Marathi News
पत्नीला मित्राकडून Nice DP असा मेसेज, 'संतापलेल्या नवऱ्याने लोखंडी खलबत्त्याने...' बदलापूरात संतप्त प्रकार!

Badlapur Crime: डॉक्टर किरण यांच्या पतीला आलेला राग इतका भयंकर होता की पत्नीचा जीवदेखील जाऊ शकला असता. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 29, 2025, 10:51 PM IST
पत्नीवर हल्ला

Badlapur Crime: ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर शहरात एका महिलेवर तिच्या पतीने क्रूर हल्ला केला. यानंतर संपूर्ण शरीरात सर्वत्र खळबळ माजलीय. डॉ. किरण शिंदे असे या महिला वैद्यकीय व्यावसायिकाचे नाव आहे. तिच्या डोक्यावर पतीने लोखंडी खलबत्ता मारून तिला गंभीर जखमी केले. हे सर्व फक्त एका क्षुल्लक मेसेजमुळे घडले, ज्याने पतीचा राग अनावर झाला. डॉक्टर किरण यांच्या पतीला आलेला राग इतका भयंकर होता की पत्नीचा जीवदेखील जाऊ शकला असता. या घटनेमुळे कौटुंबिक हिंसाचारात महिलांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्दा चर्चेत आला. 

मेसेजचा छोटासा वाद भयंकर

घटनेची माहिती डॉ. किरण शिंदे यांनी स्वतः सांगितली. त्यांच्या शाळेतील मित्राने माथेरान भेटीदरम्यान काढलेल्या फोटोंवर 'नाईस डीपी' असा साधा मेसेज पाठवला होता. हा मेसेज पाहून पतीच्या मनात ईर्ष्या आली.
रात्री उशिरा डॉ. शिंदे यांनी पतीला चहा द्यायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने त्यांच्यावर हल्ला चढवला. किचनमधील खलबत्ता उचलून डोक्यावर जोरदार मारला आणि नंतर ढकलून गळा दाबण्याचा प्रयत्न केला. ही क्रूरता इतकी तीव्र होती की, डॉ. शिंदे यांना जीव मरणाच्या दारातून परतण्याची वेळ आली.

मुलांच्या मदतीने वाचवले प्राण

डॉक्टर शिंदे यांच्या ओरडण्याने घरातील मुले जागी झाली आणि त्यांनी आईला वाचवण्यासाठी धाव घेतली. मुलांच्या हस्तक्षेपामुळे पती थोडा भानावर आला, पण तरीही त्याने मारहाण थांबवली नाही. डोक्यातून रक्ताळले जेव्हा सुरू झाले तेव्हा पतीने स्वतःच पत्नीला आणि मुलांना घेऊन जवळच्या रुग्णालयात नेले. तिथे डॉक्टरांनी तात्काळ उपचार केले आणि डोक्याला अनेक टाके पडले.

यापूर्वीही पतीने छोट्या-मोठ्या कारणांवरून त्यांच्यावर हल्ला केला होता. मुलांच्या भविष्याचा विचार करून त्या कुटुंबात राहिल्या होत्या, पण आता पतीने हल्ल्याचा परमोच्च बिंदू गाठला. त्यामुळे आता त्या पतीवर कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी करत आहेत. पतीला तात्काळ अटक व्हायला हवी, असं त्यांनी म्हटलंय. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, तपास सुरू आहे.

या घटनेमुळे बदलापूर शहरात संतापाची लाट उसळली असून, महिलांच्या सुरक्षेसाठी सामाजिक चर्चा सुरू झाली आहे. ईर्ष्या आणि छोट्या गोष्टींमुळे होणाऱ्या हिंसाचाराने कुटुंबे तुटत आहेत, असे मत व्यक्त होत आहे. पुरुषांनी भावनिक नियंत्रण शिकावे आणि महिलांना समान आदर द्यावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

FAQ 

१. बदलापूरमधील महिला डॉक्टरवर हल्ला करण्याचे कारण काय होते?

उत्तर: डॉ. किरण शिंदे यांच्या शाळेतील मित्राने 'नाईस डीपी' असा मेसेज पाठवल्याने पतीला ईर्ष्या आली आणि त्याने लोखंडी खलबत्ता डोक्यावर मारून गंभीर हल्ला केला.

२. डॉक्टरांना वाचवण्यासाठी कोणी मदत केली?

उत्तर: डॉक्टरांच्या ओरडण्याने मुले जागी झाली आणि त्यांनी आईला वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप केला. नंतर पतीनेच त्यांना रुग्णालयात नेले, जिथे डोक्याला अनेक टाके घातले गेले.

३. डॉक्टरांनी आता काय मागणी केली आहे?

उत्तर: डॉ. किरण शिंदे यांनी पतीवर कठोर कायदेशीर कारवाई आणि तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वीही छोट्या कारणांवरून मारहाण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Badlapur crimeNice DP messagewife Angryhusband hitiron bar

