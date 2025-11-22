English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतील बुलेट ट्रेनचे 'हे' स्थानक थेट मेट्रोला जोडणार; दोन भुयारी मार्ग बांधणार, समजून घ्या पूर्ण प्लान

Mumbai Metro 3: मुंबई मेट्रो 3 बाबत प्रशासनाकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काय आहे तो निर्णय जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 22, 2025, 02:57 PM IST
मुंबईतील बुलेट ट्रेनचे 'हे' स्थानक थेट मेट्रोला जोडणार; दोन भुयारी मार्ग बांधणार, समजून घ्या पूर्ण प्लान
Mumbai Metro 3: मुंबई मेट्रो 3 अलीकडेच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली आहे. अॅक्वा लाइनवर प्रवासी संख्येत वाढ व्हावी यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दोन भुयारी मार्ग बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. हे दोन सबवे महत्त्वाच्या मेट्रो स्थानकांना सार्वजनिक जागांशीआगामी प्रकल्पांशी थेट जोडणी देतील. त्यामुळं मुंबई मेट्रो 3च्या प्रवासी संख्येत वाढ होईल.

प्रस्तावित दोन भुयारी मार्गांपैकी पहिला भुयारी मार्ग वरळीतील नेहरू सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानकाला जोडेल. हा भुयारी मार्ग महालक्ष्मी रेसकोर्स, वरळी प्रोमेनेड आणि नेहरू तारांगणापर्यंत विस्तारेल. त्याचबरोबर कोस्टल रोडवर विकसित होत असलेल्या नवीन उद्यानाला आणि पूर्वीच्या वरळी डेअरीच्या जागेवर बांधल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक केंद्राला देखील जोडेल. 1.6 किमी लांबीचा हा भुयारी मार्ग असेल. तर, दुसरा भुयारी मार्ग 1.4 किमीचा असून बीकेसी स्थानकाला जोडेल. हा मार्ग बीकेसी परिसरातील महत्त्वाच्या ठिकाणांनाही जोडेल त्यामुळं प्रमुख इंटरचेंज हब म्हणून विकसित होईल.

दोन्ही भुयारी मार्गांची एकूण लांबी 3 किमीपेक्षा जास्त असेल. एमएमआरसीएलचे संचालक आर. रमणा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही लवकरच या दोन भुयारी मार्गांसाठी डीपीआर तयार करण्यासाठी एका बांधकाम सल्लागाराची नियुक्त करू. या दोन्ही बोगद्यांची एकूण लांबी 3 किलोमीटर आहे. ही एजन्सी बांधकाम कालावधीत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून देखील काम करेल.

या संपूर्ण योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे वरळी डेअरी प्लॉट. ही जमीन लवकरच व्यावसायिक वापरासाठी खुला केली जाण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्य नगरविकास विभाग विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (DCPR) मध्ये आवश्यक बदल करून वरळी डेअरी प्लॉटचे आरक्षण व्यावसायिक वापरासाठी रूपांतरित केले जाईल. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला या क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून आधीच नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे, या जागेवरील पुनर्विकासाच्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

FAQ

मुंबई मेट्रो 3 (ॲक्वा लाईन) वर प्रवासी संख्या वाढवण्यासाठी काय योजना आखली जात आहे?

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (MMRCL) दोन भुयारी मार्ग (Subways) बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे.

2. हे भुयारी मार्ग बांधण्याचा मुख्य उद्देश काय आहे?

महत्त्वाच्या मेट्रो स्थानकांना सार्वजनिक जागांशी आणि आगामी प्रकल्पांशी थेट जोडणी (connectivity) देऊन मेट्रोच्या प्रवासी संख्येत वाढ करणे.

3. पहिला प्रस्तावित भुयारी मार्ग कोणत्या मेट्रो स्थानकाला जोडणार आहे आणि त्याची लांबी किती आहे?

पहिला भुयारी मार्ग वरळीतील नेहरू सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानकाला जोडेल. त्याची लांबी १.६ किमी असेल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

