English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  प्रवाशांचे हाल होणार! मुंबईत 8 एप्रिलला रिक्षा रस्त्यावर धावणार नाहीत? रिक्षा चालकांकडून आंदोलनाची हाक; पण कारण काय?

प्रवाशांचे हाल होणार! मुंबईत 8 एप्रिलला रिक्षा रस्त्यावर धावणार नाहीत? रिक्षा चालकांकडून आंदोलनाची हाक; पण कारण काय?

Auto Drivers To Protest in Mumbai: संपूर्ण महाराष्ट्रातील रिक्षा संघटनांनी आरटीओ आवारात मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. मुंबईतील रिक्षाचालक 8 एप्रिलला मोर्चा काढण्याची तयारी केली आहे   

शिवराज यादव | Updated: Apr 7, 2026, 03:46 PM IST
प्रवाशांचे हाल होणार! मुंबईत 8 एप्रिलला रिक्षा रस्त्यावर धावणार नाहीत? रिक्षा चालकांकडून आंदोलनाची हाक; पण कारण काय?

Auto Drivers To Protest in Mumbai: मुंबईकरांना 8 एप्रिलला बुधवारी रिक्षा प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. याचं कारण मुंबईतील रिक्षाचालकांनी आंदोलन पुकारलं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील रिक्षा संघटनांनी आरटीओ आवारात मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. मुंबईतील रिक्षाचालक 8 एप्रिलला मोर्चा काढण्याची तयारी केली आहे. अंधेरीमधील आरटीओ कार्यालयाबाहेर हे आंदोलन होऊ शकतं. जर हे आंदोलन झालं तर याचा परिणाम रिक्षा सेवेवर होण्याची शक्यता आहे. 

प्रवाशांचे हाल होण्याची शक्यता

कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी, या आंदोलनामुळे उपनगरांमध्ये दिवसभर रिक्षा सेवा विस्कळीत होऊ शकते असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे जर तुम्ही सकाळी कामावर जाण्यासाठी, मुलांना शाळेत सोडण्यासाठी किंवा इतर कामांसाठी रिक्षांवर अवलंबून असाल, तर आताच पर्यायी व्यवस्था करुन ठेवा. अन्यथा मोक्याच्या क्षणी हाल होण्याची शक्यता आहे. 

आंदोलनामागे नेमकं कारण काय?

नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 'धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मीटर टॅक्सी चालक कल्याण मंडळा'मध्ये सामील होण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काविरोधात हे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार काही चालकांचे 'फिटनेस प्रमाणपत्र' आणि वाहतुकीशी संबंधित कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वीच, त्यांच्यावर 800 रुपयांचे शुल्क भरण्यासाठी अनधिकृतपणे दबाव टाकला जात आहे.

राज्यात जवळपास वर्षभरापूर्वी सुरु करण्यात आलेल्या चालक कल्याण योजनेत नोंदणी करण्यासाठी, प्रत्येक चालकाला 500 रुपये प्रवेश शुल्क आणि 300 रुपये वार्षिक शुल्क असे एकूण 800  रुपये सुरुवातीलाच भरावे लागतात.

कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी याचा निषेध केला आहे. ही पद्धत सक्तीची असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. अत्यावश्यक सेवांचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही चालकावर कल्याण शुल्क भरण्याची सक्ती केली जाऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

महाराष्ट्रामध्ये अंदाजे 15 लाख रिक्षाचालक आहेत. ही संख्या पाहता शुल्काच्या माध्यमातून सरकारला सुमारे 120 कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज संघटनांनी व्यक्त केला आहे. या आकड्यांमुळेच या योजनेचा मूळ उद्देश नेमका काय आहे, याविषयीचा संशय अधिकच बळावला आहे.

प्रवाशांना फटका बसणार का?

आपल्या दैनंदिन प्रवासासाठी रिक्षावर अवलंबून असणाऱ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सकाळी कामावर किंवा शाळेत जाताना अचानक रिक्षासाठी धावपळ करावी लागू शकते. त्यामुळे आधीच पर्यायी व्यवस्था ठेवणं सोयीचं ठरेल. 

कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी इशारा दिला आहे की, या आंदोलनामुळे विशेषतः उपनगरीय भागांमध्ये रिक्षांच्या उपलब्धतेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

प्रवास सुरळीत व्हावा यासाठी, प्रवाशांना कॅब, बेस्ट बस किंवा मेट्रो यांसारख्या वाहतुकीच्या पर्यायी साधनांचा विचार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Mumbaiauto driver

