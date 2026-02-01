English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Badlapur CCTV : 28 वर्षीय तरुणीची 'ती' चूक पडली महागात, लोकलमध्ये चढताना गमावला जीव

Badlapur Local Train Accident : जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस बदलापूरमध्ये 28 वर्षीय नवविवाहित तरुणीने आपला जीव गमावला आहे. या घटनेच CCTV फुटेज समोर आलं आहे. जे प्रवास करण्याचा थरकाप उडवेल. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 1, 2026, 02:58 PM IST
Badlapur CCTV : 28 वर्षीय तरुणीची 'ती' चूक पडली महागात, लोकलमध्ये चढताना गमावला जीव

मुंबई लोकलमधून एका महिलेचा पडून मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली आहे. बदलापूर रेल्वे स्थानकात धावती लोकल पकडताना रेल्वे खाली सापडल्यानं एका महिलेचा मृत्यू झाला आहे. चेतना चंद्रशेखर देवरुखकर असं या महिलेचं नाव आहे. सकाळी 8 वाजून 10 मिनिटांची सीएसएमटी लोकल पकडताना ही दुर्दैवी घटना घडली आहे. 

28 वर्षीय चेतना या जुवेली येथील जगन्नाथ गॅलेक्सीत वास्तव्याला होत्या. वर्षभरापूर्वीच तिचं लग्न झालं होतं. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. 

या घटनेचा CCTV समोर आला आहे. चेतनाची एक चूक तिला महागात पडली आहे. CCTV व्हिडीओनुसार, 8.10 ची छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनलला जाणारी ही जलद लोकल होती. ही लोकल सुटण्याचा भोंगा देखील वाजला. तेथे उपस्थित असलेल्या आरपीएफ जवानाने अनेक प्रवाशांना धावती ट्रेन पकडू नका असं हाताने खुणावलं देखील. मात्र चेतना धावत आली आणि तिने प्लॅटफॉर्म सोडलेली धावती ट्रेन पकडली. 

आरपीएफ जवानाने इशारा करुनही ती थांबली नाही. महिलांचा पहिला डब्बा पक़डत असताना ती आत जाऊ शकली नाही. आणि दरवाजाच्या खांबाला आपटून खाली कोसळली. ती खाली कोसळताच धावत्या लोकल खाली गेली आणि तिथेच तिचा मृत्यू झाला. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, चेतनाचं वर्षभरापूर्वीच लग्न झालं होतं. एका वर्षातच तिचा संसार अशा पद्धतीने मोडल्याने सगळ्यांनी हळहळ व्यक्त केली आहे.  

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

