  • Mumbai News : बिर्याणी खाल्ली अन् मग कलिंगड...; एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू, मुंबईतील धक्कादायक घटना

Mumbai News : बिर्याणी खाल्ली अन् मग कलिंगड...; एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू, मुंबईतील धक्कादायक घटना

Mumbai News : पायधूनी परिसरातील घाटी गल्ली एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यूमुळे हादरली आहे. नातेवाईकांकडे बिर्याणी खाल्ली मग कलिंगड खाल्लं आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला. नेमकी घटना जाणून तुम्हालाही धक्का बसेल. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 27, 2026, 02:55 PM IST
Mumbai News : बिर्याणी खाल्ली अन् मग कलिंगड...; एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू, मुंबईतील धक्कादायक घटना

Mumbai News : दक्षिण मुंबईमधील पायधूनी परिसरातील एक धक्कादायक घटनेने हादरली आहे. एकाच कुटुंबातील चौघांचा विषबाधेमुळे मृत्यू झाला आहे. नवरा, बायको आणि दोन मुलींचा मृत्यू झाला आहे. अब्दुल्ला डोकाडिया (40), नसरीन डोकाडिया (35) आणि त्यांच्या मुली आयशा (16) आणि झैनब (13) अशी या चौघांची नावं आहेत. या चौघांनी रात्री आधी बिर्याणी खाल्ली त्यानंतर कलिंगड, त्याच्या काही तासांनंतर त्यांची प्रकृती खराब झाली. दुसऱ्या दिवशी त्या चौघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं पण उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. 

नेमकं त्या दिवशी काय घडलं?

मुंबईत या घटनेनंतर परिसरात भीतीदायक वातावरण आहे. डोकाडिया कुटुंब रविवारी सुट्टी असल्याने शनिवारी रात्री नातेवाईकांकडे गेले होते. तिथे त्यांनी रात्री 10.30 वाजता बिर्याणी खाल्ली. त्यानंतर साधारण रात्री 1 ते 1.30 च्या सुमारास कलिंगड खाल्ले. त्यानंतर त्या चौघांनाही उलट्या होऊ लागल्या. पोटात दुखू पण लागलं. उलट्यामुळे चक्कर यायला लागली. रविवारी त्या चौघांना अजून त्रास व्हायला लागला. त्या कुटुंबातील दोन्ही मुली बेशुद्धावस्थेत दिसल्या. मग शेजारच्यांनी त्या चौघांना तात्काळ जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात डॉक्टरांनी एका मुलीला मृत घोषित केलं. त्यानंतर काहीच तासांमध्ये दुसऱ्या मुलीचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या दोन मुलींच्या मृत्यूनंतर पती पत्नींचाही काही वेळात मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात एकच भीतीदायक वातावरण आहे. या मृत्यूमागे विषबाधा सांगितली जाते. पण कोणत्या पदार्थामुळे विषबाधा झाली हे शवविच्छेदन अहवालानंतर समोर आली आहे. अन्न नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे.

दरम्यान झारखंडमधील गिरिडीह इथेही एक भयानक घटना समोर आली आहे.  एका स्टॉलवरून 'पाणीपुरी' खाल्ल्यानंतर 18 हून अधिक लोकांची प्रकृती खाल्लावली. त्यातील एका लहान मुलाचा मृत्यू झाला आहे. त्या मुलाचे वय अवघ्ये सहा वर्ष होते. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

