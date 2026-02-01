Badlapur CCTV : 28 वर्षीय तरुणीची 'ती' चूक पडली महागात, लोकलमध्ये चढताना गमावला जीव

मुंबई लोकलमधून एका महिलेचा पडून मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आहे. बदलापूर रेल्वे स्थानकात धावती लोकल पकडताना रेल्वे खाली सापडल्यानं एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. चेतना चंद्रशेखर देवरुखकर असं या महिलेचं नाव आहे. सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांची सीएसएमटी लोकल पकडताना ही दुर्दैवी घटना घडली आहे.
28 वर्षीय चेतना या जुवेली येथील जगन्नाथ गॅलेक्सीत वास्तव्याला होत्या. वर्षभरापूर्वीच तिचं लग्न झालं होतं. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे.
या घटनेचा CCTV समोर आला आहे. चेतनाची एक चूक तिला महागात पडली आहे. CCTV व्हिडीओनुसार, 8.10 ची छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनलला जाणारी ही जलद लोकल होती. ही लोकल सुटण्याचा भोंगा देखील वाजला. तेथे उपस्थित असलेल्या आरपीएफ जवानाने अनेक प्रवाशांना धावती ट्रेन पकडू नका असं हाताने खुणावलं देखील. मात्र चेतना धावत आली आणि तिने प्लॅटफॉर्म सोडलेली धावती ट्रेन पकडली.
बदलापूर रेल्वे स्थानकात धावती लोकल पकडताना एका महिलेचा मृत्यू. 28 वर्षीय चेतना चंद्रशेखर देवरुखकर असं महिलेचं नाव. #badlapur #BadlapurRailwayAccident #RailwayAccident #ChetanaDevrukhkar #CCTV pic.twitter.com/dNLIo9RZBg
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) February 1, 2026
आरपीएफ जवानाने इशारा करुनही ती थांबली नाही. महिलांचा पहिला डब्बा पक़डत असताना ती आत जाऊ शकली नाही. आणि दरवाजाच्या खांबाला आपटून खाली कोसळली. ती खाली कोसळताच धावत्या लोकल खाली गेली आणि तिथेच तिचा मृत्यू झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चेतनाचं वर्षभरापूर्वीच लग्न झालं होतं. एका वर्षातच तिचा संसार अशा पद्धतीने मोडल्याने सगळ्यांनी हळहळ व्यक्त केली आहे.