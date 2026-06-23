'माझ्या ब्राचा हुक मेटलचा', NEET परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थिनीचा भांडाफोड; कॉपीची टेक्निक पाहून सारेच हादरले!

देशातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी नीट परीक्षा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राजस्थानमधील जयपूर येथे एका विद्यार्थिनीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय आणि मोबाईल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने परीक्षेत गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे स्पर्धा परीक्षांमध्ये वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तपासादरम्यान समोर आलेल्या माहितीमुळे परीक्षा व्यवस्थापन यंत्रणाही सतर्क झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थिनीने परीक्षेदरम्यान मोबाईल फोनचा वापर करून प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक AI आधारित साधनांचा वापर करून तिला जलद उत्तरं मिळतील, असा तिचा समज होता. मात्र परीक्षा केंद्रातील सुरक्षा यंत्रणा आणि निरीक्षकांच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार लवकरच उघडकीस आला.
तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विद्यार्थिनीने तांत्रिक साधनांच्या मदतीने परीक्षा नियमांना बगल देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र डिजिटल पुराव्यांमुळे संपूर्ण प्रकार समोर आला.
विद्यार्थीनी आत शिरली तेव्हा मेटल डिटेक्टरमध्ये बीप असा आवाज आला. सुरक्षा रक्षकांनी तिला विचरले असता माझ्या ब्राचा हुक मेटलचा असल्याने आवाज आला असावा, असे तिने सांगितले. तसेच तपासादरम्यान तिच्याकडे सॅनेटरी पॅड आढळले. पिरियड्सशी संबंधित अडचण असल्याचे तिने यावर स्पष्टीकरण दिले.
प्राथमिक चौकशीत विद्यार्थिनी काही ऑनलाइन सल्ल्यांच्या प्रभावाखाली आल्याचे समोर आले. इंटरनेटवर उपलब्ध माहिती आणि AI साधनांच्या मदतीने परीक्षा सहज पास होता येईल, असा तिचा गैरसमज झाला होता. मात्र प्रत्यक्षात परीक्षा केंद्रातील नियम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील बंदी आणि तपास यंत्रणा यामुळे तिचा डाव फसला.शैक्षणिक तज्ज्ञांच्या मते, AI हे शिक्षणासाठी उपयुक्त साधन असले तरी परीक्षेत गैरवापर केल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.
परीक्षेदरम्यान विद्यार्थिनीच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्यानंतर निरीक्षकांनी तिची चौकशी केली. त्यानंतर तिच्याकडील उपकरणांची तपासणी करण्यात आली. तपासात मोबाईल आणि डिजिटल साधनांच्या वापराबाबत काही महत्त्वाचे पुरावे मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.प्रकरणाची माहिती संबंधित परीक्षा प्राधिकरण आणि पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर अधिकृत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
अलीकडच्या काळात AI, स्मार्ट डिव्हाइस आणि इंटरनेटचा वापर वाढल्यामुळे स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांचे स्वरूप बदलत आहे. पूर्वी चिठ्ठ्या किंवा इतर पारंपरिक पद्धती वापरल्या जात असत; आता डिजिटल साधनांद्वारे नियम मोडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.यामुळे परीक्षा केंद्रांमध्ये अधिक कडक सुरक्षा, सिग्नल जॅमर, डिजिटल तपासणी आणि तांत्रिक देखरेखीची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
या घटनेतून विद्यार्थ्यांनी एक महत्त्वाचा धडा घेण्याची गरज आहे. AI आणि तंत्रज्ञान हे अभ्यास, माहिती शोधणे आणि कौशल्यविकासासाठी उपयुक्त साधन आहे. मात्र परीक्षेत फसवणुकीसाठी त्याचा वापर केल्यास भवितव्य धोक्यात येऊ शकते.शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी विद्यार्थ्यांना प्रामाणिक तयारीवर भर देण्याचा सल्ला दिला आहे. यशासाठी शॉर्टकटचा मार्ग निवडण्याऐवजी नियमित अभ्यास, वेळेचे नियोजन आणि आत्मविश्वास यांवर भर देणे अधिक आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.