Ashok Hande Beaten Up News :'मराठी बाणा' फेम अशोक हांडे यांना बॅटनं मारहाण; आरोपीकडून पोलिसांना शिवीगाळ

Ashok Hande Beaten Up News : मराठी संस्कृती आणि लोककला सामान्यांसह नव्या पिढीपर्यंत कलेच्या माध्यमातून पोहोचवणाऱ्या 'मराठी बाणा' या कार्यक्रमामुळं लोकप्रितेच्या शिखरावर पोहोचलेल्या ज्येष्ठ लोककला अभ्यासक आणि निर्माते- दिग्दर्शक अशोक हांडे यांच्यावर हल्ला जीवघेणा हल्ला झाल्याचं वृत्त आहे.
मुंबईतील माहिम इथं असणाऱ्या कार्यालयात घुसून पार्किंग वादातून हप्त्यासाठी 'मराठी बाणा' या कार्यक्रमाचे निर्मात अशोक हांडे (68) यांच्यावर बॅटनं हल्ला करण्यात आला. ही घटना 1 मार्च रोजी घडली. याप्रकरणी माहिम पोलिसांनी प्रथमेश अनफोडे उर्फ बंटी (53) याला अटक करण्यात आली.
अशोक हांडे हे माहिम परिसरात कुटुंबासोबत राहतात. ते नेहमीप्रमाणे 1 मार्च रोजी सायंकाळी 7 वाजता कार्यालयात असतानाच रिसेप्शन काउंटरवर सुरेश माणकर बसले होते. त्यावेळी मुख्य दरवाजाच्या काचेवर कोणीतरी जोरात फटका मारला. कोण आलं, हे पाहण्यासाठी खुद्द हांडे केबिनमधून बाहेर आले. तेव्हात बंटी बॅट घेऊन आत शिरला. त्याने हांडे यांना शिवीगाळ करत कार पार्क करण्यावरून धमकावलं. हप्ता दिल्याशिवाय इथे गाडी लावली तर, सोडणार नाही, असं धमकावत हांडे यांच्यावर बॅटने हल्ला केला.
हांडे यांनी आरडाओरडा करताच मदतीसाठी आलेल्या नागरिकांनी बंटीला पकडलं. ज्यानंतर हांडे यांनी तातडीनं नियंत्रण कक्षात फोन करताच माहिम पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. प्रकरण इतकं विकोपास गेलं, की तिथं आलेल्या पोलिसांनाही बंटीनं शिवीगाळ केली. हांडे यांना झालेली मारहाण अतिशय गंभीर स्वरुपातील असून त्यांना यामुळं दुखापत झाल्याचं वृत्त आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार आरोपी बंटीनं हांडे यांच्या कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या वाहनांकड़ून पार्किंगच्या पैशांची मागणी करण्यास सुरुवात केली होती. जी वाहनं इथं पार्क करण्यात येतात त्या जागेचा आणि सदरील व्यक्तीचा थेट संबंध नसल्यानं हांडे यांनी पैसे देण्यास नकार दिला होता. ज्याचा राग मनात ठेवून त्यानं शिवीगाळ करत हांडेंवर हल्ला केला. आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्यावर मारहाण, धमकी आणि सरकारी कामात अडथळा आणण्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला.