CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Explained : 'धुरंधर 2' मध्ये 'बडे साहेब' ला पाहून तुम्हाला बसला धक्का?; दाऊद कुठे, आता कसा दिसतो आणि त्याचं वय किती?

Dhurandhar 2 Dawood : ज्यांनी ज्यांनी 'धुरंधर 2' हा चित्रपट पाहिला आहे, त्यातील 'बडे साहेब' बघून खऱ्या आयुष्यात दाऊद इब्राहिमबद्दल जाणून घ्यायची उत्सुकता आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 23, 2026, 07:20 PM IST
Dhurandhar 2 Dawood : सध्या सगळीकडे 'धुरंधर 2' या चित्रपटाची चर्चा सुरु आहे. या चित्रपटातील प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांना खिळवून ठेवण्यात यशस्वी झाले आहेत. या चित्रपटातील बडे साहेब'ची भूमिका जी अभिनेता दानिश इक्बालने साकारली आहे, त्यामुळे अनेकांना खऱ्या आयुष्यातील दाऊद बद्दल जाणून घ्यायचं आहे. सर्वात मोठा प्रश्न आहे की दाऊद अजून जिंवत आहे का?

सर्वांना माहित आहे की दाऊद हा भारतातील मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार असून 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांसह अनेक गंभीर गुन्ह्यांचा त्याच्यावर आरोप आहे. धुरंधरच्या पहिल्या भागात त्याला बडे साहेब म्हटलं गेलं होतं, पण त्याचा चेहरा दाखवला गेला नव्हता. धुरंधर द रिव्हेंजमध्ये दाऊदला दाखवण्यात आलंय मात्र, त्याचा लूक असा होता की तो बहुतेक लोकांसाठी धक्कादायक होता. 

दाऊद भारताचा सर्वात मोठा शत्रू!

दाऊद इब्राहिमचा जन्म भारतात झाला असला तरी तो भारताचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. मुंबईचा डॉन अशी त्याची ओळख होती. दाऊदने 1980 च्या दशकात भारतातून पलायन केलं होतं. एका रात्रीत त्याने भारत सोडून पळ काढला होता. आजही भारत त्याच्या शोधात आहे. पाकिस्तानचा पाठिंबा आणि काळजीपूर्वक नियोजन करुन त्याने अफाट संपत्तीसह भारतातून पळ काढला. 

या मुंबईचा डॉनचा खात्मा मुंबईचे माजी आयुक्त डी.शिवानंदन यांनी केला. मुंबईतील गुन्हेगारी जगाचा त्याने खात्मा केला. त्यांनी एएनआयच्या एका पॉडकास्टमध्ये सांगितलं होतं की, दाऊद इब्राहिमला 1984 मध्ये अटक करण्यात आली होती. पण त्याला जामीन मिळाला आणि याचा फायदा घेत तो दुबईला पळून गेला. डी. शिवानंदन यांनी सांगितलं की, दाऊदचं कुटुंब मात्र भारतात आहे.  त्याचा भाऊ अनीस, नूरा आणि इक्बाल, दुबईत होते; नूराचा मृत्यू झाला आहे.

शिवनंदनने असाही खुलासा केला की, दाऊदला 12 भावंडे होती. तर त्याचे वडील, इब्राहिम कासकर, गुन्हे शाखेत हवालदार होते. त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली होती की दाऊद दुबईला पळून गेला. कोणीतरी त्याला सल्ला दिला होता, म्हणूनच तो कधीही टेलिव्हिजनवर दिसला नाही. त्याने हेही उघड केलं की, एका जाणकार व्यक्तीने त्याला कोणत्याही एफआयआरमध्ये नाव येऊ नये यासाठी एक रणनीती आखली होती. शिवनंदनचा हा पॉडकास्ट नोव्हेंबर 2025 मधील आहे.

आता दाऊद कसा दिसतो?

दाऊद इब्राहिमचा जन्म 26 जानेवारी 1955 झाला होता म्हणजे तो आज 70 वर्षांचा असेल. तो दुबईला पळून गेला त्यानंतर एका कॅमेऱ्यात कैद झाला होता. 1986 मध्ये शारजामधील एका सामन्यादरम्यान त्याचा हा फोटो समोर आला होता. त्यानंतर 2015-16 मध्ये दाऊदचा एक अस्पष्ट फोटो समोर आला. 

आज दाऊद दुबईत की अजून कुठे?

अधिकृत माहितीनुसार, दाऊदचा लपण्याचा अड्डा पाकिस्तानमधील कराची असल्याचे सांगितलं जातं. पाकिस्तानी कागदपत्रांमध्ये दाऊद इब्राहिमचा कराचीमधील व्हाईट हाऊस आणि सौदी मशिदीजवळील पत्ता नमूद असल्याचे सांगण्यात आलंय. तसंच, कराचीच्या डिफेन्स हाउसिंग अथॉरिटी परिसर आणि नूरबाद येथील मालमत्तांचाही उल्लेख यात आहे.

तसंच दाऊद इब्राहिमविरुद्ध जारी करण्यात आलेल्या इंटरपोलच्या रेड कॉर्नर नोटीसमध्येही त्याचे कराचीमधील दोन पत्ते आहेत. डिफेन्स हाउसिंग अथॉरिटी परिसरातील घर क्रमांक 37 आणि शहरातील उच्चभ्रू क्लिफ्टन रोड परिसरातील सौदी मशिदीजवळील व्हाईट हाऊस असा उल्लेख आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही दोन्ही ठिकाणे एकमेकांपासून अंदाजे पाच किलोमीटर अंतरावर आहेत.

दाऊदवर कोणते कोणते आरोप?

दाऊद इब्राहिम हा भारतातील सर्वात कुख्यात गुन्हेगार आणि 'डी-कंपनी' (D-Company) या संघटित गुन्हेगारी टोळीचा प्रमुख आहे. त्याच्यावर मुख्यत्वे 1993 चे मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट, दहशतवादाला अर्थपुरवठा (Terror Funding), ड्रग्ज तस्करी, शस्त्र तस्करी, खंडणी आणि हवाला रॅकेट चालवण्याचे गंभीर आरोप आहेत.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

