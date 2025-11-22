English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईकरांसाठी Good News! आणखी एक Underground मेट्रो मिळणार, अशी असतील 11 स्थानके

Mumbai Metro 11: आणखी एक मेट्रो नागरिकांच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे. कुठून ते कुठपर्यंत धावणार मेट्रो जाणून घ्या. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 22, 2025, 03:29 PM IST
मुंबईकरांसाठी Good News! आणखी एक Underground मेट्रो मिळणार, अशी असतील 11 स्थानके
another underground metro will run in mumbai state government approves metro 11

Mumbai Metro 11: मुंबईतील नागरिकांचा प्रवास सोप्पा व जलद व्हावा यासाठी संपूर्ण शहरात व उपनगरात मेट्रोचे जाळे पसरवण्यात येत आहे. अलीकडेच मेट्रो 3 सुरू झाली आहे तर या डिसेंबरअखेरीस मेट्रो लाइन 9देखील सुरू होणार आहे. ही मेट्रो थेट मीरा-भाईंदरपर्यंत जाते. अन्य मेट्रो मार्गिकांचे काम सुरू असताना आता लवकरच आणखी एक मेट्रो मुंबईकरांच्या सेवेत येणार आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच मेट्रो 11 ला मंजुरी देत प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मेट्रो 11 ही गेटवे ऑफ इंडिया ते वडाळा या मार्गावर धावणार आहे. तसंच, ही मुंबईतील दुसरी भुयारी मेट्रो असणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण 23,487.51 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये मार्गिकेचा विस्तार मेट्रो डेपो निर्माण आणि इतर संबंधित कामांचा समावेश आहे.

मेट्रो 11 मार्गिकेचा विस्तार हा सध्या काम सुरू असलेल्या मेट्रो 4/4A (वडाळा-कासारवडवली-गायमुख) या मार्गिकेचा विस्तार करुन वडाळ्यापासून गेटवेपर्यंत जोडणी करण्यात येणार आहे. हा मार्ग एकूण 14.51 किमी लांबीचा असून 14 स्थानके असतील. यापैकी 13 स्थानके भूमिगत तर 1 स्थानक एलिव्हेटेड असणार आहे. राज्य सरकार आणि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे काम पूर्ण होणार आहे.

कशी असेल ही मार्गिका?

वडाळा-शिवडी-फिरोजशाह मेहता रोड-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-काळा घोडा मार्गे गेटवे ऑफ इंडिया येथे पोहोचेल. या मेट्रो मार्गिकेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ठाण्यातून दक्षिण मुंबईत प्रवास करणे सोप्पे होणार आहे. सध्या मेट्रो 4/4Aचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. दक्षिण मुंबई येथून आलेल्या प्रवाशांना मेट्रो 3 मार्गिकेवरील वडाळा भागातील स्थानकांत उतरुन पुन्हा नजीकच्या मेट्रो 4 मार्गिकेच्या स्थानकांवर दुसरी गाडी पकडण्यासाठी जावे लागणार आहे.

मेट्रो 11 वर किती स्थानके असतील?

आणिक आगार, वडाळा आगार, सीजीएस वसाहत, गणेश नगर, बीपीटी रुग्णालय, शिवडी, हे बंदर, दारुखाना, भायखळा, नागपाडा जंक्शन, भेंडी बाजार, सीएसएमटी, हॉर्मिनल सर्कल आणि गेट वे ऑफ इंडिया

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
mumbai metro 11Mumbai Metro Newsmumbai metro updatemumbai metro live newsमुंबई मेट्रो अपडेट

इतर बातम्या

IPL 2026 च्या लिलावात माजणार खळबळ! 'या' खेळाडूवर...

स्पोर्ट्स