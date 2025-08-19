English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांनो काळजी घ्या! साचलेल्या पाण्यात फिरू नका, 'या' गंभीर आजाराचा धोका

Leptospirosis Treatment: लेप्टोस्पायरोसिस (Leptospirosis) हा लेप्टोस्पायरा नावाच्या जीवाणूमुळे होणारा आजार आहे. हा आजार दूषित पाण्यामुळे किंवा प्राण्यांच्या संपर्कातून पसरतो.  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 19, 2025, 04:03 PM IST
Leptospirosis Treatment: मुंबईत मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक सखल भागात पाणी साचले आहे. मुंबईतील अनेक भागांत रस्त्यांवर पाणी साचले आहे. अनेकजण या साचलेल्या पाण्यातून वाट काढताना दिसत आहे. तर अनेक जण या पावसाच्या पाण्यात पोहोण्याचा आनंद लुटत असतात. मात्र पावसाच्या साचलेल्या पाण्यामुळं गंभीर आजार होण्याची शक्यता आहे.  लेप्टोस्पायरोसिस (लेप्टो) या जीवघेण्या संसर्गजन्य आजाराचा धोका वाढला आहे. 

उंदीर आणि घुशींच्या मलमुत्रातून पसरणाऱ्या संसर्गजन्य हा आजार होतो. त्यामुळं पावसात साचलेल्या पाण्यातून चालताना विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे, अशा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. पावसाचे पाणी साचले असेल तर त्या भागातून जाणे टाळावेत, असं अवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या आजारावर लक्ष ठेवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 

लेप्टोची लागण कशी होते आणि लक्षणे काय?

शरीरावर विशेषतः पायावर जर कोणतीही जखम असेल तर ती जखम उंदराच्या मलमूत्राने दूषित झालेल्या पाण्याच्या संपर्कात आली तर लेप्टोचा संसर्ग होण्याचा धोका असतो. 

ही आहेत लक्षणे?

ताप, तीव्र डोकेदुखी, स्नायदुखी, थंडी वाजणे, उलटी आणि कावीळ अशी लेप्टोची लक्षणे आहेत. काही घटनांमध्ये रुग्णाला श्वास घेण्यास त्रास होतो. मूत्रपिंड व यकृत निकामी होतात. अनेकदा उपचारांअभावी काहीवेळा रुग्णांचा मृत्यू होण्याची शक्यता असते. 

काय काळजी घ्याल?

पावसाचे पाणी साचले असेल तर त्या भागातून जाणे टाळावे. तसंच, पाण्यातून चालावे लागल्यास गुडघ्यापर्यंत गमबूट वापर करा. 

पायावर जखम असल्यात ती झाकून ठेवणे किंवा शक्यतो साचलेल्या पाण्यातून टाळावे. साचलेल्या पाण्यातून घरी आल्यावर साबणाने संपूर्ण शरीर स्वच्छ धुवावे. 

ताप, अंगदुखी, कावीळसदृश लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. घर, परिसर स्वच्छ ठेवणे, उंदीर-घुशींपासून बचाव करणे. कचरा वेळेवर साफ करावा. तसंच, खाद्यपदार्थ झाकून ठेवणे.

सफाई कर्मचाऱ्यांनीही या काळात विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. 

1)  लेप्टोस्पायरोसिस (लेप्टो) म्हणजे काय?

लेप्टोस्पायरोसिस हा उंदीर आणि घुशींच्या मलमुत्राने दूषित झालेल्या पाण्यामुळे पसरणारा एक जीवघेणा संसर्गजन्य आजार आहे. विशेषतः पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्यामुळे याचा धोका वाढतो.

2) लेप्टोची लागण कशी होते?

शरीरावर, विशेषतः पायावर जखम असल्यास आणि ती जखम उंदीर किंवा घुशींच्या मलमुत्राने दूषित पाण्याच्या संपर्कात आल्यास लेप्टोचा संसर्ग होऊ शकतो.

3) लेप्टोवर उपचार उपलब्ध आहेत का?

होय, लवकर निदान झाल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने अँटिबायोटिक्स आणि योग्य उपचारांनी लेप्टो बरा होऊ शकतो. मात्र, उपचारांअभावी हा आजार गंभीर ठरू शकतो आणि काहीवेळा मृत्यूलाही कारणीभूत ठरू शकतो.

