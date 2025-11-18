English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'सत्याचा विजय होण्याची सुरुवात...' असीम सरोदेंनी सनद रद्द करणाऱ्या 'बार कौन्सिल'चे का मानले आभार?

Asim Sarode: गेल्यावर्षी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात असीम सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत काही टीकात्मक विधाने केली होती.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 18, 2025, 04:24 PM IST
'सत्याचा विजय होण्याची सुरुवात...' असीम सरोदेंनी सनद रद्द करणाऱ्या 'बार कौन्सिल'चे का मानले आभार?
असीम सरोदे

Asim Sarode: प्रसिद्ध समाजकर्मी आणि वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांची वकिली सनद बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी तीन महिन्यांसाठी रद्द केली होती. हे निलंबन आता संपल्याने त्यांना पुन्हा वकील म्हणून काम करण्याची परवानगी मिळाली आहे. स्वतः असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती देत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे आभार मानले आणि लिहिले, “सत्याचा विजय होण्याची सुरुवात होते… मी पुन्हा येतोय!”

वाद कशामुळे निर्माण झाला?

गेल्यावर्षी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात असीम सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत काही टीकात्मक विधाने केली होती. त्यात त्यांनी “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली निकाल देते” असे शब्द वापरले होते. यामुळे न्यायव्यवस्थेचा अवमान झाल्याचा आरोप करत एका व्यक्तीने बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल केली.

तक्रारदार व सरोदे यांचा युक्तिवाद

तक्रारदार म्हणाले की, अशा वक्तव्यांमुळे सामान्य लोकांचा न्यायालयावरचा विश्वास डळमळतो आणि संविधानिक पदांचा मान कमी होतो. त्यांनी सरोदे यांना माफी मागण्यास सांगितले, पण त्यांनी नकार दिला. सरोदे यांचे म्हणणे होते की, त्यांची टीका रचनात्मक होती, अपमानाचा हेतू नव्हता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क त्यांना आहे.

बार कौन्सिल समितीचा निर्णय काय होता?

अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने व्हिडीओ व ट्रान्स्क्रिप्ट तपासले आणि असे विधान वकिलाच्या नैतिक जबाबदारीला धरून नाही, असे मत नोंदवले. त्यामुळे व्यावसायिक गैरवर्तन ठरवत तीन महिने निलंबन आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती.

आता नवे पर्व सुरू

तीन महिन्यांची शिक्षा पूर्ण झाल्याने असीम सरोदे पुन्हा कोर्टात व समाजकार्यात सक्रिय राहणार आहेत. या प्रकरणाने वकिलांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची आणि न्यायव्यवस्थेच्या मानाची चर्चा पुन्हा एकदा पुढे आली आहे.

FAQ 

१. प्रश्न: अ‍ॅड. असीम सरोदे यांची वकिली सनद किती काळासाठी रद्द करण्यात आली होती आणि आता त्यांची स्थिती काय आहे?

उत्तर: बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी असीम सरोदे यांची वकिली सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द केली होती. आता हे तीन महिन्यांचे निलंबन संपल्यामुळे त्यांना पुन्हा वकील म्हणून काम करण्याची पूर्ण परवानगी मिळाली आहे.

२. प्रश्न: असीम सरोदे यांच्यावर निलंबन का झाले? त्यांनी नेमके कोणते वक्तव्य केले होते?

उत्तर: गेल्या वर्षी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांनी “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली निकाल देते” अशी टीकात्मक विधाने केली होती. यामुळे न्यायव्यवस्थेचा व संविधानिक पदांचा अवमान झाल्याचा आरोप करून बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल झाली आणि व्यावसायिक गैरवर्तन ठरवून त्यांचे लायसन्स तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले.

३. प्रश्न: निलंबनाच्या निर्णयामागे बार कौन्सिलची समिती कोणती होती आणि त्यांनी काय कारण दिले?

उत्तर: अ‍ॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने कार्यक्रमाचा व्हिडीओ व ट्रान्स्क्रिप्ट तपासले. समितीचे मत होते की, अशी विधाने वकिलाच्या व्यावसायिक नैतिक जबाबदारीला धरून नाहीत, त्यामुळे तीन महिने निलंबन आणि २५,००० रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली गेली.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Asim Sarodeasim sarode SanadAdv asim sarodemaharashtra goa bar councilCancel

