रात्री 3 पर्यंत लिखाण, माईंनी आणलेला चहा अन्...; बाबासाहेबांच्या निधनाच्या काही तासांपूर्वीचा घटनाक्रम

Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Din 2025: बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निधनाच्या काही तास आधी नेमकं काय घडलं होतं हे आपण जाणून घेणार आहोत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 5, 2025, 03:35 PM IST
Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Din 2025: भारतरत्न बाबासाहेब आंबडेकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त लाखो अनुयायी दरवर्षी मुंबईमधील दादरमधील चैत्यभूमीवर अभिवादन करण्यासाठी येतात. बाबासाहेबांचं निधन झालं. त्यावेळी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी आणि एक सहाय्यक होता. ज्या रात्री बाबासाहेबांचं निधन झालं त्या रात्री नेमकं काय घडलं होतं ते आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत.

त्या रात्री नेमकं काय घडलं?

बाबासाहेब आंबेडकर यांचं निधन 6 डिसेंबर 1956 रोजी दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी (26, अलिपूर रोड) येथे झोपेत झालं. त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला वेळी त्यांच्यासोबत घरी पत्नी डॉ. सविता आंबेडकर (माईसाहेब) होत्या. सकाळी चहा घेऊन गेल्यावर त्यांना बाबासाहेब निपचित पडलेले दिसून आले. बाबासाहेबांनी झोपेतच प्राण सोडल्याचं त्यांचा उजवा पाय नेहमीप्रमाणे उशीवर असल्यावरुन स्पष्ट होत होतं. वेदनेमुळे ते उजव्या पायाखाली उशी घेऊन झोपत. बाबासाहेब आपल्याला सोडून गेल्याचं समजल्यानंतर सविता आंबेडकरांनी त्यांचे सहाय्यक नानक चंद रत्तू यांना बोलावले. या घटनेचे वर्णन नानक चंद रत्तू यांच्या संस्मरणांवर आधारित असून त्यात त्यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या शेवटच्या दिवसांचा तपशील दिला आहे. 

बाबासाहेबांच्या निधनाच्या आधीच्या संध्याकाळी त्यांचे डॉक्टर डॉ. मालवणकर मुंबईला निघून गेले होते. जैन प्रतिनिधी मंडळाची भेट झाल्यानंतर रत्तू यांनी बाबासाहेब झोपायला जाण्यापूर्वी त्यांच्या पायांना मालिश केली होती. रात्री ते एकटेच काम करत असताना झोपले. ज्यावेळी बाबासाहेबांचं निधन झालं त्यावेळी घरात हजर असलेल्या व्यक्तींमध्ये त्यांचा मुलगा यशवंत आंबेडकर यांचा उल्लेख उपस्थित म्हणून कुठे आढळून येत नाही, पण ते उत्तरजीवी होते.

बाबासाहेबांचं निधन कशामुळे झाला?

बाबासाहेबांचं निधन सकाळी सुमारे 6.45 ते 7.15 वाजण्याच्या सुमारास झाल्याचं सांगण्यात आलं.  ते रात्री उशिरापर्यंत ‘बुद्ध आणि त्यांचा धम्म’ हे पुस्तक लिहित होते. रात्री 2 ते 3 वाजेपर्यंत ते एकटेच लिहित होते. दीर्घकाळापासून त्यांना मधुमेह (Diabetes) आणि उच्च रक्तदाबाचा त्रास होता. शेवटच्या काही वर्षांत त्यांना गंभीर संधिवात (Rheumatoid Arthritis) आणि मज्जातंतूंचा दाह (Neuropathy) या प्रकृतीसंदर्भातील समस्याही होत्या. ज्यामुळे त्यांना प्रचंड वेदना होत होत्या. त्यांच्या डोळ्यांची प्रकाशझोतही कमकुवत झाली होती. मधुमेहामुळे मेंदूतील रक्तस्राव (Cerebral hemorrhage) आणि हृदयविकाराचा झटका (Cardiac arrest) यामुळे बाबासाहेबांचे निधन झाल्याचे अधिकृत वैद्यकीय कागदपत्रांवर नमूद करण्यात आलं. 

नेहरुंना कळवलं, पार्थिव मुंबईत आणलं

सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंत बाबासाहेबांच्या निधनाची बातमी दिल्लीत पसरली. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना बाबासाहेबांच्या निधनासंदर्भात कळवण्यात आलं. बाबासाहेबांचं पार्थिव 7 डिसेंबरला मुंबईत विमानाने आणले गेले. पार्थिव राजगृह येथे ठेवण्यात आलं होतं. 7 डिसेंबर 1956 रोजी चैत्यभूमी (दादर, मुंबई) येथे लाखो लोकांच्या उपस्थितीत बौद्ध पद्धतीने बाबासाहेबांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार झाले. त्यांनी स्वतः बुद्ध धम्म स्वीकारल्यानंतर 52 दिवसांनी त्यांचे निधन झाले. अत्यंत शांत आणि झोपेत बाबासाहेबांचं देहावसन झालं. ज्याला बाबासाहेबांच्या अनुयायांमध्ये ‘महापरिनिर्वाण’ असे संबोधले जाते.

(माहितीचा मुख्य स्रोत नानक चंद रत्तू यांची ‘लास्ट फ्यू डेज ऑफ डॉ. आंबेडकर’, धनंजय कीर यांचे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवनचरित्र’, आणि डॉ. सविता आंबेडकर यांच्या संस्मरणांवरुन साभार)

