Metro : अंधेरी पश्चिम ते मंडाले-मानखुर्द मेट्रो २ब मार्गिकेतील चेंबूर मेट्रो स्थानकाच्या संचालनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या स्थानकासाठीच्या मेट्रो रेल्वे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस), दिल्ली यांच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या असून स्थानकाला सुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यामुळे आता आठवड्याभरात चेंबूर मेट्रो स्थानक सेवेत दाखल होण्याची शक्यता आहे. हे स्थानक सुरू झाल्यास मंडाले-मानखुर्द परिसरातील प्रवाशांचा प्रवास अधिक जलद आणि सुलभ होणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) 14 मेट्रो प्रकल्पांपैकी 23.64 किमी लांबीच्या मेट्रो 2 ब मार्गिकेचे काम तीन टप्प्यांत सुरू आहे. मेट्रो २ब या उन्नत मेट्रो मार्गिकेमुळे पश्चिम आणि पूर्व उपनगरे जोडली जाणार असून या उपनगरांमधील प्रवास अतिजलद होणार आहे. या मार्गिकेचे काम तीन टप्प्यांत करण्यात येत असून मंडाले – डायमंड गार्डन, डायमंड गार्डन – सारस्वत नगर आणि सारस्वत नगर ते अंधेरी पश्चिम असे हे तीन टप्पे आहेत. यातील मंडाले ते डायमंड गार्डन हा 5.6 किमीचा पहिला टप्पा 8 एप्रिल रोजी सेवेत दाखल झाला. मात्र, या टप्प्याला अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते आहे.
ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो 5 मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील मार्गिकेची स्थापत्य कामे जवळपास पूर्णत्वास गेली असून, आता यंत्रणेच्या कामांनी गती पकडली आहे. ही कामे जलदगतीने पूर्ण करून कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल्वे सेफ्टी (सीएमआरएस) तपासणीसाठी मेट्रो मार्गिका करण्याच्या दिशेने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार या वर्षाअखेरीस ठाणे आणि भिवंडी भागातील प्रवाशांना मेट्रोतून प्रवास करता येणार आहे. सज्ज मेट्रो 5 मार्गिका 34.21 किमी लांबीची आहे.
पहिल्या टप्प्यात कापूरबावडी ते धामणकर नाका या 11.9 किमी लांबीच्या मार्गाचे काम सुरू आहे. दुसऱ्या टप्प्यात धामणकर नाका ते दुर्गाडी 10.48 किमी लांबीचा मार्ग प्रस्तावित आहे. तिसऱ्या टप्प्यात दुर्गाडी-खडकपाडा-भोईरवाडी-कल्याण तसेच उल्हासनगर जोडणी असा 11.83 किमी लांबीचा मार्ग उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठाणे, भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर आणि आसपासच्या वाढत्या विकास केंद्रांमधील संपर्कक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढविणार आहे. या मेट्रोची कामे दोन टप्प्यांत सुरू करण्याचे नियोजन एमएमआरडीएने केले आहे. पहिल्या टप्प्यात कापूरबावडी ते धामणकर नाका सुरू केला जात आहे. सध्या पहिल्या टप्प्यातील मार्गिकेची स्थापत्य कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत