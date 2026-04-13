आशा भोसलेंच्या पत्राची फडणवीसांना झाली आठवण! अपूर्ण इच्छा सरकार पूर्ण करणारच, मुख्यमंत्र्यांचा शब्द

Asha Bhosle Death CM Devendra Fadnavis: राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये आज दिवंगत गायिका आशा भोसलेंच्या निधनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनीच हयात असताना व्यक्त केलेल्या इच्छेसंदर्भात चर्चा झाली. या चर्चेमधून आशा ताईंचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी फडणवीस सरकारन पुढाकार घेण्याचं ठरवलं आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच स्वत:हून आज पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत यासंदर्भातील मुद्दा मांडला. नेमकी ही इच्छा आणि स्वप्न काय आहे आणि फडणवीस का म्हणाले जाणून घेऊयात...
आशा भोसलेंनी राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्राचा संदर्भ देत फडणवीसांनी आशा भोसलेंनी संगीत व कला संस्थेच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारची मदत मागितल्याची आठवण सांगितलं. आता या संस्थेच्या उभारणीसाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार असल्याचं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकार म्हणून आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करून राज्य सरकार आशा भोसलेंच्या इच्छेप्रमाणे संगीत आणि कला संस्थेची उभारणी करणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी आशा भोसलेंनी संस्थेच्या उभारणीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र दिले होते. त्याच पत्राच्या संदर्भातून फडणवीसांनी या कामाबद्दल थेट मंत्रिमंडळाच्या पटलावर विषय मांडला.
आशा भोसले यांनी 19 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाला म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाला एक पत्र पाठवलं होतं. या पत्रामध्ये आशा भोसलेंनी संगीत अकॅडमी उभारण्यासाठी किमान 2 हजार चौरस मीटर जागा देण्यासंदर्भातील विनंती केली होती. नवोदित गायक-गायिकांना व्यासपीठ देण्यासाठी आणि संगीत शिक्षण आणि कला विकासासाठी ही संस्था उभारण्याची इच्छा आशा भोसलेंनी व्यक्त केली होती.
आशा भोसलेंची मागणी राज्य सरकारने तत्काळ मान्य केली होती. राज्य सरकारने महाराष्ट्र हाउसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी म्हणजेच 'म्हाडा'च्या मुंबई मंडळाला जागेचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी त्यावेळी, वांद्रे-अंधेरी दरम्यान खास करुन वांद्रे पश्चिम, रंगशारदा लगत जागा शोधली जात असल्याचं सांगितलं होतं.
'म्हाडा' आता जागेचा शोध घेऊन राज्य सरकारकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवेल. राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर दर आकारणी करून नियमाप्रमाणे जागा वितरित केली जाईल. त्यानंतरच या जमीनीवर आशा भोसले संगीत अकॅडमीचं काम सुरु होऊ शकेल.