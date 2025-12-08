English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नवी मुंबईसाठी आणखी एक गेम चेंजर मेट्रो मार्ग! 11 स्टेशन नवी मुंबई एअरपोर्टला पूर्ण शहरासह डायरेक्ट मुंबई मेट्रोला कनेक्ट करणार

नवी मुंबईत आता आणखी अंतर्गत मेट्रो धावणार आहे. सिडको मेट्रो लाईन 8 बांधणार आहे. ही लाईन नवी मुंबई विमानतळाला छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी जोडणार आहे. या लाईनवर नवी मुंबईत 11 स्थानके असण्याची योजना आहे. मेट्रो 8 आता एमएमआरडीच्या 337 किलोमीटरच्या मेट्रो नेटवर्कमध्ये सामील झाली आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Dec 8, 2025, 06:36 PM IST
Navi Mumbai Cidco Metro Project : नवी मुंबईसाठी आणखी एक मेट्रो मार्ग बाधला जाणार आहे,  महाराष्ट्र सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नवी मुंबई विमानतळाशी जोडण्यासाठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांच्या सहकार्याने मेट्रो लाईन 8 बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही लाईन पहिल्यांदाच नवी मुंबईच्या उपनगरांना थेट मेट्रो कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणार आहे. शहराची स्वतःची अंतर्गत मेट्रो देखील असेल. नवी मुंबईत या लाईनवर 1 स्थानके प्रस्तावित आहेत. 

महाराष्ट्र सरकारच्या मंजुरीनंतर, मेट्रो लाईन ८ साठी एक सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यात प्रस्तावित मार्ग आणि स्थानकांची माहिती आहे. मानखुर्दहून वाशी खाडी पूल ओलांडल्यानंतर, मेट्रो सायन-पनवेल महामार्गाशी जोडली जाईल. त्यानंतर हा मार्ग नेरुळ, सीवूड्स आणि उलवे सारख्या भागातून जाईल आणि थेट नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचेल. मेट्रो लाईन 8 आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) 337 किलोमीटरच्या मेट्रो नेटवर्कमध्ये सामील झाली आहे.

सुरुवातीला हा प्रकल्प सिडको आणि एमएमआरडीए यांनी संयुक्तपणे राबविण्याची योजना आखली होती. तथापि, अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी आता सिडकोकडे सोपवण्यात आली आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत राबविला जाईल. नवी मुंबई विमानतळ 25 डिसेंबर रोजी सुरू होण्याची अपेक्षा असल्याने, मेट्रो 8 या परिसरातील वाढत्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. यामुळे मुंबईहून नवी मुंबई विमानतळावर थेट प्रवेश सुलभ होईल आणि दोन्ही विमानतळांमधील प्रवास जलद होईल.

मेट्रो लाईन 8 साठी प्रस्तावित 11 स्थानके कोणती आहेत?

वाशी, सानपाडा, जुईनगर, नेरुळ सेक्टर १, नेरुळ, सीवूड्स, बेलापूर, सागर संगम, तरघर/मोहा, एनएमआयए पश्चिम आणि एनएमआयए टर्मिनल २ (विमानतळ क्षेत्रातील दोन स्थानकांसह).
असा असेल मेट्रो 8 चा मार्ग 

मानखुर्दहून नवी मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर, मेट्रो सायन-पनवेल महामार्गावरील वाशी, सानपाडा आणि जुईनगरमधून जाईल. नेरुळमधील एलपी जंक्शनपासून, मार्ग आत वळेल आणि डॉ. डी.वाय. पाटील विद्यापीठाजवळ एक प्रमुख स्थानक असेल. त्यानंतर हा मार्ग नेरुळ-सीवूड्स मार्गे उलवेकडे वळेल. वंडर्स पार्क स्टेशन अपोलो हॉस्पिटल कॅम्पस आणि एनएमएमसी मुख्यालयाच्या मागे जाईल. सागर संगम आणि तरघर/मोहा स्टेशन वेगाने वाढणाऱ्या उलवे नोडला सेवा देतील. त्यानंतर मेट्रो विमानतळ कॅम्पसमध्ये प्रवेश करेल आणि एनएमआयए पश्चिम आणि शेवटी एनएमआयए टर्मिनल 2 वर थांबेल.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Another game changer metro route for Navi Mumbai11 metro stations will connect the Navi Mumbai AirportMumbai Metro 8मुंबई मेट्रो 8नवी मुंबई मेट्रो

