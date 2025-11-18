'सत्याचा विजय होण्याची सुरुवात...' असीम सरोदेंनी सनद रद्द करणाऱ्या 'बार कौन्सिल'चे का मानले आभार?

Asim Sarode: प्रसिद्ध समाजकर्मी आणि वकील अॅड. असीम सरोदे यांची वकिली सनद बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी तीन महिन्यांसाठी रद्द केली होती. हे निलंबन आता संपल्याने त्यांना पुन्हा वकील म्हणून काम करण्याची परवानगी मिळाली आहे. स्वतः असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती देत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे आभार मानले आणि लिहिले, “सत्याचा विजय होण्याची सुरुवात होते… मी पुन्हा येतोय!”
गेल्यावर्षी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात असीम सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत काही टीकात्मक विधाने केली होती. त्यात त्यांनी “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली निकाल देते” असे शब्द वापरले होते. यामुळे न्यायव्यवस्थेचा अवमान झाल्याचा आरोप करत एका व्यक्तीने बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल केली.
तक्रारदार म्हणाले की, अशा वक्तव्यांमुळे सामान्य लोकांचा न्यायालयावरचा विश्वास डळमळतो आणि संविधानिक पदांचा मान कमी होतो. त्यांनी सरोदे यांना माफी मागण्यास सांगितले, पण त्यांनी नकार दिला. सरोदे यांचे म्हणणे होते की, त्यांची टीका रचनात्मक होती, अपमानाचा हेतू नव्हता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क त्यांना आहे.
सत्याचा विजय होण्याची सुरुवात कधीतरी होत असते.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया चे आभार !
मी पुन्हा येतोय.....
— Asim Sarode (@AsimSarode) November 18, 2025
अॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने व्हिडीओ व ट्रान्स्क्रिप्ट तपासले आणि असे विधान वकिलाच्या नैतिक जबाबदारीला धरून नाही, असे मत नोंदवले. त्यामुळे व्यावसायिक गैरवर्तन ठरवत तीन महिने निलंबन आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती.
तीन महिन्यांची शिक्षा पूर्ण झाल्याने असीम सरोदे पुन्हा कोर्टात व समाजकार्यात सक्रिय राहणार आहेत. या प्रकरणाने वकिलांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आणि न्यायव्यवस्थेच्या मानाची चर्चा पुन्हा एकदा पुढे आली आहे.
