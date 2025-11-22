मुंबईतील बुलेट ट्रेनचे 'हे' स्थानक थेट मेट्रोला जोडणार; दोन भुयारी मार्ग बांधणार, समजून घ्या पूर्ण प्लान

Mumbai Metro 3: मुंबई मेट्रो 3 अलीकडेच प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली आहे. अॅक्वा लाइनवर प्रवासी संख्येत वाढ व्हावी यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दोन भुयारी मार्ग बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. हे दोन सबवे महत्त्वाच्या मेट्रो स्थानकांना सार्वजनिक जागांशी व आगामी प्रकल्पांशी थेट जोडणी देतील. त्यामुळं मुंबई मेट्रो 3च्या प्रवासी संख्येत वाढ होईल.
प्रस्तावित दोन भुयारी मार्गांपैकी पहिला भुयारी मार्ग वरळीतील नेहरू सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानकाला जोडेल. हा भुयारी मार्ग महालक्ष्मी रेसकोर्स, वरळी प्रोमेनेड आणि नेहरू तारांगणापर्यंत विस्तारेल. त्याचबरोबर कोस्टल रोडवर विकसित होत असलेल्या नवीन उद्यानाला आणि पूर्वीच्या वरळी डेअरीच्या जागेवर बांधल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक केंद्राला देखील जोडेल. 1.6 किमी लांबीचा हा भुयारी मार्ग असेल. तर, दुसरा भुयारी मार्ग 1.4 किमीचा असून बीकेसी स्थानकाला जोडेल. हा मार्ग बीकेसी परिसरातील महत्त्वाच्या ठिकाणांनाही जोडेल त्यामुळं प्रमुख इंटरचेंज हब म्हणून विकसित होईल.
दोन्ही भुयारी मार्गांची एकूण लांबी 3 किमीपेक्षा जास्त असेल. एमएमआरसीएलचे संचालक आर. रमणा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही लवकरच या दोन भुयारी मार्गांसाठी डीपीआर तयार करण्यासाठी एका बांधकाम सल्लागाराची नियुक्त करू. या दोन्ही बोगद्यांची एकूण लांबी 3 किलोमीटर आहे. ही एजन्सी बांधकाम कालावधीत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून देखील काम करेल.
या संपूर्ण योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे वरळी डेअरी प्लॉट. ही जमीन लवकरच व्यावसायिक वापरासाठी खुला केली जाण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, राज्य नगरविकास विभाग विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (DCPR) मध्ये आवश्यक बदल करून वरळी डेअरी प्लॉटचे आरक्षण व्यावसायिक वापरासाठी रूपांतरित केले जाईल. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ला या क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून आधीच नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे, या जागेवरील पुनर्विकासाच्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
