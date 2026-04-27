Mumbai News : बिर्याणी खाल्ली अन् मग कलिंगड...; एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू, मुंबईतील धक्कादायक घटना

Mumbai News : दक्षिण मुंबईमधील पायधूनी परिसरातील एक धक्कादायक घटनेने हादरली आहे. एकाच कुटुंबातील चौघांचा विषबाधेमुळे मृत्यू झाला आहे. नवरा, बायको आणि दोन मुलींचा मृत्यू झाला आहे. अब्दुल्ला डोकाडिया (40), नसरीन डोकाडिया (35) आणि त्यांच्या मुली आयशा (16) आणि झैनब (13) अशी या चौघांची नावं आहेत. या चौघांनी रात्री आधी बिर्याणी खाल्ली त्यानंतर कलिंगड, त्याच्या काही तासांनंतर त्यांची प्रकृती खराब झाली. दुसऱ्या दिवशी त्या चौघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं पण उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
मुंबईत या घटनेनंतर परिसरात भीतीदायक वातावरण आहे. डोकाडिया कुटुंब रविवारी सुट्टी असल्याने शनिवारी रात्री नातेवाईकांकडे गेले होते. तिथे त्यांनी रात्री 10.30 वाजता बिर्याणी खाल्ली. त्यानंतर साधारण रात्री 1 ते 1.30 च्या सुमारास कलिंगड खाल्ले. त्यानंतर त्या चौघांनाही उलट्या होऊ लागल्या. पोटात दुखू पण लागलं. उलट्यामुळे चक्कर यायला लागली. रविवारी त्या चौघांना अजून त्रास व्हायला लागला. त्या कुटुंबातील दोन्ही मुली बेशुद्धावस्थेत दिसल्या. मग शेजारच्यांनी त्या चौघांना तात्काळ जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात डॉक्टरांनी एका मुलीला मृत घोषित केलं. त्यानंतर काहीच तासांमध्ये दुसऱ्या मुलीचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या दोन मुलींच्या मृत्यूनंतर पती पत्नींचाही काही वेळात मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात एकच भीतीदायक वातावरण आहे. या मृत्यूमागे विषबाधा सांगितली जाते. पण कोणत्या पदार्थामुळे विषबाधा झाली हे शवविच्छेदन अहवालानंतर समोर आली आहे. अन्न नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे.
दरम्यान झारखंडमधील गिरिडीह इथेही एक भयानक घटना समोर आली आहे. एका स्टॉलवरून 'पाणीपुरी' खाल्ल्यानंतर 18 हून अधिक लोकांची प्रकृती खाल्लावली. त्यातील एका लहान मुलाचा मृत्यू झाला आहे. त्या मुलाचे वय अवघ्ये सहा वर्ष होते.